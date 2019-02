SER Deportivos La Rioja: 'Entre optimistas y pesimistas'

Voz 1 00:00 en Radio Rioja emisora decana de La Rioja Onda Media el frecuencia modulada

Voz 3 00:17 Javier Cerviño

Voz 0301 00:21 hola qué tal vaya lío se ha montado y con eso del bar y el basket madre mía el derecho a decidir llega Madrid quién lo iba a imaginar la comedia se abre paso también en lo deportivo en fin que dejamos a un lado este asunto y nos centramos evidentemente en lo nuestro lo más cercano en lo que es toda la información deportiva del fin de semana un fin de semana en La Rioja que nos deja un mal resultado para el Calahorra un resultado Kenny para la Unión Deportiva Logroñés la derrota del Balonmano Logroño en San Rafael en tierras francesas en la Copa EHF la victoria del Bodegas Rioja Vega para finalmente no estar en play off de ascenso deberá defender su puesto en LEB Plata lo que sin duda es un fracaso para el proyecto del Clavijo el triunfo de Víctor en el Campeonato de Parejas junto a Albisu sobre todo Nos deja el éxito del atletismo femenino riojano porque Patricia Urquía se acaba de proclamar en Antequera campeona de España de doscientos metros en pista cubierta y el éxito de la atleta también Patricia Ortega que en un fin de semana se ha proclamado atentos es subcampeona de España en pentatlón y ayer domingo se hizo con el bronce nacional en los sesenta metros vallas en pista cubierta luego hablaremos con las dos patrias que va a ser sin duda la información central de este SER Deportivos en fin que mucho que comentar en este nuevo capítulo de SER Deportivos La Rioja así que comenzamos

quiero de apuestas te ofrece los titulares deportivo

Voz 5 01:46 dos

Voz 0301 01:49 cuando se produce el resultado esperado cuando se empata hacer un partido cuando esto sucede cuando no hay margen para los sorpresa cuando sucede lo que la mayoría creía que iba a pasar pues cuando se empata poco y se reparten los puntos la reacción es también la habitual me explico hoy es el día en el que los pesimistas presumen de que ya lo advirtieron de que así es imposible de que no se puede ganar a nadie sino se enmarca en la portería contraria de que las cosas no se están haciendo del todo bien lo defienden con un hecho indiscutible y es que ayer la Unión Deportiva Logroñés no logra hacerle un gol a un equipo cuyo portero estaba lesionado no es lo explicaba así al término del encuentro de ese Real Unión Deportiva Logroñés el técnico Sergio Díez

Voz 5 02:30 parecía que estaba con molestias no sacaba de puerta

Voz 2 02:34 algo parece cuádriceps pero bueno en en algunas cosas como no salgan reportas al anotó pero en otras ya visto que que esto bastante acertado

Voz 0301 02:44 los pesimistas ven que no se puede ganar a un eh a poco en el portero lesionado pero luego también con un empate a cero a domicilio salen a la palestra al ser optimistas ya es normal es un día ideal para quién se define como optimista porque es otro partido de su equipo sin recibir goles porque su equipo sigue sumando porque sigan tercera posición porque su equipo no pierde porque está siete puntos por encima del quinto clasificado porque su equipo sólido porque casi nadie le gana porque sólo ha perdido cuatro partidos en fin que como en botica hay para todos y entre los pesimistas y los optimistas se sitúa justo en el medio como reconocía ayer Sergio Rodríguez el técnico de la Unión Deportiva Logroñés no lo con Nos lo contó ayer en sala de prensa que él está en medio porque cuando se le pregunta por los goles a favor Sergio Rodríguez se muestra más pesimista pero se queda con las ocasiones que se crean en cada partido ayer cinco como para haber ganado sin duda el encuentro

Voz 2 03:39 bueno yo creo que los mete goles a favor evidentemente son pocos pero igual hay que hacer un balance en las ocasiones que se generan nosotros no lo tampoco queremos tener la pelota durante todo el partido hay veces que no interesa entonces bueno creo que tenemos diferentes versiones diferentes patrones hoy nos ha costado un poco buscar la espalda de de su defensa que es donde creo creemos especialmente la parte que le podemos haber hecho daño no ha salido pero creo que tenemos bastantes variantes como para jugar a diferentes cosas pero no nos tienen que interesar tener la pelota siempre porque bueno es somos muy muy muy muy buenos en situaciones de defensa y salidas rápidas entonces bueno luego ya cada uno pues desde fuera lo ve de manera nosotros sabemos lo que tenemos sabemos lo que somos sabemos lo que queremos ir allí y creo que que si empezamos a pensar que esto vale poco bueno empezaremos equivocar otra vez empezaremos a transmitir que parece que tenemos que ganar los partidos sobrados cuando no es así cuando todo tiene su dificultad yo creo que quedarse hoy con con la sensación de que hemos podido ganar que ha habido momentos que el rival que hemos sido mejores pero bueno al final no somos llevó al partido y otro era

