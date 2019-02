Escucha las noticias de las 06:00 (16/02/2019)

España tiene por delante dos meses y medio hasta la cita con las urnas para elegir un nuevo Gobierno el veintiocho de abril es la fecha que ha marcado el presidente Pedro Sánchez en el calendario ahora el Ejecutivo tiene dos semanas para aprobar las últimas medidas antes de la disolución disolución de las Cortes y mientras los partidos no pierden el tiempo y ya van tomando posiciones de cara a los futuros pactos electorales Judith Arroyo buenos días

Voz 3

00:37

gobierno tome decisiones que aprueba unos presupuestos ya me me clásico pero siempre supuestos uno no puede gobernar