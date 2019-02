"Una guía urbana para el corredor popular"

Voz 1 00:00 yo lo que quiero pausa

Voz 0394 00:49 llenas vamos a detener en un asunto de interés para los corredores populares porque todavía están sin señalizar pero Logroño Deporte ya ha presentado el diseño de seis circuitos para corredores populares tenemos la oportunidad y el placer de saludar hoy aquí en la sintonía de la Cadena Ser en La Rioja a Óscar Cano

Voz 6 01:06 de ex entrenador profesor miembro del Maratón Rioja Óscar Qué tal como está buenas tardes muchas gracias

Voz 0394 01:15 bueno por lo menos yo creo que en primer lugar yo creo que lo que podemos hacer Oscar es trasladarle ese a los oyentes eh bueno pues cómo son estos circuitos se que se han diseñado para aquí para la capital riojana

Voz 7 01:27 pues sí me dio cierta tranquilidad cuando leí que estaba no se iban a poner en marcha debe faltar la señalética que detrás de cada del plan pues ha habido gente experta porque si no se corre siempre el riesgo vándalos sólo hay detrás acciones políticas pues que se claven echó otra chapuza parecida al embarcadero embarcadero que tenemos sodio hoy en el pero bueno pues no ha sido así entonces por lo tanto felicitar a al Ayuntamiento porque yo creo que es buena oportunidad y por otra parte es estaba haciendo ya es muy necesaria

Voz 0394 02:21 Oscar Galve estamos hablando de circuitos eh además de con distancias eh muy diferentes no esto es importante me imagino también para bueno pues corredores populares que son más profesionales y también aquí Ellos que igual es estén iniciando no en estos momentos y que digamos a quince abre un abanico de oportunidades

Voz 7 02:43 yo creo que sí si diferenciamos el corredor popular que se asoma a la carrera a pie porque es una manera de hacer ejercicio de manera fácil barata incluso en horario pero de disponible desde ese punto de vista pues facilita una especie urbana perimetral por la cual el corredor popular va estar por una parte más acompañado porque van a concurrir múltiples personas de muchos niveles iba a parte va a tener también una referencia espacial para que relaciona el esfuerzo lo que realiza sobre una distancia determinada y por lo tanto hacer si lectura de la intensidad compararlo pues con otros días otros momentos otras edades

Voz 0394 03:44 pero hablamos de circuitos eh que pasan desde los mil metros no dentro de las propias instalaciones de Las Norias hasta incluso un circuito que se va a señalizar y que bueno pues es como hacer una media maratón

Voz 7 03:58 sí bueno ya el distancias así largas cuando normalmente los corredores que se salen un poco de la calificación de populares pues por tradición o por sistemática por entrenamiento realmente es todo Logroño aquí me atrevería a decir que casi La Rioja pues tienen circuitos ya desarrollados pero incluso también nos puede servir pues para esa distancia de veinticinco mil metros correr la de manera parcial tomar referencias en cuanto a la intensidad con que la realidad vistas independiente de que inicie el recorrido en la meta o en cualquier punto cualquier punto kilométrico

Voz 0394 04:50 está previsto que más o menos que en el mes de abril este ella señalizado todos estos circuitos esos seis eh que hay previstos desde Logroño Deporte y la idea además es que bueno pues Las Norias lo deportivo municipal se convierta en un centro de entrenamiento popular podríamos decir algo así que estoy fuera de este mundo como un lugar de encuentro no entre corredores

Voz 7 05:14 es si es obra cierta logística seguridad por un lado puedes disponer de vestuarios podrá disponer de duchas es un punto de reunión y por lo tanto facilita el el primer impulsor de salir a correr que nos queda por ver qué tipo de señal y chica van a poner porque se aprovecha pues para establecer niveles de esfuerzo en función de la edad y el tiempo con que realizar determinada distancia pero bueno esto es un poco más complicado porque si realmente es lo que debería hacer un experto con lo cual un médico deportivo

Voz 8 06:02 cero Óscar tal vez como decimos es entrenador profesor miembro del Maratón Rioja un entrenador muy conocido un hombre vinculado desde siempre muy conocido en el mundo del atletismo que le parece todo lo que está ocurriendo en torno a este mundo a lo que denominamos los runners

Voz 7 06:23 pues bueno es un fenómeno que como siempre me gusta hacerlo un poco crítico realmente lo que hay detrás es una gran industria lo ha potenciado muchísimo de manera indirecta las pruebas de ello es que el esfuerzo y la oferta hoy día invitando a que corra es inmensa pero hay que reconocer que tiene como efecto pues que las personas hacen ejercicio libre mente de manera con una intensidad ajustada a sus condiciones esto ha sido un gran avance en los que llamamos pues salud salud deportes salud deporte recreo ocupación del tiempo libre de manera saludable etcétera

Voz 0394 07:16 ajá pero usted que entrenador me imagino que también es bueno lanzar el mensaje no de que bueno pues aquellos que se lancen de pronto no eh a correr pues eh que también

Voz 7 07:29 sí es bueno pues en ciertos hábitos

Voz 0394 07:32 es que tenga ciertos cuidados no

Voz 7 07:35 yo creo que sí que siempre se hace ejercicio físico no es un entrenador personas al que no está al alcance de todo el mundo sí que hay que aprender a saber escuchar cuerpo pedir consejo a los veteranos son veteranas para no hacerse daño sobre todo porque por otra parte comprobamos que curiosamente un esfuerzo que es agónico vamos que no es placentero que para los psiquiatras no es muy normal esto de correr por nada a veces engancha de tal manera que también hay muchos cuando toquemos digamos de sobre a pesar de ansiedad de etcétera

Voz 0394 08:21 bueno pues para todos aquellos que estén enganchados a estos seis circuitos para corredores populares que llegan a la capital riojana por cierto que no es algo muy novedoso sino que es algo que ya existe de esta manera y con estos diseños no en otros en otras ciudades europeas

Voz 7 08:40 efectivamente que esto va a traer como consecuencia otro fenómeno que Basel pues las las típicas quedaba gente que sepa conocer grupos que se van a formar hay una manera incluso de que personas foráneas que lleguen a Logroño Ike practican habitualmente al Rami deme de manera inmediata puedan tener un recurso deportivo pues en cualquier momento

Voz 9 09:12 Oscar tal ha sido un placer conversar hoy aquí los micrófonos de la Cadena Ser con usted porque sobre todo es una persona siempre vinculada a este mundo de la atletismo un experto en esta materia así que muchísimas gracias por acercarnos lo que van a ser estos seis circuitos para corredores populares y darnos las claves de lo bueno que puede traer para una ciudad como Logroño

Voz 6 09:35 gracias buenas tardes