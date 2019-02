Escucha las noticias de las 19:00 (15/02/2019)

una decisión que podría afectar a más de tres mil empleos en Europa en este primer contacto no se han dado cifras en y detalles adicionales se deja para una cita europea el cinco de marzo aunque los responsables en nuestro país les han trasladado un mensaje de tranquilidad con respecto al impacto que podría tener en las fábricas de Getafe Puerto Real Sevilla e Illescas presidente del comité intercentros ha dicho que aunque la pérdida de un producto siempre es una mala noticia Se puede echar mano de otros programas Donald Trump ha anunciado esta tarde la declaración de emergencia nacional para conseguir los ocho mil millones de euros que necesita para la construcción del muro con México el presidente habla de una crisis en la frontera de que Estados Unidos se enfrenta a una invasión de drogas traficantes de personas y todo tipo dice de delincuentes y bandas criminales todos saben que los muros funcionan ha dicho

Voz 0356

01:04

no seré yo estoy anunciando unas cuantas acciones que mi administración está tomando para enfrentarnos a un problema que tenemos aquí mismo hemos luchado en guerras a miles de kilómetros en las que no deberíamos haber estado en muchos casos pero no controlamos