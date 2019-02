El largo camino de Álvaro Arnedo

Voz 1 00:00 en el fondo a Dexter sabe cómo llega lo lleno de barro Colás buenos huesos rotos y El vampiro quema

Voz 2 00:21 con Rada padre

Voz 3 00:24 ya

Voz 1906 00:32 tanto la vida profesional a nuestro siguiente invitado le cambió casi completamente de la temporada pasada saboreó en un curso futbolístico las mieles del éxito el sinsabor también de la que sin duda es la peor cara del fútbol pasó de ser uno de los mejores del equipo a tener que ver los partidos desde la grada y todo por un gesto eh por una presión alta sobre un rival se quiso anticipar en un saque de banda en el centro del campo y la rodilla de Álvaro Arnedo se rompió a un recordamos unos senos borrar su grito de dolor en aquella tarde de primavera en Gobela aquel maldito día en Gobela en Guecho ante el histórico Arenas le traen desde entonces es por el camino de la amargura pasó por el quirófano trabajó de sol a sol pudo volver a entrenar esta Navidad con el resto de sus compañeros estaba cerca de volver a disputar un partido de fútbol por el camino además el club le renovó su contrato hasta dos mil veintiuno cuando parecía que todo este mal trago llegaba a su fin otros chasquido tras la sensación la duda se cernía sobre esa misma rodilla que Ci que no tres médicos y tres consultas después hubo que abrir para ver qué pasaba de nuevo en esa rodilla y se confirmaron las peores noticias que la plástica estaba rota había que operar de nuevo y comenzar por tanto el proceso de recuperación la semana pasada operaron Álvaro Arnedo ahora reposa en casa no hubo puede estar mucho tiempo de pie ni tampoco sentado reposo prácticamente absoluto nos atienda imagino recostado a través del teléfono buenas tardes Álvaro como como cuentas

Voz 4 02:01 claro cómo te encuentras Álvaro

Voz 0753 02:03 bien pues la verdad es que me encuentro bien comparado con la primera operación Otón y la mitad de Dolores la más estoy bastante anima agua así que más no puedo ver

Voz 1906 02:13 cómo recuerdas ese día de primavera hay en Gobela

Voz 0753 02:19 bueno pues ese día la verdad que es trágico porque quieras que no hay es donde empezó todo hay pues la verdad es que no me gusta recordar mucho ese momento

Voz 1906 02:30 e inicia un proceso de recuperación largo pero que que fue enfocado por el camino correcto es es más en Navidad estuviste verano con tus compañeros no

Voz 0753 02:40 sí sí la verdad que la recuperación fue muy buena teníamos el objetivo pues más hombre nordeste

Voz 5 02:47 en Navidades pero

Voz 0753 02:49 claro al final y y no sé si fue una mala operación no lo que sea va al final pues ha vuelto a romper la plástica que eso sí que es muy mala suerte y quieras que no pues ahora por estamos afrontando de nuevo pues los duros meses que me vienen por delante

Voz 1906 03:08 que cómo te encuentras en lo anímico Álvaro

Voz 0753 03:11 bien no la verdad que esto es bastante animado eh tengo pues el apoyo de mi familia quieras que no por mala suerte me ha tocado vivir ya estos seis meses bueno seis ocho meses con los compañeros así se porta muy bien conmigo misión mantener la ilusión entonces yo la verdad que él lo afronto contento no tienes esos miedos esa incertidumbre

Voz 1906 03:37 eso venías de una grandísima temporada el club te ofreció la renovación por tanto tienes continuidad en el club y yo no sé cómo cómo valoras todo todo este este proceso tan largo

Voz 0753 03:50 sí pues yo la verdad que valoro mucho que el club ha apostado por mí porque yo desde el primer día la verdad que siempre he querido continuar en el Logroñés es mi sueño mi deseo el poder disfrutar con el Logroñés una categoría superior y la verdad que sí cuando te tocan estas lesiones pues piensas muchas cosas pero la verdad que no pierde esa ilusión de volver a jugar a fútbol y más sea más en el en el equipo de tu tierra

