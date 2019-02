Voz 1995

en dos mil cincuenta seremos nueve mil setecientos millones en dos mil cien salmos casi once mil el planeta no dará abasto Si hacer era el cambio climático se producirán migraciones masivas hambrunas epidemias guerra devastación esto es lo que nos han contado hasta ahora pero sí todas esas previsiones de las Naciones Unidas no fueran correctas pero en acaba de publicar un libro muy interesante que le da la vuelta a la previsión no hay que prepararse para una explosión de la población sino para una implosión el libres llama en y Planet desfilará seguro planeta vacío lleva a Cruz ya se lo ha leído Eva muy buenos días