Las noticias de Canarias, 10:03 (18/02/2019)

en las listas que ya hay profesorado que ya tiene trabajo como que no quiere trabajar en la Gilda esto es común se están llenando éxitos y me preocupante sobre todo de pie no tiene desde el alumnado su profesor delante claro de visita va a una hormona que se busquen soluciones

Voz 3

00:42

no ha que para empezar no asistan no duchado realmente qué profesores no que siempre están disponibles inocentes no están disponibles con la con queda ahora con la última Ley de Presupuestos ya todos sabemos que el Gobierno pues que llevó a cabo una resolución por la que se colocó a los aprobados de la oposición plaza Se les colocó detrás del último integrante de de las listas que había trabajado hasta treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho