SER Deportivos La Rioja: 'Deporte y más deporte'

Voz 1 00:00 Radio Rioja emisora decana de La Rioja Onda Media el pre Cuén CIA modulada

Voz 2 00:14 SER Deportivos La Rioja Sergio Moreno in Javier Cerdeño

Voz 1906 00:27 hola qué tal es viernes si para la verdad

Voz 1643 00:30 está a puntito de comenzar un fin de semana que espero aprovechen al máximo sin embargo para los que nos dedicamos a esto informar sobre el deporte y para los que nos gusta el deporte sobre todo el regional arranca un fin de semana muy intensa en eventos deportivos en La Rioja y sin duda el foco está puesto en el encuentro de este próximo domingo en Stadium Gal entre el Real Unión y la Unión Deportiva Logroñés

Voz 3 00:51 este domingo a las cinco de la tarde juega la Unión Deportiva Logroñés

Voz 0419 01:03 este domingo a partir de las cinco menos cuarto de la tarde vive en ser más en el mil ciento setenta y nueve de la onda media el partido que los blanquirrojos van a jugar en Irún ante el Real Unión toda la emoción del fútbol riojano en la Cadena Ser

Voz 1906 01:25 y como siempre comenzamos por los titulares más destacados de esta jornada deportiva La Rioja que además siendo viernes nos sirve de repaso por los principales eventos deportivos de este fin de semana

Voz 2 01:36 Quirós tu casa de apuestas que ofrece los titulares deportivos

Voz 1906 01:42 la Unión Deportiva Logroñés visita este domingo al Real Unión el equipo guipuzcoano es bastante mejor equipo de lo que en estos momentos refleja su clasificación ocupa la decimotercera posición con veinticuatro puntos atención porque es un equipo que sólo ha ganado cinco partidos pero también es cierto que sólo ha perdido otros cinco encuentros es más es el equipo que más ha empatado en el grupos catorce veces en veinticuatro jornadas ha sumado un punto de ahí su clasificación pero es cierto que es un equipo competitivo luego analizaremos mejor al equipo irundarra por parte de la Unión Deportiva Logroñés necesita ganar a un equipo que empatan mucho los riojanos necesitan hacerlo para seguir entre los mejores de la tabla ganar fuera es muy complicado lo sabemos pero otra

Voz 1643 02:24 desempatar en Las Gaunas los riojanos necesitan volver a la senda del triunfo con un equipo que le trae este año buenos recuerdos

Voz 1906 02:30 porque fue precisamente ante el Real Unión contra el que logró a ese cambio de chip que andaba que andaba esperando tras un muy mal inicio de temporada mucho han cambiado las cosas desde aquella sexta jornada de la primera vuelta aquel dos cero fue el inicio de una racha por cierto enmarcaron

Voz 1643 02:47 Marcos André si no recuerdo mal Rubén Martínez fue el inicio insisto es dos cero de una racha fantástica pero al mismo tiempo el Real Unión es un equipo que le trae malos recuerdos al propio Sergio Rodríguez hay que recordar la temporada pasada era uno de noviembre el equipo naufragó ante el Real Unión que era un equipo por aquel entonces plano poco intenso pero más plano y menos intenso fue Aquella Unión Deportiva Logroñés del curso pasado Sergio no lo olvida

Voz 1536 03:12 es innegociable eso correr el tener intensidad la lesividad todo eso yo creo que somos conscientes de que esos seguramente bueno una de las causas por las que hemos por las que hemos mejorado pero las que le hemos dado la vuelta a la situación y por las que estamos en en estas posiciones entonces yo creo que eso tiene que ir un poco en nuestra

Voz 2 03:30 línea en nuestro ADN y eso no debe faltar

Voz 1906 03:36 y lo acaba de hacer hace escasos minutos oficial la Unión Deportiva Logroñés ya se conoce el alcance de la lesión de César Caneda hay que recordar ese lance fortuito del partido presión alta de Ubis que golpea con todo su peso sobre la rodilla izquierda de César Caneda que estuvo unos minutos probando sobre sobre el terreno dejó

Voz 1643 03:53 hoy finalmente pidió el cambio bueno pues el hizo el miércoles pasado una ecografía ya conocemos lo acaba de hacer oficial la Unión Deportiva Logroñés si te lo contamos en la SER el parte médico sobre la lesión de César Caneda es el siguiente distensión de ligamento lateral externo de la rodilla izquierda cambios inflamatorios en la región de la Biblioteca y rotura de la porción postrero lateral de la cápsula de su rodilla izquierda sinceramente como médicos no lo somos y estamos muy lejos de serlo porque nos dedicamos a estudiar periodismo

Voz 1906 04:23 llamamos a un doctor a Enrique Guillén muy buenas tardes bienvenido a Ser Deportivos La Rioja

Voz 4 04:28 qué tal buenas tardes oye qué significa esto

Voz 1643 04:30 que la distensión de ligamento lateral externo de la rodilla sabemos de lo que se trata pero la rotura que es lo que más nos preocupa no sé si es así de la porción póster o lateral de la cápsula de la rodilla izquierda qué significa todo esto

