Hora 14 La nRioja (16/2/2019)

Voz 4 00:13 qué tal muy buenas tardes esta tarde se clausuran Riojaforum la First Lego que ha reunido este sábado a más de trescientos jóvenes riojanos con el objetivo de acercarles la ciencia y la tecnología participan treinta y nueve equipos de treinta centros educativos de toda La Rioja Se trata según ha señalado el subdirector de innovación de un proyecto educativo de dimensión internacional que tiene por objeto acercar la ciencia la tecnología a los jóvenes de una manera atractiva e para ello utilizan desafíos temáticos orientados a jóvenes estudiantes Antonio Mendoza

Voz 5 00:45 tiene una forma atractiva de involucrar a los a los alumnos desde muy jovencitos en la cultura de la innovación para hacerles conscientes de su capacidad para mejorar el mundo a nivel internacional en este programa participan casi medio millón de de escolares cuatrocientos cincuenta mil exactamente de noventa y ocho países diferentes en nuestra comunidad pues trescientos jóvenes de treinta centros compiten a través de treinta y nueve equipos conformados entre tres y diez personas

Voz 4 01:17 por lo demás enseguida aquí en Hora catorce hacemos una radiografía del sector del calzado sector que integran ciento treinta y siete empresas que dan trabajo a más de tres mil cuatrocientas personas y que el año pasado facturó unos quinientos millones de euros y ayer se celebró el Día Internacional del Niño con Cáncer hoy la Asociación Faro ha organizado una gala de magia benefició de estos niños será a las siete de la tarde en el Auditorio de Logroño Nuria Gómez del casal es portavoz de la asociación

Voz 7 01:42 pero yo creo que es un año muy muy especial porque además de tener unos grandes magos que han ganado muchos premios que son finalistas de programas de televisión pues tenemos a nuestro Mago riojano que se dama que hace grandes ilusiones Si yo creo que eso también nos motiva muchísimo para que esté viene todo el aforo de la de la útil por el Ayuntamiento la gente reacciona muy bien yo creo que es un poco la mezcla esa demagogia infancia es lo que hace a la gente asistir y además luego tenemos una persona que es Alipio Galilea que es el mago que nos ayuda bueno que nos ayuda no que lo prepara El que busca siempre magos distintos nunca hemos repetido eso también es una motivación para cada año prepararlo con muchísima ilusión y la gente tiene la respuesta pues yo creo que a todo el cariño que ponemos preparándolo

Voz 4 02:36 en las carreteras de momento sin mayores complicaciones y en cuanto al tiempo Agencia Estatal de Meteorología Francisco Cacho qué nos cuentas buenas tardes bueno

Voz 8 02:43 las tardes hoy en La Rioja seguiremos con cielos poco nubosos o despejados temperaturas diurnas en descenso en la sierra y sin cambios o en ligero ascenso en el valle viento tendiendo a componente sudeste flojo en la sierra y más intenso en el valle mañana cielos poco nubosos o despejados nuevamente con temperaturas mínimas en la misma línea con heladas débiles bajarán los termómetros hasta los cero grados en Logroño en Calahorra en Haro las máximas sin cambios o en ligero descenso llegarán a los quince en las horas centrales del día en Calahorra en Haro a los dieciséis en Logroño el viento soplará del este del sudeste más intenso en el valle

Voz 4 03:18 pasan ya algo más de ocho minutos de las dos de la tarde en el centro de Logroño luce el sol tenemos una temperatura de casi trece grados

Voz 9 03:34 seguimos en la catorce esta semana se ha desarrollado la Feria Internacional del Calzado de Milán donde han participado empresas riojanas del sector hasta veintisiete Javier Oñate ex gerente del Centro Tecnológico del Calzado y secretario de qué tal buenas tardes