Voz 0301 04:53 y se muestra claro evidentemente con sólo veinte goles a favor lo cierto es que la Unión Deportiva Logroñés puede dar ver el vaso medio lleno pero en este caso también se muestra optimista y con justa razón porque su equipo sigue sumando lo hace también fuera de casa siguen playoff de ascenso cómodamente instalado escuchamos a sí

Voz 2 05:11 que sí hombre sumar fuera de casa evidentemente siempre eres suficiente y más en la que estamos yo creo que es un buen punto hay que valorarlo que nos hemos enfrentado a un buen rival que que no ha perdido prácticamente durante la temporada eso es por algo y yo creo que igual la primera parte ha estado más pareja especialmente en cuanto a ocasiones creo que el juego ha sido bueno se bastante alternativo en cuanto a ocasiones la presión arterial que ha estado bastante igualado pero creo que la segunda hemos dejó de ganar dos puntos la sensación con la que nos vamos porque hemos tenido parte las situaciones claras de remate donde los soportes estado muy bien eh esas situaciones de llegar con igualdad supiera que incluso numérica y a las estaciones lesivas y ahí pues bueno unas cosas o por otras lo hemos acertado o bien el último pase el último remate entonces nos vamos un poco en esa sensación porque creo que que en los últimos veinte veinticinco minutos hemos tenido para poder haber hecho gol

Voz 0301 06:14 ya seas de los primeros es decir de los pesimistas de los que dice madre mía sino lo hacemos un gol ni al arco iris o de los segundos de los optimista al que nadie nos hace un gol y seguimos sumando independientemente de tu sentir Sergio Rodríguez lanzó ayer un a sus aficionados os lo pongo les pidió os pidió un poco de cariño

Voz 2 06:33 creo que que digo que hay que valorar las cosas evidentemente nueve nueve jornadas sin perder de hay que darle la importancia hoy no no nos vamos del todo contentos porque creemos que hemos dejó de sumar dos puntos tal y como se ha dado el partido pero bueno que seguir trabajando esto eh cava recién empezaba la segunda vuelta queda mucho todos cautos para no seguir en esta línea de trabajo de valorar las cosas porque yo creo que tiene todo su mérito

Voz 0301 07:02 por cierto que ya ha quedado confirmada la hora del próximo partido de la Unión Deportiva Logroñés en Las Gaunas frente al Bilbao Athletic será este sábado como estaba previsto porque el EDF Logroño jugará el domingo en Las Gaunas por tanto la Unión Deportiva Aloña es jugará este sábado pero no lo va a hacer a las siete de la tarde tampoco a las cuatro de la tarde finalmente se ha tomado la decisión de que sea las cinco y media de la tarde es el Logroñés Bilbao Athletic que además va a coincidir en día yo horario con ese Mirandés Calahorra así que ya lo sabes te lo cuenta la SER el partido del próximo sábado será a las cinco y media de la tarde en Las Gaunas es el Logroñés Bilbao Athletic el Calahorra perdió ayer de nuevo a balón parado en un córner al en la recta final del partido un córner mal defendido la verdad donde el central riojano la Peña entre prácticamente entró prácticamente sin marca al primer palo y anotó así el tanto de la victoria este gol deja a los riojanos preocupados quizás también ellos ven el vaso medio lleno en el día de hoy porque con treinta puntos miran de nuevo hacia abajo Dani García muy buenas tardes cómo viste ese partido como viste al Calahorra

Voz 6 08:08 hola buenas tardes de Calahorra y la verdad es que jugó bastante bien y no mereció para nada perder cero como siempre los detalles otra vez el balón parado un testarazo inapelable de la Peña únicamente riojano cuando no a los a los rojillos ayer en en La Planilla

Voz 0301 08:26 no hubo ese despiste defensivo en un córner prácticamente los minutos finales pero tuvo alternativas el Calahorra para haber sumado incluso la victoria

Voz 6 08:35 sin ninguna duda es el conjunto calagurritano perdonó incluso a mano a mano con Carralero varios disparos y centros al área otro disparo el mismo atacante se fue rozando el palo y una sensación de hace viva durante muchísimos minutos de la de la primera parte muy buenos minutos de Calahorra me gustaría sacarnos sí aunque haya perdido creo que es el camino a seguir siendo bueno el árbitro pues tuvo cuanto menos dudoso que anuló un gol de la posición eso cuanto menos cuestionable y un penalti para mí bastante claro estoy viviendo dos repetían bien que no pitó a favor del mercado así que están las cosas y antes en la planilla con el tema arbitral

