Hora !4 La Rioja (17/2/2019)

Voz 2 00:00 la catorce La Rioja Concha Bezares

Voz 5 00:18 qué tal muy buenas tardes Domingo diecisiete de febrero la vivienda las diferentes formas de entenderla van a ocupar los primeros minutos de este informativo Hora catorce hablaremos con el arquitecto Iñaki Gómez pero en portada les contamos que el Tren del Vino ha vuelto a salir con destino Haro dentro de la iniciativa del Rioja y los cinco sentidos dado el éxito de esta iniciativa a los ya programados a los diferentes de fines de semana en los que va a volver a salir el Tren del Vino durante los cinco meses de este programa se suma uno nuevo en marzo así lo ha confirmado en esta emisora el director de Desarrollo Rural Daniel del rigor

Voz 0312 00:57 de los cinco meses sensacionales cada mes ayuno además decir que el mes de cómo hemos tenido una aceptación que se nos han agotado las entradas muy rápido estamos haciendo un esfuerzo vamos a poner un tren especial en marzo veintitrés veinticuatro de de marzo avisaremos para la venta de entradas y bueno lo que queremos es que cada vez más gente se anime también alguna novedad más que hemos hecho ha sido por ejemplo un servicio menos de cien dice consignas de para que la gente pueda comprar vino lo compren bodega no tenga que cargar con él durante todo el día luego ellos vayan ahí difiere de devuelven el tren de vuelta es decir que bueno hace una compra muy cómoda también hemos marcado autobuses para poder ir a los restaurantes ya la hostelería de las de los pueblos de al lado hemos y lo que queremos es pues bueno que la gente disfrute del vino de una manera lúdica de una manera familiar

Voz 5 01:51 el Rioja y los cinco sentidos ya está en marcha es febrero y estamos en el mes del gusto de la crónica de tribunales el fiscal solicita una pena de dos años de prisión para un hombre acusado de un delito contra la salud pública al ser sorprendido por la Policía Local cuando entregaba unas bolsitas con heroína a otra persona en los hechos van a ser juzgados mañana en la Audiencia Provincial por lo demás domingo en lo deportivo de fútbol estaremos muy pendientes de los encuentros de fútbol que disputan los equipos riojanos en cuanto al tiempo continúa la estabilidad que va a pasar en las próximas horas Agencia Estatal de Meteorología Francisco Cacharro buenas tardes

Voz 6 02:32 buenas tardes hoy en la Comunidad de La Rioja seguiremos con cielos poco nubosos o despejados temperaturas diurnas sin cambios o en ligero descenso y viento del este y sureste flojo algo más intenso en la ribera baja a mediodía la mañana intervalos de nubes altas con probabilidad de algún banco de niebla en el valle algún intervalo nuboso al final del día en la Rioja alta temperaturas mínimas en ligero ascenso en el Ebro y sin cambios en el resto con heladas débiles en la Ibérica los termómetros bajaran hasta los dos grados en Haro hasta los tres a primeras horas en Calahorra Logroño las máximas en descenso ligero subirán en las horas centrales del día están los catorce Henar hoy en Logroño hasta los quince en Calahorra el viento soplará de componente sur y sureste flojo en general

Voz 5 03:13 pasan ahora ya ocho minutos de las dos de la tarde en el centro de Logroño tenemos una temperatura de trece grados sol esta semana conocíamos que la compraventa de viviendas subió casi un diecinueve por ciento en el año dos mil dieciocho aquí en La Rioja más de ocho puntos que en el conjunto del país de hecho el de la Rioja es el segundo incremento más importante por comunidades sobreviviendo sea reflexionado también en los últimos días lo ha hecho el arquitecto y miembro de Comisiones de comisiones de vivienda hay denuncia en Cáritas Iñaki Gómez qué tal buenas tardes

Voz 0999 03:53 hola buenas tardes bueno pues una reflexiona

Voz 5 03:55 a ustedes sobre los diferentes formas de entender la vivienda si la entendemos como una inversión como sector productivo o como derecho e cómo hay que entender supongo que en estas tres diferentes formas pero que como tenemos que entender la vivienda Ignacio Gómez

