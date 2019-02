Las noticias de Castilla y León, 16:03 (15/02/2019)

la Asociación Española de Pediatría denuncia que Castilla y León es una de las comunidades más afectadas a nivel nacional por la falta de pediatras junto con Madrid Valencia calculan que hay siete mil niños que no tienen ningún pediatra asociado en su centro de salud por la falta precisamente de estos médicos León y Burgos son las provincias más afectadas como explica Concha Sánchez que es la presidenta de la asociación

Voz 2

00:28

ahora esas plazas ya no los quiere nadie porque son unas plazas con malas condiciones laborales con mucha presión asistencial ir los niños van a las plazas Hinault pueden ser vistos por la persona que les conoce por la persona que reside por la persona que tienen asignada en su tarjeta porque no hay nadie en esa plaza entonces tienen que ser repartidos entre otros médicos entre otros pediatras tienen que ir a urgencias del Hospital pero esto que no había pasado hasta ahora y es un desastre