Voz 1906 04:21 qué consejo cuál es el consejo que más te ayudado en este trance de otra vez otra nueva lesión en la misma zona no sé si hay algún consejo que te haya servido de apoyo cuando se cuando después de esas tres pruebas te dijeron que otra vez la platea estaba rota

Voz 0753 04:37 pues no sé si sabría decirte ningún consejo ves que lo afronta como te viene ahí tienes que hacerte duro porque no te queda otra todo tu más que nada es el que decide es cómo quieres afrontar los y venir trabajo o estar anima muy afrontarlo pueblo de la mejor manera posible

Voz 1906 04:58 y ahora empieza un proceso de recuperación no sé si te has puesto un plazo o eso no ayuda

Voz 0753 05:04 no yo creo que lo mejor es no ponerse plazos yo a ver ella es una cosa yo el plazo que tengo es estar en la pretemporada el año que viene a estar el nivel de los compañeros pero claro es un proceso muy largo eh nunca sabes lo que puede fallar lo que puede ir mal entonces mejor no ponerse plazos pero vaya brilló eso es lo que me marcó

Voz 1906 05:30 oye te apoyas en otros futbolistas que han pasado también por está problema de rodilla de volverse a a recaer en una lesión de ligamentos au

Voz 0753 05:38 sí hombre pues ahora la verdad es que me estoy fijando mucho en canales porque la verdad que fíjate yo creo que ha sufrido tres lesiones de ligamento cruzado y ahora la verdad pues que es el mejor de el Betis iba ya que se le ve más bien tiene mucha velocidad y bueno lo que es una técnica que eso no se pierde

Voz 1906 06:01 pues Álvaro Arnedo que queríamos llamarte para a través de la antena de Radio Rioja de la Cadena SER darte un fuerte abrazo de todos los oyentes del equipo de deportes de la cadena SER toda la fuerza del mundo tienes algo que que otros no tienen que es juventud así que aprovecharse de esa juventud para para volver aún con más fuerza de acuerdo

Voz 5 06:21 vale muchas gracias por un acordados

Voz 2 06:24 no

Voz 1906 06:27 pongamos ante los micrófonos de la SER varios ejemplos Sergio Canales que lo ha dicho el propio Álvaro Arnedo el cántabro se ha roto tres veces el ligamento cruzado anterior de la rodilla Santi Cazorla sufre una rotura de ligamentos externos de la rodilla izquierda que le tuvo seiscientos treinta y seis días de Calvario Sergio Asenjo el guardameta palentino se ha roto nada menos que cuatro veces el ligamento cruzado anterior de la rodilla con tan sólo veintinueve años y bueno pues le ha hecho volver con más fuerza ya un excelente nivel con el Villarreal o Albert Alberto Zapater el capitán del Zaragoza disputó treinta y ocho partidos de del año dos mil once al dos mil quince tuvo que operarse dos es una de pubis ya al año siguiente de los aductores se pasó dos años sin jugar pero en verano de dos mil dieciséis volvió para liderar al equipo de su vida o Rafinha el brasileño se ha roto el ligamento cruzado anterior en varias ocasiones Si bueno pues lo cierto es que está en un proceso complicado pero sin duda también fortalecidos saldrá de esa nueva lesión siempre complicada Miguel Moreno Fisioterapia Las Gaunas muy buenas tardes bienvenida a Ser Deportivos hola muy buenas tardes qué pasa con las rodillas y los futbolistas cómo se recompone en lo físico a un futbolista herido como en este caso a Arnedo

