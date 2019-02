Las noticias de Galicia, 10:03 (18/02/2019)

el Consello Galego de relaciones laborales media hoy en el conflicto de las ambulancias Héctor que esta semana comienza su segunda tanda de huelgas Jesús Pastor responsable decir a transportes explica que no acuden muy esperanzados al encuentro porque la Xunta ya ha advertido de que no pondrá más dinero para financiar el servicio

me dijeron que iban a hacer ningún económica pues les decía antes que estamos expectantes pero no optimistas no parece que se vea este dispuesto a mí no me con económicamente los contratos actuales sí parece hoy indica es decir la mesa el futuros contratos tendrán una mayor dotación económica pero el actuales no entonces poco está todo bloqueado tanta persecución