Voz 10 03:47 hola muy buenas tardes bueno la feria

Voz 9 03:49 ha concluido y ustedes creo que han vuelto satisfechos no

Voz 10 03:53 bueno la verdad es que una vez más en el mayor escaparate que que nuestros presos pueda exponer sus productos pues bueno es verdad que venimos satisfechos porque realmente como ya venimos diciendo dos ocasiones nuestras empresas son empresas que han hecho los deberes con lo cual eso se traduce en que cuando vas a las verías notas pues ese cierto atractivo ignoto es que los compradores se sitúan ante de otra manera pero también es cierto y hay que decir que ha sido una feria realmente atípica ha sido una feria en la que antes probablemente ya a falta de en confirmaciones oficiales pues que se cree que va a ser bastante menor que en ediciones anteriores bueno pues no deja de ese rato ártica que ya empezaba en enero y que habría con la feria de Garda en Italia en la que no todo pues evidentemente un descenso de finales

Voz 9 04:48 ya saben ustedes yo creo que

Voz 10 04:51 que es una desaceleración económica de la que todos estamos hablando de la que los medios de comunicación habláis la que evidentemente se palpa en el ambiente yo creo que volvemos a sufrir una bueno no sé cómo llamarlo ralentización de la economía el consumo realmente vuelve a estar otra vez caído no sólo en España eh quiere decir es en toda Europa y quizás en todo el mundo realmente otra vez vuelve a haber preocupación es evidente de esto se refiere las empresas lo están notando muchísimo evidentemente todos los sectores manufactureros están sufriendo ya no sólo también por la desaceleración económica sino por los de fenómenos como Internet con los fenómenos como eh bueno todos los movimientos Geo sociales políticos que está sufriendo el cuando no al final pues Estados Unidos con China y tiene problemas Europa tiene problemas de España tiene problemas al final pues no deja de ser algo en lo que el sectores manufactureros siente no realmente siente cuando basadas ferias y el ambiente apriete como es que quizás aunque también están en crisis se notaba que el año dos mil dieciocho empezó muy bien fue un año que a medida que fue pasando el año propiamente dicho pues se fue cayendo esas expectativas ese término el año relativamente mal no muy mal pero sí relativamente mal fundamentalmente porque se esperaba que el dos mil diecinueve pues empezar a como ha empezado con bueno con cierta incertidumbre dicho eso pues es verdad que nuestras empresas son empresas que todavía siguen haciendo menos importantes las exportaciones son importantes el continente europeo es importante para nosotros la feria más importante el del mundo en la feria en la que hemos estado peor es verdad pues bueno que se siente cierta preocupación

Voz 9 06:41 bueno pues esa preocupación los la trasladaba también esta semana al sector de del transporte en La Rioja por esas incertidumbres que había usted decía al comienzo que se está notando esa ralentización de la economía lo han visto en las diferentes ferias con las que ha comenzado dos mil diecinueve pero que La Rioja el sector del calzado de La Rioja ha llegado a Milán con los deberes hechos Javier Oñate de qué manera puede afectar el Brexit ahora mismo al calzado de de La Rioja porque claro no hay que olvidar que que Reino Unido es uno de los clientes de del sector

Voz 10 07:14 bueno yo creo que hablar de Brexit ahora mismo no sé no sé si corresponde no corresponde yo creo que el Reino Unido para nosotros es tu país evidentemente importante en cuanto a la estación evidentemente es un país que está comprando mucho con marca blanca es un par país donde las marcas e tampoco están notando yo en sendos encuestas que hemos sector el sector no ha notado los efectos del ver si todavía decir ahora mismo es me preguntas qué efectos tiene el ver si yo te diría hoy ninguno

Voz 11 07:45 tendrá bueno vamos a ver lo vamos a ver cómo se resuelve todavía

Voz 10 07:49 todo está en agua de borrajas íbamos a ver cómo se resuelve hoy por hoy a nuestro sector te podía es decir que evidentemente pues habrá notado claro que sí habrá vida o descenso quizás de las exportaciones ahí pero ínfimas muy que es algo que no significan

