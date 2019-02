Las noticias de Canarias, 09:03 (18/02/2019)

bueno nosotros vamos a estar siempre con Canarias da igual nosotros Si cumple con Canarias no da igual un bloqueo no pedimos el voto a Pedro Sánchez en su momento cuando se tuvieron que repetir las elecciones lo pasa aquí tenemos memoria muy a corto plazo y firmó la agenda canaria Le dimos el voto luego a Mariano Rajoy y firmó la misma agenda canaria

Voz 3

01:08

he decidido que no me voy a presentar a primarias a Presidencia del Gobierno en este próximo proceso Si evidentemente siempre he querido estar en el Parlamento intentará concurrir a algún otro proceso de primarias que se abra en los próximos días creemos que va a hacer próximamente la plataforma