Voz 5 04:43 bueno en la cápsula articular es parte de la de las estructuras estabilizadoras de la rodilla muy al ser una un traumatismo en Varo forzado como imagino que fue el de el de Caneda porque la verdad es que no podía haberla sí que se suele asociar este tipo de traumatismos en Baró forzado a a rotura de los estabilizadores laterales de la rodilla como son la las indie tibial que sí que parece que tienen un un edema o cambios inflamatorios no sé como lo define

Voz 1643 05:13 sí dice exactamente dice exactamente cambios inflamatorios en la región de la inutilidad hilillo tipo tibial

Voz 5 05:20 Lilia tibial si es un las opiniones son un estabilizador de la estrella de la zona imperó lateral de la rodilla la porción póster lateral de la cápsula pero más a nivel póster o lateral pero bueno así que parece plural un traumatismo en paro forzado muy fuerte y que en principio pues sí que no creo que se les pueda esperar en el próximo mes mes y medio de de competición y asesar Canada

Voz 1643 05:46 que lo de la distensión de ligamentos entiendo que ya es bueno forma parte también de esa misma lesión no entienden que cree que los plazos

Voz 5 05:55 no no no no cambia excesivamente el pronósticos sobre todo la de la y lo tibial porque sí que está estaba bastante asociado a traumatismos ya lecciones de la del ligamento colateral lateral lo colateral externo probablemente lo de la la lesionada a nivel de de la cápsula articular así que sí que pueda prolongar un poquito más los tiempos pero bueno eso yo creo que cuatro seis semanas de baja eh es probablemente el el tiempo estimado sin haber visto las imágenes y siempre teniendo que ser muy cauto con con este tipo de lesión

Voz 1643 06:27 evidentemente tiene unas vistas arrodilla no has visto la resonancia lo estás diciendo un poquito sobre las situaciones que que estudia vosotros en vuestras respectivas procesos de formación pero es un choque en el que Ubis cae sobre la rodilla le pilla con todo el pie estabilizado sobre el césped el nota que que se produce ahí una algo raro bueno pues tenemos aquí la prueba Enrique que no te queremos robar más tiempo que muchísimas gracias por contar lo que se acaba de producir este parte médico que queríamos

Voz 1906 06:53 que que los oyentes de Radio Rioja supieran qué significa todo esto que es un lío pero bueno Llanos las dejado más o menos claro perfecto pues pues Enrique Guillén que suele ayudarnos aquí en Ser Deportivos La Rioja y hoy nos ha dicho qué significa esa distensión de ligamentos lateral externo en la rodilla izquierda

Voz 1643 07:08 César Caneda los cambios inflamatorios en la región de lo y la rotura de la porción póster hora lateral de la cápsula de la rodilla izquierda de Caneda que en principio sin aventurar Nos en exceso entre cuatro y seis semanas tendrá al central derecho al jugador que en activo que más partidos suma en el fútbol español le tendrá al menos un mes mes y medio fuera de los terrenos de juego

Voz 1906 07:34 por su parte el Calahorra quiere lograr la salvación en La Planilla recibe a la Real Sociedad B uno de los equipos más en forma del campeonato que viene de nada más o de menos a más y que aunque esté lejos del playoff ni mucho menos y va a bajar del empeño de al menos intentarlo porque esta Real B les sobra talento espero que no surja en La Planilla la verdad donde los riojanos volver van a tirar de intensidad y acierto ofensivo para tratar eso sí de ser más fuertes aún en defensa Miguel Sola sabe que ahora mismo está tan cerca de meterse entre los mejores como de meterse en problemas mayores así que este partido podría marcar los objetivos que afrontarán esta recta final de campeonato este calor

Voz 6 08:14 estamos cerca de de está venir bajo nuestro no despista mucho es mi para al Principado otra eres demasiado por lo tanto bueno para el partido de que nada puede hacerlo lo mejor posible pero seamos buen equipo pero teniendo la sensación de que hacemos un buen partido pues también

Voz 1906 08:53 Daniel García buenas tardes bienvenido a Ser Deportivos La Rioja hola muy buenas tardes cómo es esta Real Sociedad B

Voz 7 08:59 este equipo está claramente al alza no suma tres de sus cuatro últimos partidos por victoria aunque es verdad que en Zubieta es muy fuerte pero como visitante la verdad que baja bastante sólo ha conseguido doce puntos y contra los de arriba no ha conseguido demasiado aunque es verdad que empató una una

Voz 1906 09:15 aquí en Las Gaunas en lo individual que destacaría

Voz 7 09:20 jugadores interesantes no David Concha que ya debutó con con el primer equipo también Olaizola II riojanos como Marcos celo Hórreo la Peña un alarde señala el central que lo conoce

Voz 1906 09:30 hemos muchísimo lleva ya unos cuantos temporadas en el

Voz 7 09:33 Sanse eso es ir por encima de ellos Barrenechea Ander Barrenechea con diecisiete años que ya ha debutado en Primera hay pudimos verla este verano en en Logroño

Voz 1906 09:41 una perla extraordinaria no frena la verdad es que que es un futbolista de otro nivel muy joven pero que está marcando diferencias

Voz 7 09:49 efectivamente extremo izquierdo que desbordan muy bien y tiene una gran calidad ya lo vimos en el Torneo Juvenil Ciudad de Logroño que lo ganó y además fue el mejor de de todo el torneo

