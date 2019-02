Escucha las noticias de las 11:00 (15/02/2019)

son las once las diez en Canarias

no hacer nada y continuar sin presupuesto o convocar dar la palabra a los españoles elijo la segunda les anuncio que en ejercicio de las facultades que ostenta como presidente del Gobierno de España previa deliberación del Consejo de Ministros he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día veintiocho de abril el presidente de

buenos días y ha hecho un balance de la legislatura ocho meses trece leyes XXV decretos ley y otros proyectos paralizados en el Congreso por PP y Ciudadanos que anteponen sus intereses partidistas en lo que ha sido más propio de un filibusterismo parlamentario antes de bloqueo un gobierno debe poder aprobar sus presupuestos no ha sido así y por lo tanto decía el presidente deben hablar deben votar los españoles para decidir si damos pasos hacia atrás aun a España donde sólo caben algunos que vive de la añoranza de un tiempo pasado que nunca llegará o decantarse por un país que debe seguir avanzando donde caben todos y todas las españolas decía el presidente ya los independentistas el Gobierno ha dicho ha tenido siempre voluntad de actuar dentro de la ley no fuera ellos lo saben decía el presidente quiera Antonio la respuesta al fracaso del diálogo político iniciado hace meses sobre la crisis de Catalunya

gracias Nieves en los próximos minutos se van a suceder las reacciones a esta hora ha convocado a los medios Pablo Casado y poco después lo va a hacer también Albert Rivera por lo demás noticia que ha avanzado la SER en Catalunya el Gobierno de esa comunidad va a llevar finalmente sus presupuestos al Parlament aunque había dicho que no lo haría si no tenía garantías de su aprobación el Govern quiere que quienes se oponen a las cuentas de allí explicaciones Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673

02:08

Fuentes de Palau acusan al PSC y los Comunes de no haber tenido voluntad negociadora y ahora dicen con la decisión de llevar las cuentas al Parlament estos dos partidos van a tener que argumentar públicamente porque votan que no a unos presupuestos que según él guber benefician a todos los catalanes es un argumento que no convence a la responsable de Economía de los socialistas Alicia Armero