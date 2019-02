Escucha las noticias de las 14:00 (16/02/2019)

no

sigue unidad para conseguir el veintiocho de abril movilizar a su electorado y evitar un gobierno de la derecha con la extrema derecha como ha ocurrido en la Junta de Andalucía Pedro Sánchez ha reivindicado su gestión porque en ocho meses hemos hecho más ha dicho por la justicia social que el Partido Popular en siete años pero el presidente del Gobierno ha defendido que durante estos días tienen que defender no sólo lo conseguido sino lo que se ha quedado sin hacer por culpa de la instrucción de las

Voz 1722

01:07

mire si ha impedido amigos y amigas reformar el sistema de protección al desempleo sobretodo de los parados de larga duración se ha impedido el autoconsumo que es fundamental para democratizar un bien esencial como es la energía nuestro país se ha impedido todo eso porque la derecha no quiere mira si su problema no es como gobierna la izquierda lo que no quiénes que gobierne la editorial Sanz