Voz 9 08:04 habrá que esperar también a ver cómo se resuelve si finalmente lo que sale es un duro que ahí ya las cosas cambian

Voz 10 08:10 exactamente yo creo que hay tantas cosas por decir que no corresponde al directo y que bueno este supuesto es otro de los problemas que yo te decía cuando tú me preguntabas bueno esto a qué se debe no pues esto también es un y al final pues todos los movimientos geopolíticos en cualquier parte todo se nota no y un sector manufacturero como puede ser el nuestro como pues el otro cualquiera pues al final cualquier achaque o cualquier resfriado y cualquier país muy catarro no

Voz 9 08:37 bueno Javier Oñate y antes este esta situación este panorama de incertidumbre con el que ha comenzado según os decía usted este dos mil diecinueve y que nos hace pensar en hace diez años con el estallido de la crisis de qué manera qué es lo que tiene que hacer el sector para seguir siendo competitivo el sector del calzado de La Rioja

Voz 10 08:56 pues mira seguir haciendo lo que está haciendo es decir ya hace diez años vaticinamos que desde que venía una crisis que venía una crisis importante ya hace muchos más vaticinamos que el sector de la exportación e podía ser una salvación para el sector del calzado de La Rioja se hicieron los deberes se internacionalizó el sector eh asistíamos a los cinco continentes a ferias en cualquier parte del mundo trabajamos mucho bueno ya concretamente este año hace doce años el centro tecnológico se ha trabajado mucho por tener un centro de referencia quedó cara de valor añadido a las empresas que dotará de I más D que fuera el componente a diferencia de esos productos en este alto competitivo mercado yo creo que las empresas de La Rioja pues bueno mayormente en su gran medida tiene mucha marca tiene mucha presencia en el mercado internacional están haciendo las cosas bien ahora lo que nos toca ahí es en lo que nuestro plan estratégico nos dices que debemos ser muy altamente productivos que debemos ser muy flexibles que nuestras producciones deben ser flexibles y ágiles ponerlas en cualquier parte del mercado en el menor tiempo posible con lo cual yo creo que los mimbres se ponen yo creo que asistir a las Fallas sea asiste con muy buena imagen de de hechos que como sabéis nosotros hemos asistido con una representación institucional a visitar las empresas de verdad te puedo decir que venimos súper contentos porque realmente la imagen una imagen muy potentes la que la reja emite común su sector al exterior insisto otra vez se hacen las cosas bien se trabaja en I más D trabajan internacionalización se trabaja en posicionamiento de marca que yo creo que son tres de las principales características autorice las principales valores los que debe trabajar una empresa en esto

Voz 9 10:35 son conscientes las empresas de que hay que ir por este camino que usted está diciendo

Voz 10 10:39 evidentemente de hecho y tal es así que te podría decir que si esto no fuera así y hubiera visto mermado nuestro sector por hoy pues te puedo decir que sigue teniendo las mismas empresas que tenía hace dos años que sigue teniendo los mismos trabajadores que tenía hace dos años y que evidentemente pues sigue teniendo la misma fuerza

Voz 11 10:59 habrá bajado

Voz 10 11:00 la fabricación pues si no te voy a decir que no claro que vamos a la fabricación como acaba como a todo el sector manufacturero no pero evidentemente con la misma ilusión y con con bueno yo creo que con mayor posicionamiento de marca internacional ahora mismo tenemos marcas internacionalmente posicionadas muy buenas vale realmente aunque quizás se note menos expedidos de fabricación al final el precio medio

Voz 9 11:24 el gol

Voz 10 11:27 evidentemente nuestras facturas sin ese mantiene ha dicho eso pues es verdad es verdad que notamos un incertidumbre es no es verdad que frotamos que esto no va por buen camino pero bueno pues estaba haciendo las cosas el mercado y aunque no responda pues bueno ve que en algún momento esto cambie no pues esto seguirá así las ferias está cambiando está todo cambiando el modelo está cambiando absolutamente todo el modelo tradicional está cambiando bueno nuestras empresas pues no hacen otra cosa que intentar adaptarse a todo lo que lleva