Voz 1906 09:58 pues un repaso rápido por el Sanse no sé si quieres destacar algo más Dani de esta Real Sociedad B que visita la planilla con el objetivo sumar dos puntos esperemos que los rojillos con todos estos cambios en el mercado de invierno con esa buena imagen que dieron en Las Gaunas estén defensivamente más fuertes y con tanta cierto como lo está en el ofensivo

Voz 7 10:15 es un equipo muy bueno a nivel ofensivo el cuarto máximo anotador del grupo en defensa son la quinta mejor es decir que estos datos no corresponde muy bien al lugar que ocupan en la tabla llevan seis puntos de desventaja con el play off pero realmente tienen cifras de estar muy arriba podrían remontar fácilmente en las próximas jornadas

Voz 1906 10:34 gracias Dani enseguida estaremos analizando el Real Unión rival de la Unión Deportiva Logroñés pero hemos analizado brevemente esta Real Sociedad B en Tercera se viene una jornada importante para la Sociedad Deportiva Logroñés que con un nuevo técnico se tratará de ver si está en disposición de buscar a final de curso el ascenso a Segunda División B Aguila toma los mandos de la nave blanquirroja hay debutará ante el Alfaro lo que sin duda no será un partido sencillo claro además juega el sábado contra el Yagüe Logroño el Náxara lo hará el domingo no Oyón el Ríver Ebro podría dejar vista para sentencia la cuarta posición pero para ello deberá ganar a la Unión Deportiva Logroñés Promesas que ocupa la quinta posición en la tabla en este grupo

Voz 1643 11:17 hemos VI de Tercera División muy buenas tardes Antonio Corral bienvenida a Ser Deportivos La Rioja hola buenas es yo no sé si te ha sorprendido el fichaje de Albert Aguilar Ricardo Moreno para llevar la nave blanquirroja a buen puerto

Voz 8 11:31 pues aprendí a otros digamos en va por ahí pero bueno al final ha sido albergue Aguilé águila con Ricardo Moreno dos es logroñés exigiendo que los dos escribirlo la temporada pasada en de Juvenil Nacional de de la una dejándolo en muy buena posición y bueno pues vamos a ver qué que lo que pueden hacer que con esta Sociedad Deportiva Logroñés que bueno de equipo tiene lo que pasa es que bueno al aumento parece que David no ha dado con la tecla correspondiente está en tercera posición y bueno pues seguramente que alberga es la Junta Ricardo pues de entrarán este próximo domingo ha dicho ante el Alfaro un Alfaro que está bueno con intenciones de meter entre los cuatro primeros que intentará Sociedad Deportiva Ruiz pero bueno se suele decir qué entrenador nuevo victoria aseguraba Fuenfría veremos si esto el domingo lo hace bueno la Sociedad Deportiva Logroñés

Voz 1643 12:30 no ha tenido mucho tiempo para trabajar Albert allí la me imagino que la clave será no tocar mucho a la espera de poder trabajar una semana completa con sus nuevos futbolistas e ido un Alfaro que está probablemente ante su última oportunidad de aferrarse los puestos altos tiene cuarenta y cuatro puntos el River que es cuarto tiene cincuenta

Voz 8 12:49 sí es una cuenta que es una posibilidad que tiene el Alfaro por eso te digo que está en buena racha está últimamente sacando los partidos adelante y por ese motivo la sociedad pues puede que tenga complicado ante la paro porque la farola y la sociedad se juega para intentar a la hoy sobre todo pasará a primeramente pues el Alfaro se lo va a poner muy complicado porque yo los últimos partidos claro está muy bien muy bueno pues leve eleva le va a dar batalla seguramente en el Mundial ochenta negros el domingo

Voz 1643 13:21 oye partido el sábado muy importante complicado para el Haro Deportivo que visita al Yagüe en Logroño un partido comprometido seis y media de la tarde un Yagüe que es cierto que parece que se va desinflando pero que puede dar la sorpresa ante cualquiera

Voz 8 13:36 nada por supuesto de los equipos que dan en guerras alargó pues se aunque en las últimas visitas de pero han sido visitadas eh positivas pero el escalar Landau y esta temporada es más concretamente este sábado uno va a ser menos Iker Yagüe cuenta con la baja de Miguel impartir sanción o que bueno once eh a las lesiones de Óscar Liébana Pirri y Arana pues es pues es el la pasada semana eh que sea meció también ni que el cuerno eh como u otro lesionado así que está resonando bajas pero bueno a lleva ya una semana aclarando sin embargo claro está sacando los partidos adelante así que vamos a esperar que lo que en va a deparar el sábado el sábado como tú bien dices va a ser un partido bastante importante de cara al aro y que pues que es es capaz de sacar adelante pues seguirá peleando por quedar que cuanto más arriba mejor

Voz 1643 14:34 y luego el Náxara que viaja hasta Oyón al Oyón Arena contra un hoyo en esa que bueno que que que también es una visita comprometida

Voz 8 14:43 ha sido yo Levy en la hoy a la semana pasada y creo que ya te dije que Eladio ante lo deportivo hizo un gran partido sobre una gran segunda parte está muy bien ahora la hoy UNESA va a jugar en su casa ante sus aficionados bueno pues no sabemos estos partidos complicados que va a tener él no será más que nada por como está era Hoyo en esa ahora está recuperando ya la vienes a esos jugadores seleccionados que que ha tenido hasta ahora hay yo creo que va a ser un partido pulmón comprometió para para el Náxara