Voz 0999 04:10 bueno pues nosotros desde lógicamente desde Cáritas no que que está en la punta de lanza de de de intentar paliar pues la falta de de Vivienda no de de muchas familias lentamente entendemos la vivienda como como lo que es como una necesidad básica fundamental casi viene protegida pues la Declaración Universal de Derechos Humanos sopor nuestra propia Constitución española o puedo cantidad de documentos internacionales y así debemos entenderla y de hecho eh el hecho de que por ejemplo la vivienda se haya entendido en determinados momentos de nuestra historia cien parte ahora como una inversión no como producto financiero pues no es el origen único de de la situación actual pero desde luego es parte del es parte desde problemas a la vivienda nunca debiera haberse entendido como como una inversión no como un negocio sino como evidentemente un sector productivo muy importante dentro de lo que es la la economía de nuestro país pero que lógicamente debe servir para lo que tiene que servir que es para dar techo cobijo a a las personas no nos vamos no nos cabe otra o de interpretación

Voz 5 05:20 y eso lo hemos visto en los años de la crisis que no ha sido así todavía sigue habiendo muchísimos problemas

Voz 0999 05:26 pues efectivamente da mucha pena el el ver como parece que parte del sector parte de la ciudadanía parte porque evidentemente siempre hay signos positivos y y es como si no hubiéramos entendido el el la catástrofe que supuso la la explosión de la burbuja inmobiliaria en ese aspecto en la vuelta que ellas años de bueno aproximadamente el dos mil ocho que es cuando se Se dice que que explotó ya totalmente pues parte de eso fue precisamente el el negocio sin límites porque evidentemente es totalmente legítimo faltaría más no él en el sector de la construcción de las viviendas es muy importante pero es que izaron empezado concebirse la vivienda como una oportunidad de negocio pues muy lucrativo con unos niveles de endeudamiento y de y de precios que se dispararon respecto lo razonable y lo que tenía que haber sido eh pues prudente y normal y en ese momento ahora se están produciendo al menos por parte de algunos de los tenedores de de viviendas están de produciendo actitud desde aquellos años yo creo que no a nivel global no a nivel global porque por ejemplo claro no hay una concesión de créditos como la que hubo entonces que fue parte de él de la situación porque ahora mismo claro las entidades financieras después del severo correctivo que que tuvieron a partir del dos mil ocho ha pasado lo contrario no podríamos decir con todo el respeto que algunas se han pasado de frenada Illa verá precisamente es muy complicado obtener créditos hipotecarios en según que condiciones no pero lo cierto es que bueno la vivienda han entrado por los fondos buitre han entrado las mis hay un gran parque de la Sareb del que llaman banco malo que dices bueno es que claro hay un hay un importante grupo de tenedores de vivienda que las tienen esperando encontrar buscado pues un un núcleo importante y además que cotiza en Bolsa osea que además es un activo en el que se puede sacar beneficio invirtiendo entonces yo creo que esta parte sí que corresponde a a los tiempos de antes de la crisis creo que afortunadamente no tan generalizado como entonces pero desde luego no no es positivo desde el punto de vista global no es positivo para el sector

Voz 5 07:44 ya porque claro sigue habiendo personas sin hogar mientras a lo que usted decía también esos bancos pues a esa entidad esos tienen es pisos vacíos

Voz 0999 07:55 que sí efectivamente bueno hay que intentan darle salida lógicamente para que deje de ser un pasivo un elemento inmovilizado y pueda ser un activo financiero algunos además es de justicia reconocer que que hacen determinadas reformas y rehabilitaciones para poder poner esos pisos en el mercado porque no perdamos de vista que aunque aunque sea cierto que que en España pues tengamos pues millones de viviendas vacías en realidad más de tres millones y pico de viviendas vacías muchas de ellas no podría ser habitadas mañana que que también cuando hablamos de que muchísimos inmuebles vacíos por ejemplo en La Rioja más de treinta y cinco mil no significa que esas treinta y cinco mil viviendas pudieran ser habitadas mañana que es verdad que hay empresas que las rehabilitarán las ponen en el mercado de forma que ya que pueda ser habitadas pero claro a unos precios que entendemos desmesurados cuando los sueldos medios ha habido una contención y una precariedad en los sueldos y sin embargo el alquiler ir el precio de venta de viviendas sube galopante mente saqué una ecuación que se manifiesta por ejemplo en el notable aumento de desahucios por alquiler que son desahucios como como más silenciosos pero que son igual de terribles para la familia que los que lo sufre ir ya está ocurriendo esto claro no puede ser casualidad la precariedad laboral y la contención en los sueldos cuando resulta que los alquileres suben con una desproporción tremenda respecto esto hace que muchas familias aún trabajando aún trabajando aun teniendo ingresos sean nuevos pobres porque no no puede a pagar el alquiler entonces claro esto vamos Cáritas e intenta hacer todo lo que puede Nos da mucha rabia porque tendría que ser una responsabilidad plena de las administraciones