Voz 0301 09:17 pues tan sólo cuatro puntos de diferencia con los puestos de descenso directo a Tercera División unos rojillos que comienzan a mirar hacia abajo esperemos que lleguen pronto varias victorias consecutivas para evidentemente volver a poner tierra de por medio gracias Dani

Voz 6 09:30 putada que esa opción

Voz 0301 09:34 Diego Martínez entrenador buenas tardes debe estar preocupado el Calahorra

Voz 8 09:39 bueno yo creo que al preocupación por por los números exclama no pero pero creo que los síntomas el equipo siguen siendo que compiten todos los partidos que es difícil

Voz 9 09:53 eh

Voz 8 09:53 era un partido sin sin luchar la final y ayer fue la apuesta de ahí que otra vez

Voz 0301 09:58 las dinámicas no sé si es falta de fortuna o que en ocasiones no se toman las decisiones adecuadas es cierto que también esas dos decisiones arbitrales afectaron directamente al resultado

Voz 8 10:08 que eso sí compitieron frente a uno de los equipos de moda

Voz 0301 10:11 como esta Real B que ya es quinta a siete puntos por ejemplo de la Unión Deportiva Logroñés

Voz 8 10:16 sí como dices bueno yo estuvieron en el periodo de tiempo sobre todo los últimos veinte minutos en los que prácticamente se pasaban volcados en día de Navidad se negocien hacer el golpe y bueno pues el descanso cambiar poco no sale más enchufado en el segundo tiempo bueno pues hasta que he encontrado en el gol la verdad es que el partido fue el equipo visitante pero como dices no cala cada partido y cada detalle seguramente si hubieras sido capaces ese podrá antes hubiera cambiado de partido pero pero sería sí

Voz 0301 10:50 es un equipo que el Calahorra con capacidad para ir puliendo esos pequeños detalles

Voz 8 10:56 sí yo creo que sí han demostrado que son capaces de puntuar en cualquier Campoy ante cualquier rival entonces bueno es la perspectiva del espectador pues ha tenido que es un equipo tiene que estar tranquilo trabajador trabajando cuatro resultados llevaba

Voz 0301 11:13 pues Diego Martínez Mister muchísimas gracias por estar en SER Deportivos La Rioja

Voz 5 11:16 muy bien muchas gracias a vosotros

Voz 0301 11:20 el Balonmano Logroño por su parte no acabó tan poco de creerse que podía ganar al San Rafael en tierras francesas vaya que dejó pasar una oportunidad y también por sus propios errores y es que ganar no sólo es una cuestión física también hay límites psicológicos que esta vez los riojanos no lograron superar o acabar de comprender cayeron en Francia de la segunda jornada de la vaya HF treinta veintiséis pero esto no para el próximo sábado visita el Palacio de los Deportes el todo poderoso Fouché Berlín será a las siete y media de la tarde

Voz 3 11:52 tercera victoria de claro empate del Náxara

Voz 0301 11:56 no con triunfo de Albert David Aguilar al frente de la Sociedad Deportiva Logroñés derrota del River cuarto clasificado ante la UD promesas quinto para comprimir más aún la pelea por la cuarta posición Antonio Corral buenas tardes

Voz 10 12:10 hola buenas tardes Sergio empezamos por el líder

Voz 0301 12:12 claro que tenía un partido dificultoso y lo sacó con cierta concierto músculo

Voz 10 12:17 sí ya aunque fue un partido muy bonito se rindió en ningún momento ante el aro en una primera parte muy igualada donde bueno pues una libro en este caso en la misma De Gaulle en una ocasión de hablar hoy el aro he por parte de Fermín también de paro otra Yagüe la primera parte muy igualada vivo no en la segunda parte pues nada más comenzar prácticamente el cincuenta flota marcó el cero uno cincuenta dices Martínez sino dos bueno pues lo puso muy bien al Haro jugar más tranquilo pero bueno bajo holgados para nada si supera cuando creando alguna ocasión pero ellos pues eso ya pues fue un mazazo para que ya digo está faltando diminutos Yagüe tuvo alguna ocasión para acortar distancias pero estoy Mine algún una de ellas tres horas claro

