Las noticias de Canarias, 15:03 (15/02/2019)

se despejaron las incógnitas el veintiocho de abril está marcado ya en el calendario para la celebración de las elecciones generales un adelanto electoral que el presidente del Gobierno canario recibía con satisfacción tras la caída de los Presupuestos Generales del Ejecutivo de Pedro Sánchez la fecha la conocí a Fernando Clavijo en el Casino de Tenerife donde protagonizaba un nuevo encuentro se Radio Club Tenerife allí aseguraba que estos son los terceros comicios nacionales que vivirá bajo su mandato un asunto que ha dicho no va a alterar la actividad del Gobierno y además ha asegurado que sea cual sea el resultado van a seguir luchando porque se cumpla con Canarias

Voz 2

00:40

vamos a poner toda nuestra capacidad para que eso no ocurre y que salga quién salga de las urnas el próximo abril sea quien sea el que tenga la responsabilidad hacer el presupuesto del Estado cumpla con Canarias porque no es no es un privilegio como ellos piensan es un derecho que tenemos todos los que vivimos aquí