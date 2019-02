Hoy por Hoy La Rioja (18/2/2019 Tramo 6:50 a 7:00)

Voz 1 00:00 no les saluda Concha Bezares comienza la semana y amanece el lunes dieciocho de febrero y qué tiempo vamos a tener Agencia Estatal de Meteorología María Salgado buenos días

Voz 0265 00:22 buenos días este lunes en La Rioja habrá intervalos de nubes altas y al final del día también aparecerá algún intervalo nuboso en La Rioja Alta temperaturas máximas en ligero descenso alcanzaremos los quince grados en Calahorra y Alfaro y catorce Logroño Arnedo y Haro soplarán vientos de Suri sureste en la comunidad

Voz 1 00:43 bueno a esta hora en el centro de Logroño tenemos cuatro grados y en las carreteras nos comunica la Jefatura Provincial de Tráfico que de momento de momento no hay mayores complicaciones la Audiencia Provincial juzga esta mañana a un hombre para el que el fiscal solicita una pena de dos años de prisión por estar acusado de un delito contra la salud pública al ser sorprendido por la Policía Local cuando entregaba unas bolsitas de heroína a otras personas juicio que comienza a partir de las diez de la mañana a las diez y media al rector de la UNIR José María Vázquez y el presidente de la Fundación Cáritas Chavicar Luis Lleida van a renovar el convenio de colaboración en el marco del programa Juntos por el empleo y eran también balance de este proyecto

Voz 2 01:30 capellanes estudiante de Grado en Derecho de la Universidad de La Rioja Illes el nuevo presidente del Consejo de Estudiantes qué tal buenos días Sergio o la muy buenos días bueno de momento hay que decir que la proclamación como presidente del Consejo es provisional pero ya se va entender cómo definitiva a partir de mañana martes una vez que haya expirado ya el plazo para presentar reclamaciones así que se puede decir que si no hay ningún cambio de última hora Sergio Capellán ya será presidente del Consejo de Estudiantes y además le supongo satisfecho por el respaldo obtenido en las elecciones

Voz 3 02:04 por supuesto fue un resultado vamos que nada más salir cuando me informaron de todo el resultado de la cantidad de votos una bella hecho el recuento fue una sensación muy muy muy agradable de de saber que hay por así decirlo un grado de confianza bastante alta en mi persona como candidato íbamos uno satisfacción impresionantes

Voz 2 02:24 bueno hay que decir que el Consejo de Estudiantes de la Universidad de La Rioja es el órgano de participación y representación de los alumnos en el campus y además Sergio Capellán ya conoce su funcionamiento porque algún tiempo estuvo de president de secretario del anterior presidente no

Voz 3 02:39 exactamente eso sí ya

Voz 2 02:42 si no se tiene pensado si va a haber cambios cómo va a trabajar como actual que es lo que va a hacer a partir de ahora ese Consejo de Estudiantes

Voz 3 02:51 actualmente la hoja de ruta la estamos delimitando estamos ya delineante todo lo que vendría a ser los caminos que intentamos llevar de igual manera continuar los que ya están empezadas hay algunas propuestas que vamos a volver a relanzar como podrían ser las becas de Cambridge o eh fomentar el Buddy Program que ha salido justamente este año de la mano de David Peso y que son caminos que yo creo que no hay que dejarse parados que no hay que tomar otros otras vías sino que hay que fomentarla igual manera este año pues vamos a luchar por implementar una serie más que de más que de cara medios de actividades que fomenten en cambio es decir que los alumnos vean que pueden y que tienen esos errante esas herramientas para llegar al Consejo de Estudiantes y proponer ellos mismos lo que ellos creen que necesitan y nosotros pues proporcionales a las herramientas de vuelta por supuesto

Voz 2 03:37 son participativos los alumnos del campus de la Universidad de La Rioja en términos generales digo

Voz 3 03:42 en términos generales me gustaría decir que sí sin embargo hay un grado de pasividad respecto a los órganos bastante importante y esto se puede ver mismamente en las en las las elecciones actuales en las que hace un par de días veíamos que el censo estaba formado por un número comprendido entre cuarenta y cincuenta personas y ha habido un por así decirlo un resultado de votos bastante inferior claro esto hace referencia que o bien no hay un grado de confianza por así decirlo en este órgano lo suficientemente alto o bien los alumnos no entienden que su voto no tiene tanta importancia yo creo que eso sí que hay reforzarlo de cara desde el Consejo estudiantes de cara a los propios estudiantes y que vean que las herramientas que tienen ellos una efectivas

Voz 2 04:26 en cómo se puede hacer o cómo lo lo pretende hacer usted desde el Consejo de Estudiantes para animar hizo que esa participación sea mayor

