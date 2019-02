Las noticias de Galicia, 11:03 (18/02/2019)

Voz 1

00:00

continúa la alerta naranja en la costa el temporal azotó con fuerza esta noche la costa de la provincia de A Coruña con vientos de casi ochenta kilómetros por hora y olas que superaron los once metros las estaciones de punta a Irán Cedeira ya Gándara en Vimianzo registraron rachas de viento de setenta y ocho kilómetros por hora y sesenta respectivamente siguen los vientos más fuertes soplaron en Penedo do en Viveiro ACC ochenta y ocho kilómetros por hora según los datos de Meteo Galicia siguen la conflictividad en la sanidad en el sector de las ambulancias los sindicatos aseguran que el paro está siendo secundado por el cien por cien de los trabajadores piden mejoras salariales y laborales el personal de los Puntos de Atención Continuada tienen previsto votar hoy el documento que ha puesto sobre la mesa el Sergas que incluye algunos incentivos como el plus de nocturnidad por festivo trabajado el sindicato Omega valoras y continúa con la huelga en el servicio de urgencias de Santiago después de que el personal no facultativo decidiese poner fin a sus protestas al conseguir un incremento del personal más cosas el conselleiro de Cultura asegura en la SER que en Galicia no hay peligro de llegar a la turismo fobia como otros puntos del territorio español Román Rodríguez acude a una imagen muy gráfica para comparar al visitante que elige Galicia con el turista habitual en el medita