Voz 1643 15:12 Antonio remata vamos con otro de los partidos interesantes que es ese Ríver Ebro promesas cuarto contra quinto el River a dar un golpe prácticamente definitivo por ser al menos cuarto a final de temporada

Voz 8 15:24 hombre por supuesto que soy capaz de en su casa antes una aficionados sacarlos adelante va a dar un buen golpe encima de la mesa ya que se colocaría con cincuenta y tres puntos ya distancias ya de la UD Logroñés porque claro si la gana Driver el Audi se le suma así lo punto se quedaría ahí donde está el river pues no se colocaría bastante bien para mantener a cuarta yo pero viendo a la UD lo quitó la segunda parte el sábado pasado ante la Sociedad Deportiva morir pues también hay que darle un voto de confianza a a ese equipo que posiblemente le dé guerra a Ribéry Operativo River en su casa Irwin está hoy es muy complicado sacarle los juntos

Voz 1906 16:03 pues gracias Antonio gran repaso a esta nueva jornada en Tercera División estamos pendientes de lo que sucedió de acuerdo Antonio

Voz 9 16:10 de acuerdo venga hasta el lunes esto el balonmano es un no parar entre sí

Voz 1906 16:16 mana la Asobal los fines de semana son para viajar en lo para llevar el nombre de La Rioja por toda Europa viaja hacia Francia el Balonmano Logroño para medirse al San Rafael que perdió en la primera jornada de la Copa EHF ante el Fouché Berlín luego tendremos más tiempo para analizar este partidazo de mañana a las ocho de la tarde y nos vamos rápidamente hasta la Superliga Femenina de Voleibol Haro Rioja Voley jugará el domingo ante el San Cugat en tierras catalanas antes mañana en Lobete el minis y recibe a la barca Menorca que ocupa la tercera posición partido para preparar ante un buen rival la próxima Copa de la Reina estamos con Elia está prácticamente a punto de empezar el entrenamiento Elia buenas tardes bienvenida a Ser Deportivos La Rioja gracias por atendernos en medio enteramente Babelia

Voz 4 17:03 hola buenas tardes bueno más fiable todavía todavía no hemos empezado

Voz 1906 17:05 todavía en ha empezado bueno oye gran partido mañana sábado en Lobete ante el primero contra el tercero una buena prueba de choque con la Copa de la Reina la vuelta de la esquina no

Voz 4 17:17 sí la verdad que es un partido muy muy atractivo no es muy interesante de jugadores y encima ajustaran de una competición tan importante como la Copa además puede que sea uno de nuestros posibles rivales en semifinales así que así que bien muy bien la verdad que con muchas ganas de de que sea mañana

Voz 1906 17:33 hoy l Elía ante este compromiso de la Copa se guarda algo se muestran todas las cartas os conocéis ya todos los equipos muy bien

Voz 4 17:42 sí yo creo que ya al final los conocemos todo sobradamente sabemos más o menos como juega cada cada equipo oí y bueno a estas alturas de la competición creo que pocas sorpresas no se pueden dar lo importante es que que el equipo puede bien ahí coger confianza no de cara a la semana que viene

Voz 1906 17:57 Elia las diferencias en la Liga son importantes pero no definitivas también hay que poner atención a mantener la primera posición

Voz 4 18:04 sí claro bueno hace ahora mismo vamos primeras si tenemos un margen importantes de puntos con el segundo pero este año la Liga está siendo muy muy reñida ya un partido pueden pasar muchas cosas creo que que hay varios equipos que esta temporada está demostrando que que nos pueden unos quieren ganar y tienen tras no podemos no podemos confiarnos

Voz 1906 18:23 pues mañana auténtico partidazo en Lobete entre las minis

Voz 10 18:28 a el abarca Menorca ya lo sabéis

Voz 1906 18:30 oye antes hay que acudir a Lobete sobretodo para animar y apoyar que luego tienen un viaje largo para esa Copa de la Reina darle mucha suerte al Luis en esa gran competencia gracias Elia nada vosotros este sábado en Soria o Víctor afrontará un partido importante con Albisu a su espalda se medirán a la mejor pareja de momento el torneo a el Cano segundo racista Víctor se siente en condiciones de dar batalla en solo

Voz 11 18:58 eh

Voz 12 19:00 bueno pues en principio con ilusión no al final pues es cierto que que es una pena que se haya lesionado Aimar más además la clase lesión que ha tenido y la relación que tengo yo con él pues bueno triste por por esa parte pero bueno por lo que a mi me toca pues contento no he tenido la suerte de de estar bien eh justo en el momento en el cual pues eh han fallado ahora compañeros yo lo único que me he preocupado siempre de intentar esta

Voz 13 19:27 bien mi en la disposición de

Voz 12 19:29 de cuando la prensa me llame pues estar bien y bueno yo creo que llegó bien ahora a esta fase final mal contado conmigo para jugar el sábado asesoría y bueno a ver si tanto hoy como ya hacemos un buen partido oí

