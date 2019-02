Escucha las noticias de las 20:00 (15/02/2019)

No hay resultados

Voz 0194 00:00 esta legislatura atípica tendrá un epílogo a su altura una campaña electoral mezclada con las procesiones de Semana Santa y una fragmentación de voto que nos puede situar de nuevo en la casilla de salida sin mayorías capaces de formar gobierno

Voz 1 00:14 son las ocho las siete en Canarias

Voz 2 00:16 no no no

Voz 4 00:24 esta la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:38 hola buenas tardes saludos desde Valencia el Instituto Valenciano de Arte Moderno acoge ahora veinticinco en el día en el que Pedro Sánchez ha confirmado el adelanto de las generales para el veintiocho de abril justo después de ponerse la camiseta de Candel

Voz 5 00:52 debates hablar de nuestro país pero qué futuro queremos estarlo si queremos un una España constitucional orgullosa de sus derechos de sus libertades o que vive de la añoranza de un tiempo pasado que nunca llegará y que no tuvo por qué ser mejor al contrario

Voz 0194 01:10 Sánchez ha defendido su programa su apuesta por el diálogo en Cataluña y ha reprochado la deslealtad de la derecha que se arroga el mérito de la caída del Gobierno y le excluye de futuros pactos escuchen a Pablo Casado y Albert Rivera

Voz 5 01:21 que gracias a esa posición firme el Gobierno de Sánchez ha caído hemos tumbado el Gobierno de Sánchez a tiro la toalla porque el Partido Popular ha liderado la oposición ya liderado

Voz 6 01:30 la calle el señor Sánchez y el PSOE tienen que pasar a la oposición y por tanto tenemos que construir una mayoría alternativa porque estoy convencido que Sánchez desde la presidencia del Gobierno nunca va a repetir

Voz 0194 01:40 Picard lo que no descarta Rivera es volver a pactar con Vox podemos afronta las generales en plena crisis Irene Montero apela al voto útil

Voz 5 01:47 el voto más útil para cambiar la vida de millones de personas es el voto a unidas Podemos y el veintiocho de abril saldremos a ganar

Voz 0194 01:55 el independentismo catalán decisivo en la caída de Rajoy en el adelanto de las generales lanza esta advertencia en la voz de la portavoz del Govern El sarta di

Voz 7 02:03 no puede haber estabilidad no puede haber eh gobernabilidad en España mientras se siga gobernando de espaldas a Cataluña mientras se siga ignorando a que hay un problema político a resolver

Voz 0194 02:16 así las cosas la campaña ha comenzado incluso en el propio Consejo de Ministros Pablo Morán

Voz 1667 02:20 sí porque el Gobierno ha aprobado la nueva ley de educación la que sustituye a la Lomce del ex ministro Wert pese a que no habrá tiempo para tramitarla en el Congreso también ha sacado la orden definitiva para exhumar a Franco del Valle de los Caídos aunque el Supremo pueda paralizar las y la familia recurre un escenario que no ha querido contar

Voz 8 02:36 la ministra Dolores Delgado en no intentar hacer eh

Voz 0194 02:42 justicia ficción porque

Voz 8 02:44 hasta que no transcurran los plazos hasta que no se tomen las decisiones no sabemos exactamente lo que va a ocurrir

Voz 1667 02:52 la familia tiene quince días para formalizar su recurso mientras Donald Trump en Osaka de la dinámica nacional el presidente de Estados Unidos cumple su desafío al Congreso ya declarado el estado de emergencia para movilizar los fondos que necesita para construir el muro

Voz 9 03:05 le estoy anunciando unas cuantas acciones que mi administración está tomando para enfrentarnos a un problema que tenemos aquí mis hemos luchado en guerras a miles de kilómetros en las que no deberíamos haber estado en muchos casos pero no controlamos nuestra propia

Voz 1667 03:20 Ter a los demócratas esperan frenarle y escucharemos la declaración ante los jueces de Enrique Álvarez Conde ex director del Instituto Universitario que repartirá los títulos de máster a discreción asegura que recibió presiones de la comunidad de Madrid cuando estalló el escándalo de Cristina Cifuentes

Voz 0194 03:36 ya a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:38 buenas tardes segunda jornada de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto vamos en directo a Madrid donde juegan Baskonia Joventut Pacojó buenas tardes

Voz 0699 03:46 es Jesús estamos en el tercer cuarto de ese partido a7 treinta y uno para el final del tercer cuarto partido muy igualado kilos vez Baskonia cuarenta y ocho tienen aseguró Joventut cincuenta Nicolas pro vitola el base de Divina seguro Joventut catorce puntos máximo anotador de este partido recordamos a partir de las nueve y media de la noche se completan los choques de cuartos de final de esta competición entre Real Madrid Movistar Estudiantes competición que para semifinales ya tiene clasificados a Iberostar Tenerife y Fútbol Club Barcelona hoy también se inicia en la jornada de fútbol en Primera División con el partido que Juan

Voz 0919 04:16 las nueve Éibar y Getafe y la otra noticia del día es la renovación del técnico del Barcelona Valverde seguirá en el Barça hasta dos mil veinte con la opción de renovar por una temporada

Voz 0194 04:25 y el tiempo nos espera un fin de semana primaveral Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:28 buenas tardes en las próximas horas también mañana sábado los chubascos e incluso alguna tormenta pueden descargar con intensidad en Canarias donde las temperaturas son claramente más bajas que en los últimos días el domingo mejorará claramente en la Península y Baleares mucho sol mañana sábado también el domingo algunas nubes cerca del Mediterráneo las más compactas el domingo en Galicia donde la lluvia durante la tarde caerá de manera persistente pero en general fin de semana soleado con frío durante las noches y al empezar las mañanas durante las tardes máximas de quince a veinte grados las más altas en el Cantábrico ahora mismo con vientos del sur ya superan los veinte

Voz 0194 05:03 a las nueve volvemos desde Valencia ahora desde Madrid empieza hora25 Pablo

Voz 1667 05:07 empezamos con un saludo muy cariñoso a otros de los protagonistas de este viernes son niños niños como Álvaro que luchan a diario contra el cáncer infantil así explica él lo que le pasa

Voz 10 05:18 de Ian que habían Unas Police que estaban mal que estaban un poquito para allá entonces no se ha criado bien y luego me deprime Chavanel la espalda para matarlos y vuelven a criar pero bien