Reportaje de cine clásico: La historia del indio Gerónimo (16/02/2019)

lo Chicago as la tribu apache a la que pertenecía Jerónimo vivía en la frontera de México con Estados Unidos las guerras apaches habían terminado con la derrota de los indios que fueron confinados en reservas un destino que no todos aceptaron

las personas que veo aquí lo me parece la parches que han hecho nosotros al menos estamos vivos

esto es vivir el líder de estos rebeldes que se negaban a ir a la reserva se llamaba Goya le que en Chicago a significa el que bosteza no es extraño que aceptara encantado el apelativo que le pusieron los mexicanos un nombre que surgió tras una escaramuza en la que perecieron decenas de soldados mexicanos no sin antes invocar a su patrón San Jerónimo

la que inició llamaré como me llaman mis amigos mexicanos me el Gerónimo

en yo tomé esposa vivíamos en estas montañas los soldados mexicanos dimitieron y la mataron la mataron a ella ya amistoso quitas desde entonces me estoy

lo conocía coches eran Rey conocía Vittorio un orgulloso líder y conozco a Jerónimo no quiere dirigir gobernar y ser sabio

está bien claro que la hombre los acosa no reciben suministros y no pueden tener muchas Murillo es una situación desesperada entonces porque no sardinas