Voz 3 04:35 el primer paso que creo que tenemos que dar desde Jean no solamente la presidencia sino todo el resto del equipo de los de la Mesa Permanente del Consejo de Estudiantes es primero hace una hacer un uso las funciones propio es decir activo que cuando una persona tome un cargo tome árabes que el cargo la responsabilidad de que con que con el lleva a qué me refiero con esto con que una persona entre a Junta de Facultad aconsejó de departamento claustro no entienda que solamente un cargo representativo y algo que va a hacer aquí va a hacer que acuda a dos entrar en la Unión en sino que sepa que detrás de ese cargo tiene unas funciones no responsabilidades para con los estudiantes que los estudiantes tiene el derecho y también veces en muchos casos el deber de acudiesen representantes y que estos representantes les les ofrezcan las posibilidades que esos responsabilidades tienen tienen confería es en sí mismas a mí me refiero con todo esto que vamos a intentar hacer la representación dentro de la Universidad de La Rioja sea efectiva y activa a su vez vamos a propiciar o pocos a construir dentro del Consejo de Estudiantes un una especie de control por así decirlo como si fuese un poquito más administrativo encargando a los vocales de las diferentes facultades un tipo de informe mensual que les facilite la cohesión con el resto de facultades y con los estudiantes

Voz 2 05:49 bueno pues ideas de nuevo presidente del Consejo de Estudiantes rápidamente una cuestión cómo ve usted ahora mismo el estado de la Universidad de La Rioja está bien

Voz 3 05:59 en términos generales yo diría que sí la Universidad de La Rioja yo creo que es una universidad que tienen características ya gentes bastante importantes respecto de otras siempre defenderé que es una universidad pequeña Ike lo pequeño en este caso es más concentrado que en otras tenemos un uso de unos y la posibilidad de hablar con los profesores de en un ámbito mucho más personal e tenemos la consideración de que las personas de que los estudiantes aunque no debiera ser así en muchas otras universidades son números más que personas no tienen nombre y apellidos sino que básicamente son un número de expediente en aliviarse La Rioja tenemos esa característica esencial que es que las personas no aterrizamos porque podemos tener un contacto directo con los profesores no tanto ser un número de expediente yo creo que la Universidad tiene que explotar las partes buenas que tiene y tiene que mejorar las partes malas a día de hoy puedo decir que en la Universidad puede estar contenta porque el resultado general yo creo que es bastante favorable

Voz 2 06:52 bueno pues lo dice Sergio Capellán de Press presidente del Consejo de Estudiantes de manera provisional pero si nada ocurre en las últimas horas mañana mismo ya será la proclamación definitiva gracias por acompañarnos en Hoy por hoy buenos días

Voz 1 07:50 cuatro grados en Logroño el pasado sábado el grupo municipal del Partido Popular inició la campaña Logroño en marcha que recorrerá diferentes áreas de la ciudad para explicar las actuaciones desarrolladas comenzó en el casco antiguo Cuca Gamarra

Voz 0536 08:03 en los últimos años se ha hecho un esfuerzo importante para su reactivación su regeneración urbana no sólo desde el punto de vista de las intervenciones públicas sino también desde las que de la intervención privada que han contado con el apoyo de el Ayuntamiento de Logroño ir de la el el impulso a través de distintas líneas de actuación pero yo quiero resaltar las que en estos momentos están en marcha como pueden ser esos Peris Carnicerías Mercaderes que a ya que a pesar de la crisis económica sean relazado y en estos momentos se está concluyendo uno en el otro sea reactivado con viviendas y con uso comercial también destacar actuaciones que están a punto de empezar como puede ser el edificio de Correos se convertirá en un hotel que amplía la oferta hotelera en nuestra ciudad o esos fondos europeos que de la mano de la estrategia Edú sí han llegado para la ciudad de Logroño y la Escuela de Hostelería de Santo Tomé

Voz 1 09:01 hago desarrolla una novedosa metodología de enseñanza que está aplicando en el segundo curso del Grado Superior de Dirección de Cocina está basada en tres retos Iñaki Gutiérrez jefe de estudios

Voz 3 09:10 bueno llevamos eh

Voz 6 09:12 en lo que llevamos de curso dándole un poco vueltas cómo podríamos mejorar un poco las nuevas metodologías educativas porque entendíamos que lo que estaba haciendo hasta ahora está bien pero que teniendo una vuelta que ahora mismo lo que nos está demandando el sector empresarial es no solamente cocineros y cocineras que tienen capacidad de cocinar bien que también sino que tengan capacidades además transversales que bueno pues que en este momento son muy interesantes y muy necesarias pues bloque de la sociedad estamos dándole una vuelta al tema de trabajar todos los de la resiliencia o cara las capacidades de organización de creación de generación de contenidos bueno estamos dándole una vuelta todo ese espacio a todas esas os aspectos porque me parece que en este momento es lo que nos demanda sectores esto bueno pues ahí andamos trabajando con ellos