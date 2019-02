Hoy por Hoy La Rioja (18/2/2019 Tramo 8:20 a 8:30)

Voz 1 00:00 en Hoy por hoy La Rioja Concha de zares

Voz 0125 00:23 la Agencia Estatal de Meteorología que prevé para este lunes dieciocho de febrero intervalos de nubes altas con probables nubes bajas matinales en el valle que pueden ocasionar algún banco de niebla intervalos nubosos al final del día en La Rioja Alta y las temperaturas las máximas no van a superar hoy los catorce grados quedan ahora algo más de nueve minutos para las ocho y media en Logroño una subido la temperatura Se mantienen esos cuatro grados con el que comenzábamos este Hoy por hoy en la zona de la sierra en Nieva en concreto un grado bajo cero

Voz 0125 01:26 y en las carreteras de momento no hay complicaciones arranca el lunes la consejera de Salud María Martín visita la central de esterilización del Hospital San Pedro para conocer de primera mano las mejoras implantadas para reforzar la seguridad del paciente lo estamos contando la compraventa de viviendas subió casi un diecinueve por ciento el año pasado en La Rioja ocho puntos más que el conjunto del país de hecho La Rioja es el en La Rioja el de La Rioja es el segundo incremento más importante por comunidades autónomas de las consecuencias de la burbuja inmobiliaria con los desahucios que han afectado a miles de personas desahucios también por alquiler ha hablado en las últimas horas el arquitecto Iñaki Gómez entiende que la solución pasa por todos aunque dice en mayor medida la responsabilidad debe ser pública de las administraciones pero también de los ciudadanos

Voz 0999 02:15 hay gobiernos y gobiernos autónomos que intentan es verdad hacer cosas pero pero no hay planes de vivienda efectivos que nos creen nuevas viviendas protegidas de comunidades autónomas que en los últimos años no edificó ni una sola vivienda de protección pública entonces no disponemos de de un parque de vivienda social importante como muchos países del norte de Europa tres claro todo eso el ciudadano de a pie no tiene una responsabilidad efectiva que puede hacer algo pero es que luego hay una parte del sector muy importante que somos los propios ciudadanos los que estamos en ese sector si todos los particulares que ponen pisos en venta o en alquiler lo hicieran bajo unos parámetros eh evidentemente el los otros ofertantes tendrían que corregir a la baja sus expectativas es decir que que claro que somos parte de la solución y no solamente las personas que dispongan de esa segunda vivienda para ponerla en alquiler para venderla sino todos los demás eh fomentando pues esa nueva ética más más solidaria en la que nosotros desde luego desde Cáritas tenemos mucha esperanza

Voz 0125 03:22 todavía sobreviviendo a las siete de la tarde en el Ateneo Riojano la Asociación del Casco Antiguo de Logroño organizado una charla para hablar del impacto del aumento de apartamentos turísticos en esa zona de la capital y es que el Foro del Casco Antiguo quiere prevenir los problemas generados por los pisos turísticos en este barrio los vecinos denuncian que durante los últimos años el casco ha perdido más de cuatrocientos cincuenta vecinos y que la presencia de estos pisos incrementa el precio de la vivienda desde el Foro aseguran que la proliferación de estos apartamentos estima que hay unos sesenta hace que desaparezcan servicios y comercio de barrio Maribel Zaldívar

Voz 5 03:56 porque nos preocupa pues seguramente por una cosa principal a ver los servicios que necesita un barrio una zona cuando hay vivienda permanente vecinos que permanentemente están viviendo allí no son los mismos que cuando hay apartamentos turísticos yo siempre pongo un ejemplo la calle Mayor se está hundida por muchas partes se han bajado las baldosas bueno seguramente en los que de los apartamentos turísticos pues bueno quitando que se les queda la maleta en de la maleta en la calle pues tampoco les preocupa mucho más lógicamente ellos vienen al fin de semana normalmente a los vecinos del barrio si no tenemos comercio de proximidad hay bastantes menos servicios todo eso cambiar totalmente la fisonomía de un barrio no

Voz 0125 04:49 ya además el secretario y gerente del Centro Tecnológico del Calzado se muestra satisfecho con la participación de las empresas riojanas en la Feria Internacional del Calzado de Milán aunque eso sí reconoce que ha habido menos asistencia por la incertidumbre con la que ha comenzado este año ante este escenas pero advierte de que las empresas del calzado de La Rioja tienen que seguir en la misma línea la de apostar por la calidad la diferenciación e internacionalización ahora mismo el sector en La Rioja da trabajo a más de tres mil cuatrocientas personas repartidas en ciento treinta y siete empresas el año pasado facturó el sector unos quinientos millones de euros Javier Oñate

