Escucha las noticias de las 07:00 (18/02/2019)

no

lo segundo que no me canso de preguntar esta mañana incendios intencionados porqué Fermín con qué objetivo

pues hay Pepa varios perfiles de pirómanos hace décadas que se realizan quemas para generar pastos pero en el medio rural saben también que no sólo queman los ganaderos es común que señalen a cazadores incluso a miembros de las cuadrillas de extinción es muy difícil esa pero lo que sí sabemos es que los dos identificados son jóvenes XXXV y treinta y nueve años que uno de ellos fue sorprendido por el Seprona de la Guardia Civil cuando se bajó del tractor para prender fuego al monte y que el otro ha sido denunciado por sus propios vecinos

si no hay movilización el próximo veintiocho de abril la abstención puede dar el triunfo al extremismo y hacer que nuestro país regrese a cuarenta años atrás

Voz 8

03:21

el Gobierno venezolano no nos ha permitido entrar la única explicación hemos recibido es maduro no quiere aquí nos han retirado los pasaportes nos han pasado vivo control antidrogas necesarios en un cuarto les tengo que dejar porque me están expulsando ahora mismo