Escucha las noticias de las 08:00 (18/02/2019)

son las ocho las siete en Canarias buenos días comienza la cuenta atrás con el modo preelectoral activado en todos los partidos hoy reúnen a sus ejecutivas para diseñar la estrategia de cara al veintiocho de abril todo pasa muy deprisa y estamos acostumbrados ya a contemplar verdaderas contorsiones de los líderes políticos según lo que les van diciendo las encuestas pero pero de momento este primer fin de semana hemos visto a la derecha centrar todos los discursos en la crisis catalana pero no en las propuestas de solución de un problema español muy serio sino en la exhibición de músculo del macizo de la raza como si eso hubiera resuelto algo alguna vez porque ni PP ni Ciudadanos han contado hasta el momento que proponen para el día después del ciento cincuenta y cinco lo que quieren sus socios andaluces de Vox eso sí lo sabemos la izquierda por lo visto y oído este primer fin de semana también intenta taponar con las palabras diálogo y consenso la sangría de votos que puede costarle la crisis catalana en el resto de España pero ojo que las encuestas que se han publicado este sábado y domingo aseguran que la mayoría de los españoles tiene soluciones dialogada no mano dura sin más veremos Izquierda que pone el acento en una agenda social muy ambiciosa aunque luego el ejercicio del poder demuestra que hay que aterrizar la en la realidad todo muy esquemático todo muy previsible en este comienzo de precampaña esperemos que empiecen a tratarnos como adultos más adelante y todo peligrosamente dividido en bloques cuando todos sabemos que nada de lo fundamental lo vamos arreglar sin acuerdos transversales

así viene el lunes dieciocho de febrero Venezuela expulsado esta madrugada una delegación de parlamentarios del Partido Popular Europeo encabezados por Esteban González Pons que no lo ha contado así en la SER

el Gobierno venezolano nos ha permitido entrar la única explicación que hemos recibido es maduro no les quiere aquí nos han retirado los pasaportes nos han pasado cautivo control antidrogas innecesario no han encerrado en un cuarto le tengo que dejar porque me están expulsando ahora mismo