Voz 4 07:40 pues es verdad recomponer con con grandes dosis de trabajo mucha mucha disciplina no mucho sacrificio con un poquito de tiempo al ese es eso que precisamente de lo que carecemos no en el mundo del deporte profesional entonces cuando estás en la consulta hay te viene deportistas no profesionales que no recuperasen los plazos de los profesionales tienes que decir no perdona es que los sanos el tuyo ellos estamos metidos en una en una vorágine tenemos cierta cierta expresiones ciertos ciertas obligaciones para recuperarme pronto pero lo más importante en este caso es entender cómo es la lesión entender cómo ha sido esa recuperación para luego poder saber cuáles son los plazos normales como es el trabajo que en que el paciente que en este caso el deportistas me me debe realizar

Voz 1906 08:31 hay jugadores que es una cuestión de mala suerte genéticamente jugadores que en esa rodilla van a sufrir más o qué pasa con las rodillas en los futbolistas

Voz 4 08:40 realmente es una cuestión multisectorial hay muchos factores que influyen hay factores internos factores intrínsecos de factores externos factores externos como pueden ser el Fatih va malos con malas gestiones de las cargas durante durante los entrenamientos mala gestión de la sensación es que el propio deportista puede transmitir el tema del terreno de juego el tema de que a veces incluso los tacos hay un montón de teorías hay muchos factores que realmente sí que están influyendo desde vista externo pero también queremos factores internos hay depende como sea la estructura ese jugador depende de esa genética depende de la calidad del tejido depende de si estaba en una condición óptima a veces no valoramos lo suficientemente a nuestros deportistas y tenemos a deportistas profesionales de muy alto nivel compitiendo que cuando realmente tú hace una valoración exhaustiva te das cuenta que tienen unas descompensación es yo unas alteraciones en las respuestas no euro musculares que es muy importante hablar de un euro muscular es decir tanto nerviosas como de la propia musculatura que a veces parece que solamente nos fijamos en la musculatura que que son que son evidentes y lo existiese están ahí madre mía si yo tengo que apostar por alguien ha puesto porque éste se lesiona y sin embargo ahí está esa final creo que lo que lo que requiere es una visión un poquito global controlar muchos aspectos tener una un cuerpo técnico muy afín de muy sensible a este tipo de hallazgos tener a jugadores sensatos que entre todos hagamos que incidencia en las lesiones baje y que la recuperación lo mejor

Voz 1906 10:26 mira que te pilla medio en la consulta pero por rematar la ciencia médica evoluciona entiendo que eso está en favor de Álvaro Arnedo y de otros futbolistas con estas problemas de rodilla no

Voz 4 10:37 por supuesto la ciencia evolucionan las técnicas quirúrgicas han cambiado mucho tenemos ya una extrínsecas quirúrgicas muy buenas es muy importante cómo diferenciar una en una en Lario en como bases la recuperación de una lesión en este caso cruzado tenemos que diferenciar una primera lesión con una primera reparación que va tenga siempre una mejor evolución que un aseo que una ruptura no una una recaída donde ya es una rodilla que ya Ciudadanos cada donde ya se han cogido además de determinadas estructuras que acogió pues la Lahya para sustituirle aumento cruzado esas cirugías un poquito más complejas siempre es recomendable que esa segunda cirugía Lada ya un médico especialista en rescates especialista en cirugía ya que según la intención ya cuando ya una recaída normalmente se suelen recomendar en estos casos en el mejor utilización de injertos autor Loris hartos de de banco de cadáveres realmente tu puedas coger para no daña ya o no agredir estructuras que ya le quedan al deportista y luego lo que que en cuenta simplemente que bueno es una rodilla te ha sufrido ya un plazo o una lesión previa tuve un profesor recuperación que ha recaído y que por lo tanto en esta segunda fase tenemos que ir pues un poquito más de tranquilidad pero que realmente hay que dar confianza las cosas salen las técnicas quirúrgicas son muy buenas da muy buenos resultados misivas todas hacen bien si tienen paciencia hice tiene un criterio y un orden en el trabajo son jugadores que van a estar perfectamente para poder competir y que ella no es como antes que hablábamos aquellos jugadores hace muchos años hace veinte años que se que estas lesiones les retiraban del deporte ahora ya no hará ya estos jugadores tienen que ser muy concienzudo son el trabajo tienen que tener una disciplina muy fuerte una gran fuerza de voluntad Álvaro alrededor de este caso es un claro ejemplo de todo ello entonces trabajar con él es muy fácil que hace las cosas muy fáciles en la consulta y entonces vamos a vamos a tener un proceso ahora de recuperación que va a tardar en todos los meses que nuestro objetivo como bien ha dicho Álvaro es poder estar en la pretemporada no tenemos prisa un poquito a poco trabajando fortaleciendo cogiendo confianza saldrá saldrá muy bien y bueno Manassero meses de un trabajo bonito