Voz 0301 13:06 ay no sabíamos si iba a tener tiempo de sobra Albert águila para para que es empezarán a notar mejoras en la Sociedad Deportiva Logroñés pero según me has contado antes de entrar en SER Deportivos La Rioja te gustó mucho sobre todo en la segunda parte de la SDL

Voz 10 13:20 sí me gustó ver como tú bien dices en la segunda parte porque la primera podemos decir que sí que la Ciudad Deportiva Logroñés controló y con encuentra control partido llegaba al área creando alguna ocasión de gol no no muchas pero sin que él que que ocasionen fue la sociedades porque el Alfaro solamente vimos una de Pirri un tiro desde fuera del área para poder marcar finalmente el amparo pues un centro con una parte donde buen una hacer salió en el minuto cuarenta y seis yo creo que a la banda derecha le dio otro aire bueno ya con ella más a favor pues Imanol aprovechó un fallo del portero de del Alfaro para marcar el uno cero en Toledo y el título es que bueno e ante la sorpresa de que todos todos tenía penalti pero el caso es que ella incluido e iba a puerta entró hoy el árbitro Portillo ese digo ese gol gol que se quedado mirando a otros pondrá palos ya de digamos que en el noventa pues Imanol Marqués esté haciendo efectivas es que una segunda parte muy muy bonita hay colocas uno por parte de las deportiva

Voz 0301 14:22 pues que sigue tercera ahí con el empate el Náxara buscando también esa segunda posición parece que alcanzar al líder Alfaro va a ser complicada Antonio Corral gracias por por acompañan hoy explicarnos esta jornada en Tercera División y cerramos esta ronda de titulares con un repaso por el resto de la agenda polideportiva victoria derrota del Haro Rioja Voley triunfo de Víctor Esteban junto a Albisu ante la mejor pareja del Campeonato de Parejas formada por el escándalo según escuchamos en el frontón de Soria aún Félix Víctor

Voz 11 14:55 a trabajar entre comillas puesto demostrarme a mí mismo que muy un cuarteto bueno no lo sé la verdad que que yo estoy contento por lo que soy por lo el otro día hay y con eso me vale y bueno a ver si si tengo la suerte a la hora de de poder seguir María muchísima ilusión en la verdad es que es así en apenas todo todo lo que bueno para mí también que jugará él unas semifinales salgan es que tiene y han mirándole cómodo admiro me hubiera hecho mucha ilusión pero bueno en el caso de que sería yo me daría que bueno me voy a ir partido de trabajar y trabajar no sabíamos siquiera o para el partido que tenemos que venir nosotros a a demostrar que teníamos más ganas de ganar que ellos y Inma Si no necesitábamos más yo creo que sí que era un montón o es un frontón en el cual se sabes que separa la pelota al principio que no tenía brillo yo veía que la hacía más daño de Anele acertado más pero al principio y al final llega un partido de trabajar y por eso contento bueno no ya ya lo hablamos el otro día debe Llovera o partido de de de cambio de chip de los dos no si fallamos once todo es como suele pasar muchas veces era imposible a ganar y un partido de hacer las cosas bien Jon Ander hoy me ha dado muchísima confianza creo que ha hecho grandísimo vertido yo por mi parte creo que será retransmitido también a él era la clave de de poder ganar y ya se ha sido

Voz 0301 16:10 luego analizaremos más profundamente este gran partido de Víctor pero cerramos con la victoria del Bodegas Rioja Vega que sin embargo le deja fuera de los pedir de ascenso a LEB Oro porque el resto de resultados no les sirvieron para mete entre los mejores ahora peleará por no descender a Liga Eva y ahora así nos vamos con el asunto de portada con un nuevo éxito para el deporte femenino y un doble éxito para el altísimo riojano

Voz 0301 17:05 triple éxito para el deporte femenino riojano para el atletismo regional en los Campeonatos de España de pista cubierta celebrados este pasado fin de semana en Antequera regresa el atletismo regional con un oro una plata y un bronce freír firmado por las Patricia del atletismo local Patricia Urquía se ha proclamado campeona de España de doscientos metros lisos en pista cubierta Patricia Ortega sea bañado en plata y bronce es desde este pasado fin de semana subcampeona de España en pista cubierta en pétalos bronce en sesenta metros vallas ir recibimos José merecen a la gran campeona a la nueva campeona de España de doscientos metros dale Javi

Voz 15 17:41 a P Matxin

Voz 16 17:46 eh

Voz 17 18:01 a ver

Voz 0301 18:16 Patricia Urquía buenas tardes bienvenida a Ser Deportivos La Rioja bienvenida a la Cadena Ser en La Rioja como te sientes enhorabuena