Voz 9 19:42 sí podemos seguir adelante hice Ramos

Voz 1906 19:45 los titulares con el éxito que logró ayer Carlos Coloma su temporada va por buen camino en la verdad una temporada además importante que les debe llevar hasta unos Juegos hasta unos nuevos juegos Olímpicos olímpicos perdón y lo hace con su nuevo el propio equipo Carlos Coloma del B H Templo Café Un CC el adjudicó ayer la primera etapa de la segunda Mediterranean Epic va y es que total habilitaba cincuenta y ocho kilómetros y medio con algo más de mil quinientos metros de desnivel positivo una jornada con salida en la playa de la Concha Nui llegada en Marina d'Or escuchamos a Carlos Coloma

Voz 11 20:19 bueno en familia pues primera etapa de mete Epi las SS uno llegamos máxima categoría practicamente de maratón y Victoria la verdad es que la carrera digamos más cortito a cincuenta y ocho kilómetros lo más parecido a otros contrito he intentado tirar y bueno pues hemos hecho el café se suprimirá Victoria así que mates a todos vaya a toda la afición y un placer

Voz 9 20:45 pues bien de Ramón

Voz 1906 20:46 los titulares

Voz 15 20:51 sabemos que apoye a tu equipo en los mejores momentos pero sobre todo en los peores sabemos que te abrazos con el de al lado en cada gol sin ni siquiera saber quiénes porque vives

Voz 16 21:01 el deporte a lo grande en qué punto este ofrecemos las mejores apuestas registra te punto es y ha

Voz 1716 21:09 prohibido apostar a menores de edad la práctica abusiva del juego puede crear adicción

Voz 1906 21:13 duelo de invictos este fin de semana en el Stadium Gal el siete jornadas lleva sin perder el conjunto irundarra ocho jornadas lleva sin perder el equipo riojano pero los locales con eso del empate que no cesa ocupa la decimotercera posición de la tabla mientras que los riojanos son terceros

Voz 18 21:57 todos los aficionados acción

Voz 1906 21:59 este partido refleja la diferencia entre matar mucho ganar más así que los blanquirrojos viajan a Irún lógico con la intención de ganar esto es evidente se trata de volver a ganar tras el empate eso sí del pasado domingo en el derbi riojano la plantilla sabe que no se puede empatar mucho si se quiere estar arriba al final de temporada hay que sumar de tres en tres e Irún es un buen está de un buen terreno de juego y el Real Unión un rival al que le gusta tener la pelota y que se adapta bien a lo que necesita el equipo de Sergio Rodríguez para sorprender a sus rivales lo reconocía esta misma mañana en el Mundial ochenta y dos antes del penúltimo entrenamiento de la semana el propio Sergio Rodríguez

Voz 1536 22:39 no es un equipo es un buen equipo un equipo además que suele llevar el peso del partido le gusta tener la pelota genera un juego bastante combinativo y luego arriba tiene jugadores importantes en la categoría no sólo la Orbegozo sino los

Voz 1906 22:53 sí Mendi Beitia se tiene jugadores de

Voz 1536 22:56 a nivel alto para la categoría es un equipo que que eso que intenta llevar el dominio eh atrás también tienen jugadores experimentados yo creo que va a ser un partido partido bonito un partido difícil pero pero donde nosotros tenemos nuestras opciones muchas veces depende del día depende el partido no a veces la clasificación ya hemos dicho siempre que no hay tanta diferencia entre los debajo de los de arriba entonces cada partido es un mundo y va a depender un poco evidentemente de cómo estemos y nosotros somos capaces de estar de lo que hemos hablado ante ese nivel de intensidad hacer las cosas bien pues creo que tenemos opciones de llevarnos el partido pero bueno sin descuidar no os sin descuidar que el Real Unión es un buen equipo con jugadores experimentados y que su posición clasificatoria se se debe sobre todo a que no han sido capaces de ganar partidos pero que han tenido opciones de ganar los han empatado mucho y eso les ha mermado bastante a nivel clasificatorio un equipo que basa la mayor parte de juego en el juego combinativo y luego cuando llegan el balón arriba así que tiene individualidades los hermanos Mendi son muy buenos y no para uno en desequilibrar y luego pues en el área tienen gente como galán Orbegozo que que finaliza muy bien es un equipo muy completo lo que sí les dejamos estar cómodo nos van a poner las cosas muy difíciles nosotros tenemos claro que el partido tiene que ser incómodo para ellos que porque si les dejamos desarrollar sumó su patrón de juego nos van a hacer correr mucho en los van a poner muchas dificultades entonces bueno eso lo tenemos que cuidarla

Voz 1906 24:25 el tránsito de ganar ganar y volver a ganar esto es así Dani como es este Real Unión

Voz 7 24:36 bueno pues los resultados es verdad que que engaña en este equipo es el rey del empate todo el fútbol nacional el único con el Castellón de la Segunda B empatado catorce encuentros pero su plantilla yo creo que es bastante mejor de lo que representan los los resultados lo que pasa es que claro las los empates ya eso vale en un punto y las victorias tres entonces cuando empatan mucho al final es como casi perder

Voz 1906 24:59 oye me sorprende que hay un dato curioso y es que no ha empatado ningún partido hacer

