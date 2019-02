Escucha las noticias de las 04:00 (18/02/2019)

en la SER hemos hablado esta madrugada con Esteban González Pons es uno de los eurodiputados a los que Venezuela ha expulsado del país porque iban a reunirse con Juan Why do viajaba con una delegación del Partido Popular y les han interceptado en el aeropuerto de Caracas

Voz 3

01:07

el Gobierno venezolano no nos ha permitido entrar la única explicación que hemos recibido es maduro no requiere aquí nos han retirado los pasaportes nos han pasado pone exhaustivo control antidrogas innecesario no han encerrado en un cuarto le tengo que dejar porque me están expulsando ahora mismo