Voz 18 18:24 muy buenas tardes y mucho de X y y bueno pues ahora mismo estoy súper contenta y vamos asimilando todo lo que acaba de ocurrir

Voz 0301 18:34 oye y cuánto trabajo hay detrás de de una medalla de oro

Voz 18 18:38 mucho más del que parece ideó mucho tiempo y de muchos años de trabajo

Voz 0301 18:43 qué puede significar para tu carrera deportiva este éxito

Voz 18 18:49 bueno pues a nivel personal bueno pues llevó unos cuantos años aspirando a poder ser me allí está absoluta en un futuro muy buena igual se había adelantado un poco a lo que yo me esperaba obviamente extraños de el anímico pues es muy positivo me motiva mucho más ese y voy a seguir entrenando ya han IVE el bueno deportivo espero que con este impulso también pueda llamar la atención de algún una marca o algún medio para que me puedan ayudar a seguir creciendo pues de manera económica o con algún tipo de ayudas de cara a competiciones claro para todos

Voz 0301 19:37 hablas tú Patricia de que igual ha llegado demasiado pronto esto no te esperabas un resultado así en Antequera

Voz 18 19:43 sí me esperaba poder es negra Antequera un arnés salieron bueno después de la semana pasada pero sí a principio de temporada analizaban los objetivos de esta temporada directamente una medalla absoluta no era tiramos mi principal objetivo obviamente no estaba descartado pero lo veía un poco más a largo plazo

Voz 0301 20:07 Patricia sales bien esa recta primera recta fantástica en la curva parece que que que te queda es un poquito pero luego a través de esa zancada fantástica recuperas en los últimos cien metros de forma espectacular como como visualiza es cómo recuerdas tu ahora mismo esos doscientos metros

Voz 18 20:23 yo esa mañana al final decidí olvidarme de todo a la prensa a los medios y la tele que había tenido el sábado decidí no agobiar me por el diéramos por los demás y disfrutar de la carrera para mí pensé en las posibilidades sabía con quién corría por la calle exterior hizo tenía Molina mi compañera de interior y sé que ella es muy fuerte y que ante eso después se me iba a poner al lado o incluso me pasaría entonces me quedaba confiar en mis últimos metros aquí desde luego disfrutar no agobiar me por lo que pueda pasar a lo que no pueda pasar no depende de mí ir no pudo salir mejor la verdad

Voz 0301 21:11 a quién le dedicas esto cuando pasaste la línea de meta rompisteis lágrimas de felicidad

Voz 19 21:17 de quién te acuerdas en estos momentos bueno me acuerdo de mucha gente

Voz 20 21:23 no me acuerdo de

Voz 18 21:26 los médicos y los fisios escribe el tratado este invierno cuando estuvimos pensando en cine llegaría pista cubierta me acuerdo de mi actual entrenador Ricardo que ha confiado en poder preparar el campeonato y me acuerdo de me entrenador muchos años Barraza porque aunque está lo que desde esta temporada no me he entrenado sé que todo lo que he ido mejorando y lo que he conseguido es fruto de muchos años de trabajo que han sido mano a mano con él

Voz 0301 21:58 pues Patricia que enhorabuena que muchísimas felicidades que un abrazo muy fuerte de es de la Cadena Ser en en La Rioja y que esto suena por y para ti qué te lo has ganado enhorabuena

Voz 5 22:09 muchas gracias

Voz 0301 22:13 el IVAJ oeste te Mazo de Queen recibimos a Patricia Ortega doble medallista en estos Campeonatos de España en Pista Cubierta buenas tardes Patricia enhorabuena donde tú también te llevas un pedacito de este gran tema que viene a ayudarnos a recibir a dos grandes campeonas estas muy cansada porque menudo fin de semana vaya paliza te has pegado

Voz 0545 22:34 pues bueno eso yo estoy cansado a verle las firmas un poco bastante

Voz 0301 22:39 hablábamos no hace mucho tiempo en ser activos que esta temporada iba a ser muy importante te esperabas un resultado así con plata en pentatlón récord de La Rioja además sesenta metros valla tu especialidad logra el bronce bueno cómo estás asimilando todo esto

Voz 0545 22:54 pues muy contenta o sea que esperaban esta temporada hacer marca en pentatlón bueno como todos lo niega siempre se casa aseguradas no entonces fue no hay más me estaba viendo bien en las vallas también me está encontrando entrenando muy bueno el puente hice marca aunque me hubiese gustado alguna cosita más por ahí que se quedo suelta algún punto en alguna prueba pero estoy muy contenta además eso hice marca por muchos puntos así que no no no me voy a quejar