Voz 7 25:04 no siempre siempre tienen goles siempre han empatado a uno oí a dos en toda la temporada sobre todo el resultado más repetido es el empate a uno hasta once veces que es bastante más casi el más del treinta por ciento de los partidos

Voz 1906 25:17 no han ganado ninguno de los cuatro primeros de la clasificación que oscila mucho a lo largo de este de esta temporada salvo Racing y Mirandés ha habido cambios en esas cuatro primeras posiciones y el Real no no ha ganado a los cuatro primeros

Voz 7 25:28 de qué les falta un puntito como se vio en Las Gaunas me parece un equipo bastante lento con buena propuesta de jugar el balón pero seguramente un poco inocente y sin demasiada pegada arriba por eso no han conseguido sacar puntos ante los ante los primeros salvó un empate en Anduva empate a dos y una victoria hasta hace pocas jornadas en en Leiva por cero uno que sí que considero que tiene bastante mérito ganar en Sarrià

Voz 1906 25:51 oye mejor fuera o en casa o no hay grandes diferencias pues no

Voz 19 25:56 da son un punto mejor fuera que es un equipo muy simétrico tres victorias cinco empates tres derrotas en casa dos victorias nueve empates dos derrotas en casa para colmo llevan veintinueve goles a favor y veintinueve en contra

Voz 1536 26:08 como si es decir adrenalina

Voz 1906 26:11 el tema de lesiones cómo llega el equipo entrenado por Juan Domínguez ex jugador del Real Unión que pasó practicamente del campo al banquillo

Voz 7 26:18 eso es pues el equipo ahora mismo tiene los lesionados de echaba apuren quizo y la duda del guardameta ir asusta en en puerta también está lesionado Azcoitia que no ha jugado un solo minuto en en toda la temporada por sanción a Elliot Mendi acumula ciclo de amarillas y no podrá estar en el Stadium Gal

Voz 1906 26:34 oye y el estilo de juego o como le gusta cómo son los equipos de Juan Domínguez tú que lo conoces bien

Voz 7 26:39 pues es una propuesta valiente ofensiva aunque lo que te he dicho yo creo que le falta un poco para estar arriba es un equipo que igual juega demasiado lento tiene una plantilla de edad intermedia combina a veteranos como Esnaola Estrada el lateral que ya estuvo en la Real Azkoitia y también tiene jóvenes casi todos de de la zona Navarra Guipúzcoa Vizcaya donde la zona en general como Garro Javi Martínez sola hechas seguro o Gabriel Lizarra todos son españoles menos su portero Sequeira que es costarricense Saprissa

Voz 1906 27:14 bueno pues el toque hay que hay exótico de este Real Unión que nos ha repasado perfectamente Dani García compañeros cuatro uno punto com que me quiere rematar con una última cuestión

Voz 7 27:25 dime es voy a mojar con con un Ancelmo

Voz 1906 27:28 sé que para eso estás en la SER claro que sí

Voz 7 27:30 a puerta Estrada sonar Esnaola Garrido en línea defensiva por delante medio centros te ver Cebé Ceberio Beitia me mediapuntas para Galán Etxaburu Díez Mende y arriba Orbegozo que lleva trece goles en la referencia ofensiva y casi la mitad de los tantos del del equipo fronterizo

Voz 1906 27:47 Sergio buenas tardes has visto cómo se empieza ya a mojar Dani García está cogiendo confianza esto de las ondas eh

Voz 0753 27:53 creado y muy buenas tardes sí sí ya veo ya digo que es valiente

Voz 1906 27:56 oye lo que ha cambiado la vida a la Unión Deportiva Logroñés dio una vuelta esta parte como llegaba el equipo a ese partido frente al Real Unión dos cero con goles de Marcos Andrei Rubén Martínez y cómo llega ahora

Voz 0753 28:09 sí parece otro equipo no es una metamorfosis que ha experimentado la Unión Deportiva Logroñés en esta vuelta de competición pues eso ha pasado de de la NASA están en puestos de playoff de ponerse en cuestión la cabeza del técnico a confinar en sus planteamientos bueno pues además hemos recuperado a los lesionados nos hemos reforzado en el mercado de invierno cambiando las piezas que no no servían entre comillas bueno pues es parece que es un equipo diferente no un equipo no

Voz 1906 28:36 qué es lo que por donde se le puede meter mano a este Real Unión en la intensidad porque aquí en Las Gaunas la verdad que se les vio un puntito por debajo del nivel medio de los equipos del grupo

Voz 0753 28:48 si además coincide yo creo en ese es el partido que fue clave para los riojanos que que que metimos un puntito más de intensidad y ahí pudo estar la clave no con los Bobadilla los Víctor López que dieron ese paso al frente pues es complicado lo comentaba Dani hace hace un minuto es el rey del empate de ir a ver cómo conseguimos ganar por fin en el Stadium Gal que parece que que está maldito para ver esta Unión Deportiva Logroñés pues supongo que habrá que meter más goles que ellos que tampoco es una cuestión fácil para la Unión Deportiva Logroñés que parece reñida con el gol