Voz 9 11:59 bueno las empresas del sector del calzado de La Rioja como decía el gerente del Centro Tecnológico con los deberes hechos se han presentado a Milán ya certidumbre hay siguen trabajando Javier Oñate gracias por acompañarnos buenas tardes

Voz 12 12:11 buenas tardes gracias a vosotros

Voz 13 12:19 si buscas respuestas disolverá y convocará elecciones generales van a votar a favor o en contra va a dimitir ministra

Voz 14 12:27 es una buena pregunta de lunes a viernes en Hoy por hoy la entrevista de Pepa Hoy por hoy no Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es fea mosqueados Cadena SER

Voz 4 12:39 dos y dieciocho seguimos en Hora catorce La Rioja el consejero de Fomento asegura que el carné de transportes se va a ampliar a partir de este sábado a más colectivos prioritarios que se beneficiarán de un precio de cincuenta céntimos por viaje Carlos Cuevas dice que esos nuevos colectivos son las víctimas de violencia de género terrorismo y las personas con discapacidad grave o muy grave

Voz 15 12:58 unas novedades que hace que incorpore hemos nuevos colectivos es decir a los que ya estaban incorporados mayores de sesenta y cinco años se incorporan en este en este momento perceptores de prestaciones no contributivas de jubilación o invalidez personas que tengan reconocida una incapacidad permanente absoluta o una gran invalidez también eh especialmente víctimas de violencia de género víctimas del terrorismo y por último personas con discapacidad grave o muy grave

Voz 4 13:37 Cuevas dice que el sistema de transporte público de La Rioja está en un constante proceso de mejora y modernización el consejero afirma que el objetivo final es mejorar la movilidad y hacer una comunidad mejor comunicada más sostenía

Voz 15 13:48 con esto que pretendemos mejorar la movilidad hacer una movilidad más sostenible vertebrar mejor la comunidad que se mejor más y mejor los transportes públicos pues son más eficientes y ya digo y unir mejor a los riojanos son dos de los grandes objetivos de esta comunidad como sabe Agenda para la población y vertebrar mejor la la la comunidad autónoma tanto desde un punto de vista geográfico como social

Voz 4 14:16 el Partido Riojano comenzó la campaña tu barrio cuenta para conocer la opinión de los vecinos sobre diferentes aspectos de la ciudad hoy en concreto la campaña ha comenzado a recorrer el cubo y la plaza Primero de Mayo mañana recorrerá el cortijo El Campillo aprovechando el mercadillo dominical de Las Norias y la presidenta de la Junta Local del Partido Popular de Logroño Cuca Gamarra ha encabezado el inicio de la campaña del Grupo Municipal Popular denominada Logroño mucha que recorrerá diferentes áreas de la ciudad para explicar las actuaciones desarrolladas en los últimos años y los proyectos de futuro ha comenzado en el Casco Antiguo Gamarra valora las actuaciones realizadas en esta zona de la ciudad

Voz 0536 14:55 en los últimos años se ha hecho un esfuerzo importante para su reactivación su regeneración urbana no sólo desde el punto de vista de las intervenciones públicas sino también desde las que de la intervención privada que han contado con el apoyo de el Ayuntamiento de Logroño in de la el el impulso a través de distintas líneas de actuación pero yo quiero resaltar las que en estos momentos están en marcha como pueden ser esos Peris Carnicerías Mercaderes que Apple ya a pesar de la crisis económica sean relazado y en estos momentos se está concluyendo una en el otro sea reactivado con viviendas y con uso comercial también destacar actuaciones que están a punto de empezar como puede ser la licencia de Correos se convertirá en un hotel que amplía la oferta hotelera en nuestra ciudad o esos fondos europeos que de la mano de la estrategia Edu si han llegado para la ciudad de Logroño