Voz 0301 23:29 esto como te puede ayudar en esta temporada

Voz 0545 23:31 pues bueno nosotros ya en pista cubierta hacemos gente hablo ni nadie libre salón o me cuando o mejoras en uno la teoría y lo normal es mejor ese defiende y vamos es que en todas las pruebas e aunque ahora sí cambia el sesenta vallas al cien vallas pues si estás más rápido Elvis cinta pues lo lógico sería que no así que bueno pues que voy a la a a la temporada libre con mucha ilusión y ganas de saber qué

Voz 0301 24:01 pues que no sabéis dado una gran alegría las Patricia es del atletismo riojano Patricia horquilla Patricia Ortega con la que acabamos de charlar felicidades enhorabuena y fantástico fin de semana así

Voz 19 24:13 lo fantástico pues muchas gracias

Voz 0301 24:15 puede ser una medalla de plata una medalla de bronce y anteriormente una medalla de oro aquí en la SER enhorabuena Patricia

Voz 0831 25:44 os contábamos en titulares que el resultado de ayer en Irún deja la puerta abierta para que se cuelen por el mismo espacio tanto los pesimistas como los optimistas

Voz 0301 25:52 Kamen tras el empate a cero los que ven el vaso

Voz 0831 25:55 no medio vacío y también los que lo ven medio lleno Javi Flaño buenas tardes

Voz 18 25:59 hola buenas tardes entiendes

Voz 0831 26:02 estas lo entiendes a los optimistas tras el empate a cero en Irún

Voz 24 26:05 bueno hay que entender las dos posturas no pero yo soy partidario de coger más la versión optimista no hay que valorar de los puntos que se consiguen eh evidentemente queríamos los tres puntos y se hacía mucha ilusión conseguirlos pero bueno creo que existieron ocasiones y méritos para para poderlos traer pero pero al final no conseguimos concretar ahí bueno nos llevamos un punto que yo creo que hay que valorarlo también

Voz 0831 26:33 Javi es indudable que se puede pensar en el optimista el gran papel defensivo de todo el conjunto tan sólo diez goles en veinticinco jornadas en una auténtica barbaridad pero también el lado pesimista del asunto asuntos que son sólo veinte goles a favor en veinticinco partidos

Voz 24 26:50 sí sí así es no creo que bueno los números defensivos son pues buenísimos si son los que nos están haciendo tener regularidad los que nos han hecho colocarlos en esas posiciones altas de la clasificación pero bueno a la vez que tenemos margen de mejora esas cifras goleadoras eh labor que es de todo el equipo no sólo hay que centrarse en los de arriba sino todos y tratar de bueno generar más ocasiones y el mejores condiciones para que lleguen más o les no pero bueno yo creo que la línea en general del equipo es positiva íbamos a trabajar para para seguir mejorando evolucionando como equipo y ojalá que podamos mejorar esos registros e a nivel ofensivo

Voz 0301 27:35 Javi a la hora de optar a amén

Voz 0831 27:37 ya siempre de ascenso evidentemente dicen que son las defensas a las que ganan los torneos como los ser vais vosotros eso

Voz 24 27:43 bueno pienso que un equipo de fan defensivamente hinchable hable pues es fundamental para conseguir un objetivo tan importante como es ascenderá a la división y ahí creo que el encuentro el equipo se encuentra seguro e sociable bueno a nivel ofensivo es cierto que nuestros nuestros números no son no son buenos pero pero bueno yo voy a entrenar todos los días a

Voz 25 28:08 al equipo y para mí el

Voz 24 28:11 el talento y la capacidad de de los jugadores de medio campo de arriba es exalto oí yo estoy convencido de que de que más pronto que tarde pues va a va a empezar a salir todo ese arsenal que tenemos

Voz 0831 28:24 Javi todo ese arsenal es una cuestión no acierto es una cuestión coyuntural es decir que no se tiene esa dosis de fortuna como por ejemplo ayer tu remate desde la frontal que sale desviado por muy poquito en el lanzamiento tuyo en la sea de un córner pues una cuestión estructural quiere decir que que cambiar algo para ser más fértiles en lo ofensivo

Voz 26 28:44 bueno a ver evidentemente pues

Voz 24 28:47 momento de confianza el goleador lo es el mejor porque porque bueno y los jugadores se suele decir no cuando empiezan a hacer goles pues se parece que que que le pegas con el culo oí la metes para dentro no bueno

Voz 26 29:02 al mismo pues no es el caso pero pero bueno yo creo que que sí que

Voz 24 29:07 tenemos que intentaré mejorar en este aspecto también en otros se también en temas de elaboración de juego incluso temas decisivos pero bueno

