Escucha las noticias de las 05:00 (17/02/2019)

desde igual Si votas voz Si votas pp Si votas Ciudadanos no sé si la falaz que se presentará pero en fin también

en cuanto lleguemos al Gobierno vamos a volver a poner España en marcha a decir que confiamos en los autónomos en las empresas en los trabajadores en los emprendedores en los innovadores y que el Gobierno está para incentivar no para molesta

no se trata de cambiar a Sánchez por el Partido Popular se trata de iniciar una nueva etapa que hable de Educación Mesalina de innovación que no renuncien nunca más ante los partidos nacionalistas que lo que ha hecho siempre el PP y el PSOE

España está últimamente llena de cigarras que hace mucho ruido pero que trabajan menos que las hormigas que hace mucho ruido pero que no construyen que no se ayudan

que no ayudan a la gente que más lo necesitan significa conocer bien la situación y tomar las medidas que hay que tomarlas tomarla sin miedo tomarlas con prudencia tomarlas con valentía la prudencia porque cuando uno hay que rectificar se rectifica la valentía porque cuando hay que resolver un problema se resuelve no se miran los votos

todo en un emplazamiento que no es casual una nave de Villaverde Bajo una de las zonas con la renta más baja de la capital con la idea de trasladar los proyectos las inversiones también la política a todas las zonas de la región terminamos con los premios de la Berlinale el Festival Internacional de Cine de Berlín que se han dado a conocer esta noche Judith Arroyo

la película sino needs dirigida por el israelí Nabás Lapid se alzó con el alza con el galardón más importante del festival el Oso de Oro

donde sólo la película cuenta la historia de un ex soldado israelí que camina por las calles de París en busca de una vieja identidad perdida del Gran Premio del Jurado se lo llevó la película gracias a Dios del francés François Ozon por un relato de miedo y silencio sobre los casos reales de pederastia que la Iglesia católica intentó ocultar en Francia

prestación se los llevaron Guan Yin Chun Jon May la pareja protagonista de Soul On my son la película dirigida por Wang Xiao Suay que trata el drama de la política del hijo único en los últimos treinta años de la historia de China