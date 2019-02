Las noticias de Castilla y León, 11:03 (18/02/2019)

Voz 3

00:21

pues será una subida salarial de un once por ciento parte de la formación en la categoría profesional no toda hay la categoría profesional Nos iban a poner el nombre simplemente bombero forestal in parche segundo actividad que bueno en teoría hasta dos mil cinco plazas de auxiliar de apoyo logístico para la gente que no que no pasa las pruebas físicas anuales y excluyentes y se tenemos ya gente en la calle de hecho pues pues ocuparían estos puestos de segunda actividad para para poder seguir trabajando en esto hasta la jubilación principalmente Éstas son las principales mejoras si llevamos esperando dos desde