Voz 5 09:40 eh decía usted que Cáritas hace lo que puede esta semana aludiendo a este reflexión que usted hacía sobre la vivienda se preguntaba no Si quiénes son parte del problema no de la solución en este asunto quién tiene que dar solución todos o algunos más que otros

Voz 0999 09:57 bueno pues es un poquito lo que lo que vemos desde desde Cáritas tantos de la Comisión de Vivienda como de la Comisión de denuncia es que Podemos y entiendo que debemos desde una antes de una ética desde un compromiso no con con la sociedad en la que vivimos todos podemos y debemos ser parte de la solución evidentemente una parte muy importantes de la solución pasa pues la responsabilidad pública pero fíjate que con esa falta de consenso a veces entre los partidos políticos que intenta sacar una ley de arrendamientos que prospera ya las semanas es echada atrás creando una especie de pequeño limbo jurídico sea cuando ves que las las medidas de choque de de posible intervención en que también hay mucha discusión si se de por ejemplo penalizar la tenencia de pisos vacíos si se debe bonificar fiscalmente a la gente que que los venda tampoco hay consensos tampoco hay acuerdos y ya hay gobiernos y gobiernos autónomos que intentan es veraz hacer cosas pero pero no hay planes de vivienda efectivos que nos creen nuevas viviendas protegidas de comunidades autónomas que en los últimos años no edificó ni una sola vivienda de protección pública entonces no disponemos de de un parque de vivienda social importante como en muchos países del norte de Europa tres claro todo eso el ciudadano de a pie no tiene una responsabilidad efectiva que pueda hacer algo pero es que luego hay una parte del sector muy importante que somos los propios ciudadanos los que estamos en ese sector que ahora mismo muchísimos particulares que lo sabemos están colocando por ejemplo viviendas e a través en La Rioja a través del IRVI por ejemplo para tener una bueno pues una protección de sus garantías con los propietarios pero se comprometen a a poner viviendas a unos alquileres ya tasados el razonables por ejemplo en torno a trescientos cincuenta o cuatrocientos euros muy por debajo de la que les medio que está ya en seiscientos cincuenta en nuestra comunidad toda esa gente es parte de la solución si todos los particulares que ponen pisos en venta o en alquiler lo hicieran bajo unos parámetros de este tipo eh evidentemente el los otros ofertantes tendrían que corregir a la baja sus expectativas es decir que que claro que somos parte de la solución y no solamente las personas que dispongan de esa segunda vivienda para ponerla en alquiler para venderla sino todos los demás y eh fomentando pues esa nueva ética más más solidaria en la que nosotros de luego desde Cáritas tenemos mucha esperanza también con iniciativas novedosas como por ejemplo el coja sin tiene que en Europa está funcionando muy bien que nos recuerda a las antiguas cooperativas pero que es que es mucho más que una cooperativa porque son colectivos que proyectan su residencia con zonas comunes viviendas vamos priva Hazas e íntimas pero que esa familia pero con las grandes zonas comunes compartidas de manera que además eh el derecho de la propiedad también compartido se puede dar el derecho de uso pero la propiedad es colectiva entonces hay una serie de cosas de de particulares de plataformas de movimientos que sí que están intentando resolver esta solución resolver la precariedad acudir por ejemplo pues a a economías solidarias como alternativa o complemento a a la financiación tradicional en fin que decir que hay muchas hay muchos signos de luz que a nosotros nos agarramos a a ellos y que pensamos que por eso podemos ser los ciudadanos también parte de las

Voz 5 13:27 pues podemos ser parte de la solución a eso nos agarramos porque la vivienda digna es un derecho Iñaki Gómez arquitecto y miembro de las Comisiones de vivienda denuncia de Cáritas gracias por acompañarnos

Voz 0999 13:39 gracias buenas tardes

Voz 5 14:30 dos y diecinueve el alcalde de Calahorra Luis Martínez Portillo y el director general de Sepes Alejandro Soler ha mantenido recientemente una reunión para hablar del convenio para construir los accesos al polígono industrial El Recuenco y también del precio de la venta del suelo Miguel Ángel Santos

