Escucha las noticias de las 12:00 (15/02/2019)

que en ejercicio de las facultades que ostenta como presidente del Gobierno de España previa deliberación del Consejo de Ministros he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día veintiocho de abril veintiocho de abril el domingo posterior a la Semana Santa un mes antes prácticamente de las municipales y autonómicas de mayo Previamente el presidente denunció el bloqueo político que ha impedido a su Gobierno sacar adelante asuntos como la derogación parcial de la reforma laboral la eutanasia o la pobreza energética elementos que van a configurar por tanto su proyecto electoral que de hecho ha puesto ya en marcha esta misma mañana unos plantean un país en el que solamente caben ellos nosotros defendemos un país en el que cabemos todos y todas esa es la gran diferencia entre la foto de la plaza de Colón y lo que defiende este Gobierno ha defendido durante estos ocho meses seguirá defendiendo en la campaña electoral Sánchez ha admitido la inviabilidad de facto de su gobierno tras la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos que se espera del gobierno pues que Gobierno tome decisiones que aprueba unos presupuestos esos presupuestos pues no encuentran el apoyo parlamentario pues habrá que pedir a los españoles la voz y el voto para que nos den una nueva mayoría parlamentaria que permitan sacar adelante tantas urgencias sociales que durante siete años ha sido postergadas llame clásico pero siempre supuestos uno no puede gobernar