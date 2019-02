Las noticias de Navarra, 18:03 (15/02/2019)

la comparecencia urgente de la concejala de Cultura Maider Beloki para que informe sobre la futura ubicación del recinto ferial en las fiestas de San Fermín lo exige el grupo municipal de PSN en el Ayuntamiento los socialistas han señalado que han tenido conocimiento a través de una nota de prensa del Ayuntamiento de una reunión en la que técnicos municipales habrían expuesto su evaluación sobre las distintas ubicaciones futuras posibles propuestas por la Meca para el recinto ferial de sanfermines reunión a la que afirman los socialistas no han sido invitados el próximo jueves también habrá huelga médica el Sindicato Médico asegura que seguirán con las convocatorias mientras salud no se siente a negociar Mamen García la tercera jornada convocada por el Sindicato Médico se saldó

sí en en las asambleas que estamos en Estella en Tudela y en Pamplona la mayoría de los compañeros insistieron en en reforzar la convocatoria de huelga a lo largo de los meses de marzo abril mayo it is haremos también una convocatoria en septiembre para mantener la la convocatoria de huelga abierta y negociar dentro de esta de esta situación

Voz 1822

01:19

pues la verdad es que de momento no de momento ni ni siquiera un guasa no no tengo ninguna noticia