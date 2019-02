Escucha las noticias de las 02:00 (16/02/2019)

lo de abrir España tiene por delante más de tres meses que se escribirán en clave electoral el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha comparecido este viernes durante más de cuarenta minutos para recordar los logros de su Gobierno para por fin confirmar la fecha de las elecciones después de esta declaración de Sánchez la cascada de reacciones no se ha hecho esperar toda la oposición ha salido en tromba ya en clave preelectoral PP y Ciudadanos se frota las manos esperando la cita con las urnas consideran que han sido ellos los que han conseguido que se produzca el adelanto en Podemos dicen que están preparados para salir a ganar aunque señalan a los independentistas por haber cometido dicen una grave irresponsabilidad al no apoyar las cuentas de Sánchez Arroyo buenas noches

vox atildado la legislatura de infame y desde ciudadanos llaman también a la movilización no ocultan que su estrategia pasa por un pacto a tres en la derecha sin contar con Podemos ni con el PSOE ni con los separatistas

ha elegido en primarias como candidato no va a renunciar a su baja por paternidad según la portavoz Irene Montero se incorporará a principios de abril días antes del comienzo oficial el oficial de la campaña

creo que todo el mundo sabe que Pablo Iglesias es el único líder al que no le van a temblar las piernas sobre todo si el objetivo es hacer políticas que mejoren la vida de la gente

desde Izquierda Unida dice Alberto Ganz Garzón no contemplan otra opción que concurrir junto a Unidos Podemos mientras el Gobierno aprovecha para aprobar los últimos decretos ley antes de la disolución de las Cámaras el día cinco de mal

sí bueno pues uno de los primeros en hablar después de las valoraciones de los partidos han sido el presidente valenciano Ximo Puig en Hora Veinticinco con Ángels Barceló ha dicho que aquí Puche ha dicho aquí en la SER que está convencido de que los votantes de izquierdas no dejarán que llegue la extrema derecha La Moncloa

tierra bien estoy convencido estoy convencido este este país no es un país de de derechas desde luego no es un país que quiere abrazar la extrema derecha e escuchado señor Abascal y la verdad es que preocupa

uno de los retos que tiene el Gobierno antes de las elecciones es cumplir una de sus grandes promesas sacar a Franco del Valle de los Caídos el Ejecutivo es consciente de que el Supremo puede paralizar el proceso pero piden que no se ponga el carro antes que los bueyes y que se permita que los plazos sigan avanzando la familia tiene dos semanas para decidir dónde quiere enterrar los restos del dictador Adela Molina

el Gobierno ha aprobado el acuerdo que autoriza la exhumación de Franco del Valle de los Caídos y descarta la Almudena como nuevo destino para sus restos mortales por cuestiones de orden público hoy por ir contra la ley de memoria histórica la familia tendrá quince días para comunicar una nueva ubicación será el Consejo de Ministros el que decida la ministra de Justicia no ha querido aclarar si el Gobierno podrá transcurrido ese plazo ejecutar la exhumación ante el más que probable recurso de la familia entre Supremo Dolores el

en primer lugar deberá plantearse en su caso un recurso ante el Tribunal Supremo que en este momento evidentemente no se ha planteado en no intentar hacer eh

hasta que no transcurran los plazos hasta que no se tomen las decisiones no sabemos exactamente lo que va a ocurrir