Voz 1906 29:17 efectivamente nos estamos fijando mucho en la parte de arriba porque este equipo no rinden lo ofensivo le cuesta muchísimo son creo diecinueve goles a favor son muy pocos practicamente Orbegozo lleva trece el solito para el Real Unión el aspecto defensivo son diez ya hay cambios esta semana la Unión Deportiva Logroñés obligado la lesión y la sanción de Caneda y la sanción de Juan Iglesias pero hay recursos de sobra

Voz 0753 29:38 sí eso es la buena noticia entre comillas no que aunque haya sanciones ya lesionado los bueno pues Sergio ha recuperado en las últimas semanas efectivos ahí está Mikel Santamaría o Borja dispuestos a dar ese paso al frente en el costado derecho o bien Flaño Miguel Santos hay recursos suficientes para que entre comillas no sé no tienen esas bajas y la Unión Deportiva Logroñés discute partido este domingo

Voz 1906 29:58 sí estará veremos si está el Beckenbauer del Najerilla escuchábamos esta mañana a Pablo Boadilla

Voz 1643 30:05 que no se le pone nada por delante no tiene miedo el tío

Voz 20 30:08 si no la verdad es que dejó muy contento orgulloso de todo el trabajo que he hecho oí que el club ha servido respaldar me hago mucho más ganas de devolverle toda la confianza

Voz 1906 30:20 eh por qué decía Sergio Caneda que Pablo Boadilla le ha cambiado la vida en una vuelta esta parte también como al equipo

Voz 0753 30:27 sí pues de no de estar disputando los partidos de Tercera División con el Promesas pues a una pieza clave para Sergio Rodríguez en la pizarra restaron Deportiva Logroñés el compañero ideal de Caneda ahora va a tener que buscar otra otra pareja en ese centro de la zaga

Voz 1906 30:42 lo ves como central derecho como central zurdo a Borja García como central zurdo a Mikel Santamaría como central zurdo a Borja como central derecho dime algo ser

Voz 3 30:50 a ver hay muchas opciones de a hacer como Alony me voy a mojar vamos

Voz 1906 30:53 me encanta me encanta creo que la pareja de

Voz 0753 30:56 a Boadilla en SER Mikel Santamaría y sobre todo por la salida de balón porque es un perfil zurdo oí Boadilla así pasaría su lado más natural incluso en el lateral derecho creo que Sergio va a apostar por solas un perfil más defensivo que Santos Easy bueno creo que se adecúa mejor al partido

Voz 1906 31:16 pues que te has mojado Caneda TJUE Borja García ya lo sabes así Sergio Caneda gracias por mojar con nosotros aquí en la SER un abrazo estaremos evidentemente muy pendiente de lo que pase el domingo a las cinco de la tarde en el Stadium Gal con ese real el Unión Unión Deportiva Logroñés Dani muchísimas gracias también por explicarnos qué es este Real Unión

Voz 7 31:40 nada vosotros así en un auténtico placer y hacemos un

Voz 1906 31:42 de receso para la publicidad nos metemos con el partidazo de la Copa EHF de balonmano Logroño contra el San Rafael de mañana en tierras francesas

Voz 1 31:55 en Radio Rioja emisora decana de la Rioja onda media y frecuencia modulada

Voz 16 32:03 las cañas tiende solíamos cinco Carles

Voz 21 32:07 de compra valorados en ochenta euros cada uno realiza una compra mínima de treinta euros en Carrefour punto es Carrefour Las Cañas gasolinera Carrefour Las Cañas consigue tu que de participación en el sorteo que se celebrará el dieciocho de febrero promoción válida hasta el dieciséis de febrero ver condiciones en las calles pum

Voz 22 32:22 pues todavía no hemos estado en voz de Gutiérrez espera que te cuente callos manitas de ministro de inicios de cochinillo cocina tradicional con menús económicos o si lo prefieres para llevar toma pan y Bojan bodeguera ella Gutiérrez Gonzalo de Berceo treinta Logroño

Voz 1716 32:39 quién es la motosierra más ligera del mercado la tienes en Onda Rioja motosierra hecho con dos coma tres kilogramos y cinco años de garantía en Primo de Rivera XXI la Casa de la motosierra

Voz 23 32:52 este domingo a las cinco de la tarde en el Mundial ochenta y dos encuentro de Liga de Tercera división entre la Sociedad Deportiva Logroñés el Club Deportivo Alfaro

Voz 1906 33:00 Ciudad Deportiva Logroñés camino de la ascenso

Voz 23 33:03 eso

Voz 1264 33:06 si quieres disfrutar de nuestra ciudad no te complica a la hora de aparcar tenemos a tu disposición bonos de tres cinco y hasta siete días pregunta por ellos en nuestras salas de control

Voz 7 33:15 para

Voz 2 33:18 tú Parking de confianza

Voz 24 33:34 bueno

Voz 1264 33:35 este fin de semana llega una jornada a la que sin duda el fútbol tendrá un espacio preferente apostara en quiero el B descubre todas las modalidades de juego en uno X dos el resultado exacto todos los goleadores mañana juega el Barcelona recibe al Valladolid la victoria local se paga a uno con trece el empate a nueve euros y ojo porque la victoria visitante sale a dieciocho euros por euro apostado el domingo a mediodía juega el Madrid de Girona el triunfo madridista sale a uno con dieciséis el empate a ocho euros y la victoria catalana en el Bernabéu aquí euros bonita jornada en Segunda División B porque el Calahorra recibe a la Real Sociedad de la victoria local sale a dos concluye el empate a tres con diez y el triunfo de la Real Sociedad B A tres con veinte euros por su parte la Unión Deportiva Logroñés juega contra el Real Unión el triunfo del equipo fronterizos sale a dos con noventa el empate a otros dos con noventa tan bien y la victoria visitante a dos con cuarenta demuestra todo lo que sabes de fútbol descarga de la aplicación móvil de tiro y lo grande Querol vez tu casa de apuestas en Logroño en la calle San Millán en Calahorra en el paseo del Mercadal prohibido apostar a menores de edad juega con responsabilidad

