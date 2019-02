Escucha las noticias de las 05:00 (18/02/2019)

Voz 1552

02:00

a las diez retoma el fiscal jefe Luzón los interrogatorios porque sigue de baja la titular Carmen aúna la sesión comenzará con la comparecencia del exconsejero ex secretario de Estado con Aznar José Manuel Fernández Norniella ella fue el hombre de Rato en sucesivos gobiernos también en Caja Madrid y finalmente en Bankia la Fiscalía pide tres años de cárcel por la supuesta estafa en la salida a Bolsa de la entidad tras ella que ya fue condenado a un año de cárcel por las tarjetas black será el turno del ex consejero delegado Francisco Verdú del ex vicepresidente José Luis Olivas Olivas que también fue presidente de la Generalitat valenciana con el PP se enfrenta a cuatro años de cárcel por este caso a otros seis por el saqueo y hundimiento del Banco de Valencia también está acusado por el cobro y desvío de mordidas en el caso erial del ex ministro Zaplana