Voz 0019 14:44 durante el encuentro se abordó la necesidad de hacer reparaciones en el polígono El Recuenco para condicionar lo que ha podido quedar obsoleto o dañarse con el paso del tiempo la conclusión de los últimos pleitos que hay en el juzgado en relación a las fincas que fueron objeto de expropiación y el borrador de convenio entre el Ayuntamiento de Calahorra y Sepes para establecer las fases es de ejecución del nudo de acceso a la nueva zona industrial todo esto queda reflejado y cuantificado en el convenio la reordenación de los accesos tiene una partida de cien mil euros la primera fase está dotada con un millón de euros y la cuantía de la segunda fase asciende a ocho millones de euros cantidades que se pagaran de entre dos mil diecinueve dos mil veintidós también se establece que la ejecución de la segunda fase el acceso definitivo comenzará cuando el Ayuntamiento de Calahorra haya concedido licencias urbanísticas para la ocupación del cincuenta por ciento de terreno total del polígono además Luis Martínez Portillo de Alejandro Soler hablaron del precio de la venta del suelo en el Recuenco

Voz 10 15:48 el Buda de porque tenemos que ser competitivos supone solicitar las empresas Swan a precios este es el precio que se es podía provocar era el precio respondía siempre ha hecho cosas pública tiene la obligación de repercutir todo esto para el es sólo lo que retiro pero eso no eso no es sólo sabíamos que hemos Ponseti hemos el reto pero a juicio de todos ahora

Voz 11 16:30 entonces allí mismo

Voz 10 16:32 a petición de pozos se mejores condiciones esto es decir pues los City porque de doscientos metros cuadrados Don Juan hacen una bajada de entre estos importantes porque miras actuando de que los ochenta del todos los sesenta euros

Voz 0019 16:57 Luis Martínez Portillo le trasladó al director de Sepes Alejandro Soler la intención de que el Ayuntamiento adquiera suelo industrial para ponerlo a disposición de los empresarios que quieran instalarse en calado

Voz 12 17:10 claro

Voz 5 17:11 hemos iniciado este informativo hablando de vivienda y seguimos hablando de vivienda porque el Foro del Casco Antiguo de Logroño quiere prevenir los problemas generados por los pisos turísticos de este barrio los vecinos denuncian que durante los últimos años el casco ha perdido más de cuatrocientos cincuenta vecinos y que la presencia de estos pisos incrementa el precio de la vivienda desde el Foro del Casco Antiguo aseguran que la proliferación de estos apartamentos estima que hay unos sesenta hace que desaparezcan servicios también comercio de barrio Maribel Zaldívar

Voz 13 17:41 porque nos preocupa pues seguramente por una cosa principal a ver los servicios que necesita un barrio una zona cuando hay vivienda permanente vecinos que permanentemente están viviendo allí no son los mismos que cuando hay apartamentos turísticos yo siempre pongo un ejemplo la calle Mayor se estaba hundida por muchas partes se han bajado las baldosas bueno seguramente en lo estoy de los apartamentos turísticos pues bueno quitando que se les queda la maleta en en la maleta en la calle pues tampoco les preocupa mucho más lógicamente ellos miran al fin de semana normalmente a los vecinos del barrio si no tenemos comercio de proximidad hay bastantes menos servicios todo eso cambiar totalmente la fisonomía de un barrio no

Voz 5 18:33 además señalan que aunque el comportamiento general de los turistas es bueno sí que existen otros visitantes que generan ruido y suciedad Yolanda sí

Voz 0539 18:40 porque el turista viene dos tres días y lo que realmente quiere no es hacer una relación de barrio ni preocuparse por el barrio lo que quiere es pasárselo bien aquí es lo que queremos todos cuando salimos no y luego pues no hemos entrado en el problema de de la inseguridad aquí de los ruidos de los problemas que realmente esto puede generar ya sabemos que turistas que realmente son con un comportamiento ejemplar pero hay otros que no lo son y entonces sí que además se han dado problemas de gente que sale por la noche pues en grupos de jóvenes que ven que vuelven a casa a altas horas de la madrugada que tocan los timbres donde no son es decir una serie de de problemas que desde luego eso no los genera un vecino

Voz 5 19:24 así desde la asociación han impulsado la una charla impacto del aumento de los apartamentos turísticos en el Casco Antiguo de Logroño charla que va a tener lugar mañana a las siete de la tarde en el Ateneo Riojano

