Voz 1915

00:05

la Universidad Rey Juan Carlos va a cambiar las titulaciones que se imparten ahora mismo en el campus de Aranjuez según han confirmado fuentes del centro el proceso va a empezar el curso que viene ya no aceptarán alumnos en primero de esas carreras y una vez se complete el ciclo cuando los que están ahora mismo en esos grados terminen todas las asignaturas cambiarán las titulaciones en este campo Shawn horas Santos desde la universidad han asegurado a los estudiantes que de momento no se va a cerrar ningún grado de los que ahora mismo se imparten en Aranjuez simplemente no se ofertarán plazas en primero los estudiantes que actualmente están cursando aquí sus estudios podrán terminar los en este campus hice algunos suspende una o varias asignaturas podrá recibir clases presenciales en Aranjuez durante dos años más cuando terminen todos habrá una reestructuración en las titulaciones las que ahora mismo se imparten en ese campus seguirán existiendo aunque en otros y en Aranjuez se introducirán nuevos estudios debido a la demanda que allí existe según confirma la Rey Juan Carlos la Universidad abierta una mesa de diálogo con el Ayuntamiento de Aranjuez en el Rectorado para renegociar está restó duración gracias Aurora hay hoy han terminado las declaraciones en el juicio por el caso del espionaje en el Partido Popular la fiscalía aún no se ha pronunciado después de que uno de los testigos acusara al entonces pica fiscal superior de Madrid Manuel Moix de obstruir la investigación las defensas de los acusados mantienen en cambio que pedirán su absolución Ramón González eso