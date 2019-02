Las noticias de Canarias, 10:03 (15/02/2019)

a esta hora se celebra en el Hotel Mencey de la capital tinerfeña un nuevo encuentro SER Radio Club Tenerife con la presencia del presidente canario Fernando Clavijo bajo el título los cimientos de la futura Canarias allí se enteraba del adelanto electoral confirmado por Pedro Sánchez para el próximo veintiocho de abril las terceras elecciones generales que se vivirán bajo su mandato un asunto que asegura Clavijo no alterará la actividad de su Ejecutivo

Voz 0632

00:28

pues tras las elecciones generales en nuestro en nuestro periodo y eso pues efectivamente ha llenado digamos de incertidumbre e inestabilidad pero nosotros cuando digo nosotros ya no sólo me refiero al Gobierno de Canarias me refiero a nuestra portavoz Ana Oramas hemos estado trabajando independientemente de lo que acontecía ese alrededor nosotros tenemos una Maxime nos tiene que pillar con la tarea hecha nosotros siempre vamos con la tarea hecha eso nos ha permitido que incluso en periodo electoral estuviésemos negociándose reza económico con un Gobierno en funciones