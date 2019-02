Hoy por Hoy La Rioja (18/2/2019 Tramo 7:20 a 7:50)

qué tal muy buenos días la Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes dieciocho de febrero intervalos de nubes altas con probables nubes bajas matinales en el valle que pueden ocasionar bancos de niebla intervalos nubosos y al final del día en la Pío ojalá las temperaturas las máximas en ligero descenso no van a superar hoy los catorce grados ahora en el centro de Logroño tenemos cuatro en las carreteras de momento sin complicaciones el delegado del Gobierno en La Rioja José Ignacio Pérez se reúne esta tarde en Madrid con el director general de la Policía Francisco Pardo con este encuentro el delegado pretende dar continuidad a los servicios de la Policía Nacional en La Rioja específicamente a analizar el compromiso por parte del Gobierno central de dotar a Calahorra de una oficina de expedición del DNI que permita agilizar los trámites para la cita previa de este servicio en esa ciudad en Calahorra reunión que se celebra en Madrid y en Palermo el presidente del Gobierno regional José Ignacio Ceniceros preside la reunión que celebrará la comisión de Política Social educación empleo investigación y cultura del Comité Europeo de las regiones y les contamos también que la compraventa de viviendas subió casi un diecinueve por ciento en dos mil dieciocho en La Rioja más de ocho puntos que en el resto del país de hecho el de La Rioja es el segundo incremento más importante por CCAA sobrevivientes reflexionado las últimas horas el arquitecto y miembro de las Comisiones de viviendas de Cáritas Íñigo e Iñaki Gómez asegura que hay diferentes formas de entender la vivienda no sólo como un derecho sino también como una inversión que como un sector productivo

es como si no hubiéramos entendido él es la catástrofe que supuso la la explosión de la burbuja inmobiliaria en este aspecto en la vuelta aquellas años de bueno aproximadamente el dos mil ocho que es cuando se Se dice que que explotó ya totalmente pues parte de eso fue precisamente el el negocio Sin límites porque evidentemente es totalmente legítimo faltaría más no el el el sector de la construcción de las viviendas es muy importante pero es que claro empezado concebirse la vivienda como una oportunidad de negocio pues muy lucrativo con unos niveles de endeudamiento y de y de precios que se dispararon respecto lo razonable y respecto a lo que tenía que haber sido eh pues prudente y normal y en ese momento ahora se están reproduciendo al menos por parte de algunos de los tenedores de de viviendas están de produciendo actitud desde aquellos años

que son desahucios como como más silenciosos pero que son igual de terribles para la familia que los que lo sufre ir ya está ocurriendo esto claro no puede ser casualidad la precariedad laboral la contención en los sueldos cuando resulta que los alquileres suben eh con una desproporción tremenda respecto esto hace que muchas familias aún trabajando aún trabajando aun teniendo ingresos sean nuevos pobres porque no no pueden pagar el alquiler entonces claro esto vamos Cáritas e intenta hacer todo lo que puede Nos da mucha rabia porque tendría que ser una responsabilidad plena de las administraciones

hay gobiernos y gobiernos autónomos que intentan es verdad hacer cosas pero pero no hay planes de vivienda efectivos que nos creen nuevas viviendas protegidas de comunidades autónomas que en los últimos años no se edificó ni una sola vivienda de protección pública entonces es no disponemos de de un parque de vivienda social importante como en muchos países del norte de Europa tres claro todo eso el ciudadano de a pie no tiene una responsabilidad efectiva que pueda hacer algo pero es que luego hay una parte del sector muy importante que somos los propios ciudadanos los que estamos en ese sector sitos todos los particulares que pone en pisos en venta o en alquiler lo hicieran bajo unos parámetros