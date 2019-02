Escucha las noticias de las 06:00 (17/02/2019)

la diferencia entre ese partido popular yo estoy Partido Popular es que ya no quieren llegar lo que pretende es involución cuarenta años al conjunto de la sociedad española yo estoy convencido de que el próximo veintiocho de abril la sociedad española va a dar la espalda a la crispación iba a reivindicar una política ultima

que todo el mundo sepa que si no hay una mayoría grande sólida amplia desgraciadamente las derechas y la extrema derecha se unirán el relato lo tenemos aquí

insisto no se puede gobernar sin escuchar a acatado

es que se escuche su legítimo derecho a la autodeterminación a decidir por nosotros mismos Hinault el derecho autorrenovación es un derecho no es un permiso es un derecho es un derecho que tienen los catalanes muchas gracias

el Ministerio de Justicia ha dado marcha atrás y ya no va a permitir que los niños de padres españoles nacidos en un vientre de alquiler en el extranjero se inscriban como españoles sólo con la prueba de ADN el ministerio abrió la puerta que estos niños pudieran entrar a formar parte del Registro Civil ahora es la propia ministra a la que dice que finalmente no se permitirá estudiarán soluciones para las familias afectadas lo ha dicho Dolores Delgado en La Sexta

paralizado una instrucción por orden mía directamente sí porque creo que es una cuestión de un profundo calado del que no se me había notificado no podemos permitir que por ejemplo se negocie os se trafica con