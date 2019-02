Las noticias de Navarra, 16:03 (18/02/2019)

mira hay una reflexión bien claras si hubiera sido así no hubiera chollo una propuesta esas características si hubiera querido esconderme seis algunos lo que lo que algunos piensan si hubiera querido esconderme me hubiera escondido no lo ha dicho todo lo contrario

Voz 1945

01:14

Osasuna nos hacen pensar desde el Gobierno y lógicamente con el criterio de Hacienda que es una propuesta razonable lo que no quiere decir es que sea matemáticamente segura es más que razonable no computa déficit necesitará determinadas cosas por lo tanto si hay una mayoría en la Cámara ya a mi me gustaría contar y esto es lo que traslado al cuatripartito una mayoría del cuatripartito que sea vengas no tendría sentido que el Gobierno presente una proposición de ley presentaremos una proposición de ley