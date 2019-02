Hoy por Hoy La Rioja (18/2/2019 Tramo 7:50 a 8:00)

la forma de fijas más en el interior oro en el exterior con el nuevo Clase C berlina de Mercedes no tendrás que elegir porque ahora se unen innovación y deportividad nuevos motores de cuatro cilindros y la posibilidad de pasar de una conducción deportiva aún la más confortable con tan sólo pulsar un botón estás previa dado nuevo Clase C berlina descubre lo en tu concesionario Mercedes Benz

Voz 7

03:08

es una desaceleración económica de la que es todos estamos hablando hoy de la que los medios de comunicación habláis la que evidentemente se palpa en el ambiente yo creo que volvemos a sufrir una bueno no sé cómo llamarlo ralentización de la economía el consumo realmente vuelve a estar otra vez caído que no sólo los en España eh quiere decir es en toda Europa y quizás en todo el mundo realmente otra vez vuelve a ver preocupaciones en cuanto al gasto se refiere las empresas lo están notando muchísimo evidentemente todos los sectores manufactureros están sufriendo ya no sólo también por la desaceleración económica sino por los de fenómenos como Internet con los fenómenos como eh bueno todos los movimientos Geo sociales políticos que está sufriendo el cuando no al final pues Estados Unidos con China tiene problemas si Europa tiene problemas de España tiene problemas al final pues no deja de ser algo en lo que los sectores manufactureros