Voz 1 34:44 dio Rioja emisora decana de la río onda media y frecuencia modulada

Voz 1906 34:52 y una vez hecha la puesta de la semana mañana sábado todos los ojos estarán puestos en la segunda jornada del Grupo I de la Copa EHF viaja hasta Francia el Balonmano Logroño para medirse al San Rafael los franceses perdieron en la primera jornada el Fouché Berlín por tanto necesitan ganar en su cancha los riojanos pues los riojanos a su sube llegan con aquello de mucho que ganar y poco que perder vencieron en Logroño al botón y todo lo que sea sumar fuera de casa será sin duda un paso muy importante en Europa donde estar ya de por sí en esta ronda es todo un premio o eso intuyo no sé si es así Víctor espuelas buenas tardes

Voz 0509 35:26 hola Sergio morenos muy buenas tardes esto es todo un premio

Voz 1643 35:29 no es un premio

Voz 25 35:30 sí sí es todo un premio es un caramelo abre hay muchos equipos que les gustaría estar en la en la posición de la que disfruta ahora el el Balonmano Ciudad de Logroño

Voz 1906 35:39 Fouché Berlín XXXIII San Rafael XXIX estos franceses son ganar

Voz 0509 35:45 bueno pues son palabras mayores

Voz 25 35:49 en en ese encuentro el conjunto francés que es el actual subcampeón de de la competición pues aguantó el envite de los alemanes pues hasta mediada la segunda parte lo único que en los últimos minutos pues los alemanes hicieron tuvieron más acierto y se llevaron la victoria de su lado pero es una es una batalla muy difícil la de mañana

Voz 1643 36:11 oye San Rafael Sarmiento barra che di Panda Lin GAR no se siente destaca alguien más esto es un auténtico equipazo

Voz 25 36:19 sí sí sí tenía una plantilla completísima de todas sus líneas desde la portería hasta el pivote pasando por los extremos que tienen una gran fuerza de lanzamiento quizá el una habas a nuestra favores que Sarmiento está lesionado que tiene lesionado desde el Mundial es una baja muy sensible para ellos porque es el el cerebro del equipo

Voz 1643 36:40 cómo se le puede meter mano a estos equipos fuera de casa en Europa como ves que potencial ocurre cursos cuenta el Balonmano Logroño para para tratar de ganar a los franceses

Voz 25 36:52 las opciones pasan por competir durante los sesenta minutos o no el equipo no se puede despistar ni al inicio ni al final ni en ningún momento porque es un equipo de de mayor potencial entonces pasan por pues jugar un un un encuentro casi perfecto tanto en defensa como como en ataque y esperar que los franceses no tengan su estudiar porque las opciones son realmente difíciles porque es jugar en Francia ante un rival de entidad superior con una plantilla de muchísimo nivel

Voz 1643 37:21 cómo le puede digerir esto de jugar entre semana y el fin de semana tantos partidos el Balonmano Logroño entiendo que bueno ha habido un parón de casi dos meses pero es cierto que no sé cómo le puede afectar bien esa profundidad de banquillo en esas en esos recursos que pueda tener Miguel Ángel Velasco

Voz 25 37:37 los nuestros van al completo hay que habrá que ver cómo está Juan del Arco de de Suu lesión su fascitis plantar pero la plantilla está completo ir en este caso la la motivación que quizás echo en falta contra el Teucro esta semana pues es evidente que en una competición europea es uno de los mayores escaparates en en el viejo continente y los jugadores en estos partidos están siempre muy motivados pero pero como decimos la dificultad está jugar en en terrenos en terreno visitante Francia que que hace que la que la empresa sea como sea complicado y difícil

Voz 1643 38:13 sí

Voz 1906 38:13 Víctor espuelas como suelo decir en las retransmisiones de la Cadena SER firmas el empate

Voz 0509 38:19 bueno de momento no sirvan pues nada la actitud vamos a jugarlo oí

Voz 25 38:25 todo lo que sea sumar es evidente que que que es muy positivo ya lo dijo el el técnico al comienzo

Voz 26 38:31 la primera fase de de grupos que todo lo que sea sumar fuera de casa pues es muy positivo ya que si al final acabamos con un empate

Voz 4 38:39 pues bienvenido sea

Voz 1906 38:40 Víctor maestro buen fin de semana hay mañana todos pegados a la televisión para ver y sufrir esperemos que al menos empatar en tierras francesas ha sido un auténtico placer

Voz 1643 38:51 como siempre Víctor disfrutar también muy bien

Voz 0509 38:53 hasta luego adiós pues Víctor espuelas habla