Voz 6 05:23 si hacen las cosas bien se trabaja usted se trabajan internacionalización se trabaja en posicionamiento de marca que yo creo que son tres de las principales características autor de las principales valores que los que debe trabajar una empresa si esto no fuera así si hubiera visto mermado nuestro sector por hoy pues te puedo decir que sigue teniendo las mismas empresas que tenía hace dos años que sigue teniendo los mismos trabajadores que tenía hace dos años y que evidentemente pues sigue teniendo la misma fuerza eh habrá bajado la fabricación pues si no te voy a decir que no claro que ha bajado la fabricación como acaba como a todo el sector manufacturero o no pero evidentemente con

Voz 7 06:00 al mismo ilusión y con y con bueno yo creo que con mayor posicionamiento de marca internacional ahora mismo tenemos marcas internacionalmente posicionadas muy buena

Voz 10 06:34 hola buenos días la Unión Deportiva Logroñés logró un resultado común en un lugar habitual uno de los peores equipos en lo ofensivo perfecto en lo defensivo como los riojanos empató sin goles ante un Real Unión que suma ya quince empates en las cinco jornadas disputadas hasta el momento los riojanos siguen siendo terceros a siete puntos del quinto clasificado una Real Sociedad que ayer ganó en Calahorra con tanto del riojano la Peña en los minutos finales del encuentro los rojillos con treinta puntos tienen cuatro puntos de distancia con el puesto de playoff de descenso a Tercera División que en estos momentos ocupa el Guernica la Unión Deportiva Logroñés dispuso de unas cuantas buenas ocasiones para haber sumado el triunfo en Gal pero ni Rubén Martínez en dos ocasiones ni Lander Olaetxea en otra ni Flaño en otro lanzamiento desde la frontal ni Marcos Sandra en otros dos buenos remates ni Víctor López en un cabezazo lograron superar a Siqueira que se mantuvo bajo palos todo el partido a pesar de estar lesionado la inoperancia ofensiva de los riojanos de nuevo volvió a ser más que manifiesta el sábado además nos dejó la derrota en Copa EHF del Balonmano Logroño ante el San Rafael en un partido donde los riojanos no acabaron de comprende que quizás estuvieron ante una oportunidad única para haber ganado en su cancha un gran equipo europeo los errores propios de los franjivino impidieron un resultado mejor de esta forma los riojanos suman una victoria y una derrota en las dos primeras jornadas celebradas en esta liguilla de la Copa EHF además el sábado ganó el Bodegas Rioja Vega pero no les sirve para finalmente clasificarse para los play off de ascenso dado que el sonoro saca no su partido de esta forma los riojanos pelearán por evitar el descenso a la Liga Eva también ganaron las iniciar Louis ante la barca Menorca y una gran noticia para el atletismo riojano dado que Patricia Ortega logró el sábado la plata en el Nacional dependan Don batió el récord riojano de esta prueba combinada además Víctor Cano junto a Albisu a Lezcano según racista y estará en las semifinales del Campeonato de Parejas en sustitución del lesionado Aimar Olaizola siempre y cuando la empresa eso sí decida seguir contando con el riojano para completar la pareja junto a Albisu tras ganar a la mejor pareja hasta el momento del torneo parece que el de Ezcaray se ha ganado el derecho a seguir jugando en este Campeonato de Parejas de Primera

Voz 0125 08:50 y hoy salen a la venta las entradas para el concierto homenaje a Eliseo Pinedo compositor del himno de La Rioja de esta manera el Gobierno regional rinde homenaje al músico riojano en el cincuenta aniversario de su fallecimiento el concierto se celebrará el próximo diez de marzo en Riojafórum Eduardo Rodríguez Osés director de Cultura

Voz 11 09:09 se trata de un proyecto en el que se lleva trabajando pues yo me atrevería a decir varios años en el que además tenemos que agradecer la generosidad de María Teresa Hernández para que buena parte de esas partituras originales y del fondo de su esposo pues en estos momentos esté en el Instituto de Estudios Riojanos este concierto va a ser una magnífica oportunidad para no sólo agradecer la donación sino difundir parte del legado musical que nos ha quedado y reivindicar al mismo tiempo ese pedacito de la cultura riojana en una época marcada pues por las dificultades políticas y sociales