Voz 13 19:34 eso que nosotros llevábamos un espacio de encuentro donde personas que son más expertas que nosotros nosotros flamenco percibimos lo que está pasando puedan hablar de ello por eso hemos solicitaron la presencia de Jesús González Menorca que es arquitecto que es jefe de la Unidad de Casco Antiguo hemos solicitado también la presencia de Juan Nieto que es el presidente de la Agrupación de Jaap de de apartamentos turísticos porque queremos que tiene seguramente mucho que es decir también esto y una décima del barrio y Holanda esa es que ha sido vecina en un tiempo ya vuelto al barrio y seguramente no podrá exponer mucho de su vivencia de lo que supone todo esto no

Voz 5 20:21 más cosas la Escuela de Hostelería de Santo Domingo desarrolla una novedosa metodología de enseñanza que está aplicando en el ser

Voz 12 20:26 cuando curso de Grado Superior de Dirección

Voz 5 20:29 cocina y entre las iniciativas que se van a programar se encuentra la celebración de las Jornadas kilómetro cero con asistencia de importantes cocineros y empresas del sector jornadas que comienzan mañana lunes el jefe de estudios de la Escuela señala que las empresas demandan cada vez más perfiles con mejores competencias tanto técnicas como transversales Iñaki Gutiérrez dice que esta metodología se centra en un modelo de aprendizaje colaborativo basado en tres retos

Voz 14 20:54 bueno llevamos a todo lo que llevamos de curso dándole un poco vueltas cómo podíamos mejorar un poco las nuevas metodologías educativas porque entendíamos que lo que están haciendo hasta ahora está bien pero que teniendo una vuelta ahora mismo lo que nos está demandando es esto empresariales no solamente cocineros y cocineras que tienen capacidad de cocinar bien que también sino que tengan capacidad de sale más transversales que bueno pues que en este momento son muy interesantes y muy necesarias pues lo que les manda la sociedad estamos dándole una vuelta al tema de trabajar todos los de la resiliencia o o la Cava las capacidades de organización de degeneración de contenidos bueno estamos dando en una vuelta todo ese espacio a todas esas horas aspectos porque me parece que en este momento es lo que nos demanda sectores esto bueno pues ahí andamos trabajando con ellos

Voz 5 21:45 son ya casi las dos y veintisiete minutos y en Hora catorce tiempo para la información deportiva Sergio Moreno o qué tal Sergio buenas tardes

Voz 12 21:55 Concha buenas tardes el sábado los dejó la derrota en Copa EHF del Balonmano Logroño ante el San Rafael en un partido donde los riojanos no acabaron de comprender que quizás estuvieron ante una oportunidad única para haber ganado en su cancha a un gran equipo europeo los errores propios de los franjivino impidieron un resultado mejor de esta forma los riojanos suban una victoria y una derrota en las dos J Heladas celebradas hasta el momento además ayer sábado ganó el Bodegas Rioja Vega pero no les sirve para finalmente clasificarse para los priva de ascenso dado que el son Orza ganó su partido de esta forma los riojanos pelearán por evitar el descenso a la Liga Eva también ganaron las minis de argüía ante la barca Menorca y una gran noticia para el atletismo riojano dado que Patricia Ortega logró ayer la plata en el Nacional de pentatlón batió además el récord riojano de esta prueba combinada además Víctor ganó junto al visuales Cano según y resulta estarán en las semifinales del Campeonato de Parejas en sustitución del lesionado Aimar Olaizola siempre y cuando la empresa decida seguir contando con el riojano para completar la pareja junto a Albisu tras ganar la mejor pareja hasta el momento el torneo parece que el de Ezcaray se ha ganado el derecho a seguir jugando en este Campeonato de Parejas de Primera para hoy dos partidos muy importantes para los equipos riojanos en Segunda B el Calahorra recibe la visita de la Real Sociedad B en La Planilla a partir de las cinco de la tarde mientras que la Unión Deportiva Logroñés jugará a esa misma hora en Irún ante el Real Unión Sergio Rodríguez no podrá contar con Caneda por lesión Juan Iglesias por sanción ya ha tomado la decisión de dejar fuera de la convocatoria Rayco entra por primera vez entre los dieciocho elegidos Borja García este partido lo podrá seguir en ser más es decir en el mil ciento setenta y nueve de la onda media a partir de las cinco menos cuarto

