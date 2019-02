Las noticias de Galicia, 11:03 (15/02/2019)

los políticos gallegos a esa convocatoria de elecciones generales que acaba de anunciar el presidente Pedro Sánchez el domingo veintiocho de abril primeras reacciones en las redes sociales en Twitter el secretario general de los socialistas gallegos Gonzalo Caballero trabajando para avanzar ni un gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez fronto retroceso que implicarían esclavista posta no veinte óbito dice Gonzalo Caballero que a las doce tiene convocada una rueda de prensa en Santiago Ana Pontón la líder del Bloque una oportunidad de parados GAL para que os galegos tengan voz propia a través de ONG gana Pontón que también comparecerá ante los medios a las once y cuarto quince minutos después en el Parlamento estará la responsable de Ciudadanos en Galicia Olga Louzán hizo el presidente de la Xunta a las once y media tiene un acto en la Cidade da Cultura la inauguración de esa El nuevo vial entre la Ciudad de la Cultura y la autopista AP nueve ayer el presidente gallego presidente del PP gallego Feijóo que decía ayer que le gustaría un súper domingo de mayo y que le gustaba también la propuesta de Pablo Casado para que PP Ciudadanos y Vox visualicen una alianza previa a la cita con las urnas para demostrar que gobernarán juntos Zidane las cuentas

Voz 2

01:18

pobre eh que es bueno que la gente sepa con quién va a gobernar pues a mi me parece que no es un mal planteamiento es transparencia y claridad si la gente puede saber con quién va a gobernar yo lo que creo es que no no vamos a recuperar la estabilidad de España si hay un Gobierno apoyado por el populismo y el independentismo