Voz 1906 13:01 pues Miguel gracias por por eso por decirnos que el trabajo este duro pero es bonito y que va a salir todo bien gracias

Voz 4 13:07 muchas gracias a saludo las

Voz 1906 13:11 y claro no sólo se trata del aspecto físico e también hay que estar en el aspecto psicológico muy muy muy atento a esta circunstancia María Aguirre es psicóloga y experta también entonces todas las dinámicas de equipos y del deporte muy buenas María

Voz 6 13:28 hola buenas tardes Alba en Arnedo

Voz 1906 13:30 después de una recaída cómo se siente un futbolista como él ayuda en lo anímico para salir adelante de esta doble lesión tan grave

Voz 7 13:40 bueno pues cuando nos encontramos ante este tipo de lesión cantan tan dura tenemos que verlo como un proceso de este duelo en el que Juanes que aceptar aceptar la nueva situación como el proceso de duelo la primera fase de la negación no decir esto no puede estar pagando es increíble como vuelva a recaer mansión pasamos al enfado luego hay una negociación con uno mismo la que ya vamos poquito a poco asumiendo nuestra nueva situación y ya luego pues quedaría aceptarlo oí reorganizar nuestro día a día para trabajar por mejorar sobre todo cuando viene a ser un momento

Voz 1906 14:12 que está muy bien en lo en lo deportivo en lo profesional es joven te empiezas a meter de nuevo la dinámica del equipo después de ocho meses de trabajo vuelven a recaer por dónde empezar ya a trabajar con Álvaro

Voz 7 14:27 bueno pues yo empezaría sobre todo por la planificación de objetivos que no tienen que ser tan poco concretos fechas concretas sino más a corto plazo y el hecho de volver a recuperar la confianza de los niveles que pues eso de ansiedad estrés está muy comprobado que esos niveles altos de depresión au Despres influye muchísimo Miguel el anterior compañero nada más de esto influye muchísimo las recuperaciones de los tejidos yendo a los procesos fisiológicos entonces convendría tener controlados esos niveles de depresión y estrés y empezar a trabajar un poquito la nueva identidad como deportista ahí trabajaré poco a poco oí iría a día

Voz 1906 15:05 la gestión de la soledad porque al final el futbolista trabaja siempre en equipo y en esto se encuentra solo ante el reto de su rodilla y él mismo

Voz 7 15:12 claro pero lo de Gobernación desde luego personales que es que sigan muy en contacto con el equipo con lo que es el día a día de entrenamientos y que se mantenga activo y participe en una persona lesionada ácida formando parte de ese equipo entonces no hay que desconectar y hay que saber formando parte desde otro punto de vista seguir aportando desde fuera

Voz 1906 15:30 pues María Aguirre que hemos tomado buena nota de todo estoy seguro que Álvaro Arnedo ha estado escuchando también los consejos de Miguel Moreno y también los tuyos y esperemos que que

Voz 6 15:39 salga adelante y vuelva como está hasta que nunca gracias María así Sergio gracias pues nosotros hacemos un

Voz 1906 15:45 de receso y en seguida a regresamos aquí en Ser Deportivos La Rioja hasta ahora