Voz 25 29:16 sí es cierto que tenemos que ir mejorar el el sobretodo el generar más ocasiones Si escondido

Voz 24 29:24 es no para que la gente de arriba que que yo creo que tiene que tiene gol pues pueda pueda hacerlos no pero bueno estamos tranquilos no porque porque bueno creo que el potencial de la plantilla exalto tenemos jugadores desequilibrantes que en cualquier momento puede hacer gol si uno no sabemos que tenemos margen de mejora pero no es algo que nos preocupe demasiado

Voz 0831 29:50 Javi en esta cuestión de los optimistas y los pesimistas no sé si por un mal inicio liguero cómo fue después de cinco jornadas sin ganar en las cinco primeras jornadas hubo como una especie de sobreprotección del colectivo para no recibir daño atrás y ya hay que ir despegando es un poquito de esa sobreprotección para para ser mejor hacia arriba

Voz 26 30:10 bueno pues no lo sé no pero pero bueno

Voz 24 30:13 no debemos también saber qué qué es lo que nos ha hecho eh llegar a este tercer puesto que ahora mismo ocupa ocupamos pues es esa consistencia que que ha tenido el equipo que que los delanteros los centrocampistas han trabajado también mucho en el en el apartado defensivo ya ha hecho que seamos un equipo muy difícil de de superar no no debemos olvidar yo creo que eso es lo que nos ha traído a hasta aquí hasta exposiciones en las que queremos estar bueno a raíz de ahí es verdad como tú dices que no hay que pararse sino que hay que tratar de de evolucionar tratar de mejorar esos números se principalmente en el aspecto ofensivo no estamos en ello en los entrenamientos eh pues e incidimos también en ese tipo de aspectos yo creo que que vamos a a seguir mejorando esos números Si Bahía de equipo cada vez mejor no pero bueno como te digo no hay que dejar de lado que que lo que no se ha hecho pues esa hasta ahora es tener esa consistencia y es cierto que que vamos a tratar de poner todos desde el portero hasta hasta los delanteros un poco más sobre todo en ese apartado ofensivo para para mejorar ahí

Voz 0831 31:28 en lo personal ayer Sergio Rodríguez después de no entrar en la convocatoria la semana pasada para el derbi riojano elogiaba tu rendimiento tu papel de te calificaba como un jugador muy fiable y un jugador muy de equipo cómo te encuentras tú en lo personal

Voz 24 31:45 bien la verdad es que me encuentro viendo conforme ha ido avanzando la temporada pues me he ido sintiendo mejor he evidentemente con los minutos y los partidos pues ido cogiendo que ese tono todavía mejor y me siento bien no lo encuentro objeto físico bastante bueno y a nivel mental pues estoy en un momento de mi carrera en el que tengo más madurez Si bueno se sobrellevar mejor la pero la diferencia que situaciones que se presentan en los partidos y y bueno pues agradezco en ese sentido las las palabras yo voy a poner todo de mi parte para estar ahí entre entre los elegidos eh ahora está en las jornadas en las que las que no participé y lógicamente me me dolió pero pero bueno al final somos muchos jugadores también hay que respetar un poco la la idea que tenga el el entrenador y sobretodo aprovechar los minutos dos y ponérselo difícil no y ojalá que pueda tener de momento se ya que al final vale la oportunidades y pueda aprovecharlas no pero pero sí es cierto me considero un jugador de equipo que trato de que el equipo cuando cuando estoy en el campo pues funcione de la de la mejor manera posible si ya te digo que no objetivo a nivel personal pues es ese no es la acumular el mayor número dos minutos posibles y sobre sobretodo ayudar al equipo a a estar en esas posiciones altas

Voz 0831 33:16 pues Javi Flaño que ha sido un auténtico placer charlar contigo hoy aquí en Ser Deportivos La Rioja y nada somos cada día más los optimistas después de tu discurso garaje

Voz 24 33:25 muy bien y ojalá que vivamos un tramo de temporada final muy bonito oí la verdad que estoy muy ilusionado con el tramo final de temporada

Voz 0831 33:35 es Javi Flaño en SER Deportivos La Rioja agradecido por esta conversación y nosotros hacemos un breve receso y nos vamos hasta el frontón

Voz 28 34:32 Pablo embudo cuando vamos donde nombres como tope

Voz 0301 34:38 venimos en este SER Deportivos La Rioja y hablando sobre los estados de ánimo sobre el pesimismo y el optimismo en relación a las victorias y las derrotas de los equipos y de los deportistas riojanos claro con el empate a cero se nos abre hay una duda de si es optimista o es un resultado pesimista fuera