Voz 4 15:52 a las dos y veintiuno nos vamos hasta La Rioja Baja por qué Calahorra celebra desde ayer el Carnaval dos mil diecinueve Miguel Ángel Santo son todas

Voz 16 16:00 invitaciones agotadas del Teatro Ideal a rebosar ayer comenzaron los carnavales de Calahorra con el pregón del Carnaval y la elección de la Reina reyes infantiles este año está dedicado al mundo de los cuentos esta mañana ha tenido lugar en el Centro de participación activa de la ciudad una sesión en la que sean recitado a las doce y media la asociación de comerciantes de la plaza de Abastos ha organizado una fiesta de disfraces para los niños el plato fuerte llegará esta tarde el desfile infantil comenzará a las siete y media de la tarde desde el Pabellón Europa después el desfile general comenzará a las ocho y media de la tarde Óscar Eguizábal es el concejal de Festejos

Voz 6 16:41 el gran desfile de Carnaval tendrá una fiesta en la plaza de raso y las siete de la tarde con uno de los dj's que ganaron el concurso del pasado verano Posadas estará amenizando la tarde del sábado mientras la gente se concentra en la placer al raso a las ocho de la tarde tendrá inicia ese gran desfile de Carnaval que a través el recorrido habitual tendrá sus paradas festivas y al igual que el año pasado será mi sentido contrario a la rotonda también una de las paradas obligatorias era esta casa donde se habilitarán entradas para que se pueda ver esas coreografías esos bailes que las comparsas ya llevan prepararlos meses

Voz 16 17:23 el tradicional concurso el Carnaval de Papel será mañana domingo a las doce horas también en el Pabellón Europa el desfile para despedir al Carnaval comenzará a las ocho de la tarde desde la calle Baskonia la plaza del Raso estará encabezado por el grupo batucada Street y finalizará como siempre con la traca final y la Quema de Malasaña la mascota de los Carnavales de Cala

Voz 4 17:45 gracias Miguel Ángel del pintor Josep tornero ha ganado la edición número once del Certamen de Pintura Parlamento de La Rioja la presidenta de la Cámara ha destacado la calidad y la heterogeneidad de las obras seleccionadas ha subrayado el compromiso de la Cámara con el arte contemporáneo Ana Lourdes González

Voz 17 18:00 por eso creo que es importante que desde los poderes públicos nos comprometemos con el arte contemporáneo apoyemos a los pintores de nuestro país en este caso este respaldo se traduce en un premio con más de veinte años de vigencia con una dotación económica de treinta mil euros entre premios y adquisiciones pero también queremos con este certamen dar visibilidad al trabajo que realizan organizando qué actividades para dar a conocer al público la colección artística del Parlamento

Voz 4 18:39 González ha agradecido el compromiso del jurado con este certamen ya ha valorado su trabajo ya que ha dicho no era fácil elegir entre las cuatrocientas veintidós obras que se han presentado y estos son los ganar

Voz 17 18:49 por eso el primer premio el Premio de Pintura Parlamento de La Rioja dos mil diecinueve que está dotado con diez mil euros es para Joseph Tornero por su obra titulada nuclear Family por su parte el Premio Joven galardonado con dos mil euros corresponde al pintor joven riojano Miguel Ezquerro con su obra titulada nubes horizontales cuando llamado esta mañana para felicitarles a todos ellos no he podido hablar precisamente con el único que no he hablado es con Miguel he hablado con su madre porque Miguel se encuentra fuera de España está en México ampliando su formación de Bellas Artes y las tres menciones de honor han recaído en las obras Penti sentí séptimo de yo de José Ramón Amón dará in el cuenco roto de Ales Marco Android hace Rossana de Juan Zamora

Voz 4 19:51 en Nuria Espert dará vida al Romancero gitano de Lorca bajo la dirección de Lluís Pascal será esta tarde a las ocho y media en el Teatro Bretón de Logroño el director dibujo una obra que según esperes diferente y novedosa pero sobre todo intensa pasional

