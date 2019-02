Escucha las noticias de las 05:00 (16/02/2019)

Voz 1 00:00 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0137 00:07 Cataluña y como el Gobierno ha afrontado la crisis territorial ha sido uno de los grandes temas en los que ha centrado Pedro Sánchez su comparecencia de este viernes en la que ha anunciado elecciones para el veintiocho de abril Sánchez dice que con la crisis territorial Él es de los que coge el toro por los cuernos

Voz 1722 00:20 en realidad la oposición plantea debates que son si me lo permiten absurdos por infantiles sí lo hemos dicho fuera de la Constitución nada dentro de la Constitución todo nunca renunciará al diálogo eso me pagan los españoles para resolver los problemas no grabarlo los planteamientos que se están haciendo o que se hicieron en el pasado durante siete años en Catalunya que negar la realidad negar la evidencia los de ahora son hasta incluso más peregrinos porque ya antes de plantear el diálogo y la Constitución ya están diciendo ciento cincuenta y cinco permanente es decir perpetuar la crisis política y territorial en nuestra

Voz 0137 00:51 pues precisamente sobre la situación en Cataluña el líder del PP Pablo Casado se ha reafirmado este viernes en compararla con lo sucedido con ETA a pesar de que las CRIT de las críticas que ha recibido precisamente por parte de un colectivo de víctimas del terrorismo Judith Arroyo buenas noches

Voz 2 01:04 buenas noches el líder popular sigue apelando al terrorismo y a las víctimas de ETA en este caso vinculando los atentados en el País Vasco con el independentismo catalán este discurso enfada hay mucho al colectivo de viste de víctimas del terrorismo que representa Consuelo Ordóñez hermana de Gregorio Ordóñez concejal del Partido Popular asesinado por ETA en mil novecientos noventa y cinco

Voz 3 01:25 no sin ninguna igual no lo podemos tolerar no sabe igual que sea Pablo Casado o cualquier otro líder político pero un político que se apropien que hable en nombre de las víctimas es indigno e indecente y no lo vamos a consentir

Voz 2 01:37 dice Ordóñez que la situación con el independentismo en Cataluña no tiene nada que ver con lo que se vivió en el País Vasco durante décadas supone para este colectivo una banalización del terrorismo que en palabras de Ordóñez hace mucho daño casado responde que mantiene sus palabras y que no las va

Voz 4 01:53 mirar si hay algunas víctimas que no están de acuerdo con mis palabras lo respeto tendrá mi admiración me apoyo pero yo también tengo el derecho y la libertad de opinar de un tema que por cierto sólo opina el Partido Popular

Voz 2 02:06 el líder popular asegura que el relato sobre el terrorismo y la actuación sobre Cataluña son ejes de su actuación política puede hablar de ellos de la misma forma que habla de problemas sociales como el desempleo

Voz 0137 02:17 hablamos ahora sobre sanidad España es el tercer país de la Unión Europea con más niños sin acceso al dentista son datos de la Oficina de Estadística Europea Laura Marcos sí

Voz 0809 02:26 estamos a la altura de Rumanía en este indicador de pobreza en España casi un seis por ciento de los hogares tiene niños que no pueden ir al dentista para revisarse la boca sólo la vecina Portugal y Letonia están peor en nuestro caso las familias monoparentales sobretodo las encabezadas por una madre con ingresos por debajo al sesenta por ciento de la media son las que más mermadas ven su salud bucodental la barrera de acceso llega al veinte por ciento que es la segunda más alta de toda la Unión Europea sólo por detrás de Grecia al ser un servicio mayoritariamente privado quienes tienen rentas altas van al dentista el doble que quienes las tienen bajas

Voz 0137 03:00 en Bruselas el que fue el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont se ha enfadado porque el Parlamento europea el Parlamento Europeo perdón ha cancelado una conferencia suya el próximo lunes en la Cámara para hablar sobre el juicio del SES aludiendo a motivos de seguridad corresponsal gris en la Pastor

Voz 0738 03:14 el presidente de la Eurocámara parece que tenía una ocupación de sus instalaciones porque el servicio de seguridad del Parlamento advierte contra el riesgo de incidentes recordando que en Barcelona un grupo de independentistas ocuparon las oficinas de la Comisión hace tan solo dos semanas un argumento que ha rechazado con toda contundencia Carles escuchan Mons

Voz 5 03:36 es una excusa es una excusa dos pues una excusa del señor

Voz 0738 03:42 Tajani para complacer al tripartito del ciento cincuenta y cinco no hay ninguna razón de seguridad y a no ser que tenga que ver con los señores de ciudadanos del PP el PSOE que podrían preparar algún tipo de altercado que tampoco sería la primera vez ha dicho sea que mientras desde Ciudadanos populares se felicita al presidente de la Eurocámara Karra escuchamos se prepara para recibir a eso a Quim Torra que mantiene su viaje este próximo lunes con voluntad de hacer esta conferencia aunque por el momento no han confirmado todavía donde