Voz 13 34:55 casadas no menos malo Haro esa venimos

Voz 0301 34:57 eso venimos pero claro en la pelota sea declarado el estado obligatorio de optimismo de sonrisa de felicidad porque qué partido en Soria donde estuvo Jairo homóloga para vivirlo y contarlo hoy aquí en la Cadena Ser La Rioja

Voz 13 35:12 cómo vuelves de Soria como dice el clásico lo que han perdido los que no han venido partidazo señoras y señores qué bonito que bien jugado y que como disfrutamos los escasos riojanos que estábamos en el frontón

Voz 0301 35:24 hemos podido escuchar en titulares a Víctor que además lo contaba muy bien en la previa y lo contó muy bien

Voz 0831 35:31 después a tus preguntas

Voz 0301 35:34 sobre cómo había salido el partido como como sea

Voz 13 35:37 ese partido es lo que comentamos no que viene habla Victor incluso con todavía las pulsaciones a tope porque acababa de terminar el partido pues bien porque salió muy convencido de lo que tenían que hacer que era el partido como fuera para eso había que darle dos mil veces a la pelota mil Le dieron entonces

Voz 0301 35:52 el partido fue muy bonito hablaban de no cometer doce errores como venían haciendo claro

Voz 13 35:56 ahí está claro pero al final ha sido asumes todo en la estadística es fácil verlo no pero el tema es que jugaron los dos muy bien hay visto crónicas que clónicas de periodistas que nuestro en el frontón pues las hacen ponderando mucho Albisu es verdad que avisó jugó muy bien pero ganar doce tantos perder sólo tres y dominar a Lezcano cogerle todas las pelotas que le cogió de descanso el que le cogió al escaneo El Rincón porque tiró pelotas que eran tanto seguro en la exquisita del uno evito imponía por ella sea por ella sea por ellas es decir fijándose luchando peleando no entonces yo creo que es injusto yo creo que el partido lo ganó Victor con una gran

Voz 0301 36:38 colaboración de Albisu pero no es fantástico porque se acuerda de Aimar Olaizola porque evidentemente del estaba compitiendo está ganando este partido está clasificando que es la noticia a esta pareja para las semifinales se acuerda de Aimar Olaizola porque siento una admiración profunda de lo que habla también del nivel de deportista al que al que tenemos ahí en los frontones en los cuadros alegres

Voz 13 36:59 siempre ha sido un espejo para para él muy bueno pues justo reconocer que que el que haga lograr la clasificación ha sido Aimar Olaizola que ya les colocó con siete victorias para cuando dentro Victor en el último partido no creo que no

Voz 0301 37:13 problemas y eso te iba a decir el pondrán hablaba que iba a afrontar el partido desde el saber que era éste su primer y último partido que no iba a pensar más allá imagino que seguirá no

Voz 13 37:22 evidentemente después justo acaba el partido tampoco sabía nada pero bueno no basta ver la página de Baco antes Asegarce para ver que el titular de portada es victoria Albisu alcanzan las semifinales todavía en la cartelera oficial del campeonato no lo han cambiado pero yo creo que ya con la actuación del otro día es el amanecido ya fue buena la anterior pues está ya sólo amaneció el todo

Voz 0301 37:44 la pelota es un deporte en el que pasas del todo o nada en tan sólo un partido que puede suponer esto para la mentalidad de Víctor bueno porque venía en un momento complicado sí pero

Voz 13 37:55 por si algo tiene la cabeza muy habladas por el discurso que tiene lo bien que lo explica lo bien que lo dice otra cosa es el día del partido los nervios la como sede el día al material el frontón el compañero los contrarios suyas aparte pero lo que es la cabeza estructura de me la tiene siempre muy bien entonces yo creo que la espabilado en lo que le faltaba por por mejorar que es cometer menos errores dejó pasar mucha pelota otros días eh igual deja pasar menos pero las que tuvo que entrar dentro no no se amilanó no se vino abajo sino que las cree son de jugársela la entonces bueno mientras siga haciendo esto la verdad que nos tiene encandilado sí ojalá le vaya muy bien en semifinal

Voz 0301 38:36 en treinta segunditos rápidamente en Segunda las cosas

Voz 13 38:39 bueno pues jugaban los riojanos Aguirre Salaberria y contra Darío y Ruiz ganaron veintidós dieciocho a sabes que ya están acabados

Voz 0301 38:48 pareja sincero es la

Voz 13 38:50 la que son un partido pues es la la que vamos a animarán semifinales lo buenos que daría Luis llegaron a hacer dieciocho contra los mejores eso significa que están recuperando también