Voz 1633 20:03 horas nos juntamos para esta cosa preciosista más que son estos poemas pero que tiene esconde mucho más ese recital ahí hay mucho de mi vida de mi biografía en él hay mucho de mi acercamiento a Lorca hay mucho de Louis sigue su acercamiento a Lorca ahí anécdotas Hay ahí llama hay pasión hay iría hay amor hay amor está el Sonetos del amor oscuro está el grito hacia Roma que es el más revolucionario de todos los poemas que escribió nunca Federico

Voz 4 20:48 Nuria Espert señala que esta obra también tiene mucho de subida de su infancia de sus recuerdos y de su padre la actriz señala que desde el primer momento tenían claro que querían hacer algo distinto

Voz 1633 20:58 queríamos hacer una cosa diferente diferente algo no salí decir los poemas sino salir y dejarnos ahí dentro la piel el interior la la verdad mía por ejemplo ahí aparece de mi infancia a ella padece mi padre con el que tuve un malísimo contacto ahí aparecen cosas de la vida y cosas de su vida que él cuenta él recitaban él reía el Romancero gitano a sus amigos

Voz 13 21:37 comenzaba con unas palabras con esas palabras comenzamos nosotros también a las ocho

Voz 4 21:42 media en el Bretón ya ahora aquí los deportes con Sergio Moreno buenas tardes Sergio

Voz 0047 21:47 hola Concha buenas tardes en lo deportivo todos los ojos estarán puestos esta tarde en la segunda jornada del Grupo uno en la Copa EHF viaja hasta Francia del Balonmano Logroño para medirse al San Rafael los franceses perdieron en la primera jornada ante el poderoso Fouché Berlín por tanto necesitan ganar en su cancha y los riojanos pueblos riojanos llegan con aquello de mucho que ganar lo que perder vencieron en Logroño Álvaro Atón Feder en la primera jornada todo lo que sea sumar fuera de casa será un paso importante en Europa donde estar ya de por sí en esta ronda de esta copa EHF es todo un premio para el balonmano riojano y mañana domingo a las cinco de la tarde jugarán los dos equipos riojanos en Segunda B en un doble duelo riojano guipuzcoano el Calahorra recibe a la Real Sociedad B y Miguel Sola técnico del Calahorra tiene claro que del resultado de este partido dependerá que objetivos finalmente buscará conquistar su equipo hasta final de campaña

Voz 19 22:38 veo que estamos cerca de de esta el ir bajo nuestro hospital mucho la distancia no es mi pan para otra es por lo tanto bueno preparar el partido que puede hacerlo lo mejor posible pero sabemos de buen equipo pero teniendo la sensación de que hacemos un buen partido

Voz 0047 23:15 la Unión Deportiva Logroñés jugará en Irún ante el Real Unión llegan los locales sin perder siete jornadas seguidas pero les cuesta mucho ganar es más el Real Unión es el equipo que más empata del torneo los riojanos por su parte suman ocho jornadas sin perder pero necesitan ganar para seguir entre los mejores equipos del torneo Sergio Rodríguez técnico de la Unión Deportiva Logroñés destaca de su rival su potencial ofensivo donde destaca sobre todo Orbegozo que con trece goles lleva casi tantos goles como los blanquirrojos

Voz 20 23:43 es un buen equipo un equipo además que suele llevar el peso del partido le gusta tener la pelota genera un juego bastante combinativo y luego arriba tiene jugadores importantes eh en la categoría no sólo Orbegozo sino los hermanos de Mendi Beitia se tiene jugadores de un nivel alto para la categoría es un equipo que que eso que intenta llevar el dominio eh atrás también tiene jugadores experimentados

Voz 21 24:07 yo creo que va a ser un partido partido bonito un partido difícil pero pero en donde nosotros tenemos nuestras opciones

Voz 0047 24:15 este partido lo podrá seguir en ser más en en mil ciento setenta y nueve de la onda media desde las cinco menos cuarto

