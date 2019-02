Hora 14 (18/2/19)

Voz 1 00:00 hora catorce La Rioja

Voz 1 00:08 Ana Castellanos

Voz 1915 00:12 empezamos la cuenta atrás muy buenas tardes no hay respiro en los próximos meses la maquinaria de los partidos ya están en clave electoral incluso sin tener candidatos para las nacionales e los mandatos del partido que llegan desde Madrid van a tener que combinarse con los hechos locales y regionales y es ahí donde entra la política del día a día en la que vamos a ver más cercana en esta línea hoy Partido Popular y Ciudadanos pactado aquí la proposición de ley de medidas urgentes que incluye la implantación de la gratuidad de cero a tres años la tarifa plana para autónomos o rebajas de impuestos los portavoces de ambas formaciones señalan que hoy es un buen día para La Rioja dicen que esta proposición se llevará a pleno el veintiocho de febrero para que se apruebe por lectura única escuchamos a los portavoces de PP y Ciudadanos Jesús Ángel Garrido y Diego Ubis

Voz 3 00:54 más de ciento veinte mil riojanos van a poder eh verse beneficiados por la presentación de manera conjunta de esta proposición de ley entre nuestras dos formaciones políticas y que de alguna manera podemos decir que van a suponer inyectar directamente en el bienestar de los riojanos veintidós coma cinco millones de euros

Voz 4 01:14 creemos que es bueno para Janos son veía centradas en los riojanos y el desarrollo económico y por tanto medidas que benefician

Voz 1915 01:24 a la mayoría de los precisamente como no hay tiempo ni para respirar en el mismo momento el que en el que anunciaba esto Partido Popular y Ciudadanos el peso de hablaba también de y de los bandazos que han dado estos partidos para llegar a este acuerdo Francisco Ocón

Voz 5 01:38 el Partido Popular pasa de incluir repito no sé si sea ciudadano se va señor Ubis en el tripartito de la oposición de repente a incluirlo en el bipartito de gobierno para llegar a acuerdos sobre los que no han hecho nada en cuatro años y el señor Ubis o ciudadanos pasado de decir que nada se ha cumplido de los objetivos de hace cuatro años a que por enésima vez esta legislatura pues todo se ha visto cumplido han sido incontables los bandazos llevados a cabo por el señor Ubis a lo largo de esta legislatura en su relación con el Gobierno y también la relación del Gobierno con el señor Ruiz buenos parece un planteamiento escasamente serio

Voz 1915 02:26 lo dicho empezamos la cuenta atrás pero nos quedamos también con otros temas del día Concha Bezares hasta siete pacientes que estaban ingresados en el Hospital San Pedro de Logroño sufrieron en la madrugada del viernes al sábado robos en sus habitaciones

Voz 0125 02:38 según ha confirmado a esta emisora la Consejería de Salud una persona que ha cedido a las habitaciones a través del servicio de Urgencias se apoderó de varios móviles es la primera vez que ocurre un hecho de estas características actualmente hay cuatro vigilantes de seguridad por turno y la Consejería ha acordado reforzar el servicio para realizar ronda por las diferentes plantas además salud ha puesto a disposición de los afectados las cámaras de seguridad

Voz 1915 03:00 a muchos nos quedamos pero yo también en portada con un acuerdo para facilitar la tramitación de la solicitud única de la PAC para

Voz 0125 03:06 a ello el Gobierno ha suscrito un convenio con catorce entidades cerca de seis mil agricultores y ganaderos riojanos ya pueden solicitar las ayudas de la Política Agrícola Común con el inicio de la campaña de la solicitud única que permanecerá abierta hasta el tres hasta el treinta de abril el importe total de las ayudas que se solicitan en este periodo para la campaña de este dos mil diecinueve ascienden a treinta y dos coma cinco millones de euros que se abonarán a partir del dieciséis de octubre

Voz 1915 03:30 y en clave municipal aquí en Logroño el Ayuntamiento ha concedido dos mil setecientas cuarenta y cinco Ayudas de Emergencia Social durante el pasado dos mil dieciocho se invirtieron más de un millón doscientos mil euros que fueron

Voz 0125 03:40 destinados principalmente a manutención y alquiler de vivienda para paliar situaciones de urgencia por un estado de necesidad Paloma Corres es concejala de Familia

Voz 1915 03:48 el Ayuntamiento va a seguir haciendo los esfuerzos

Voz 6 03:50 necesarios para poder atender a este tipo de familias este tipo de personas que lo están pasando peor que que el resto no y en ese sentido pues se esa esa unanimidad en lo que es el pleno de la corporación municipal para poder e incluso hacer frente con si hiciera falta un incremento presupuestario que hasta el momento afortunadamente no ha hecho y además bueno pues se ha producido un descenso que para nosotros es desde luego una buena noticia

Voz 0995 04:19 además en portada es tiempo para el deporte Sergio Moreno qué tal buenas tardes hola Ana bueno no saben pues que los resultados del fin de semana habitualmente unos llevan del optimismo por los buenos resultados al pesimismo por las derrotas pero qué sucede cuando se empata pues que se abre la puerta a ambas reacciones hay quién piensa que un empate a cero en Irún es un muy mal resultado y quién lo ve como un punto que permite seguir sumando como ves Sergio Rodríguez este empate pues ayer se lo preguntamos en Irún

Voz 4 04:43 creo que que digo que hay que valorar las cosas evidentemente no

Voz 0918 04:46 eh nueve jornadas sin perder hay que darle la importancia hoy no no nos vamos del todo contentos porque creemos que hemos dejó de sumar dos puntos tal y como se dado el partido pero bueno hay que seguir trabajando esto cava recién empezaba la segunda vuelta queda mucho os todos cautos para no seguir en esta línea de trabajo de valorar las cosas porque yo creo que tiene todo humanos

Voz 0995 05:11 pesimismo en el que parece instalado el Calahorra tras la derrota de en La Planilla ante la Real Sociedad B tras el tanto del riojano la peña los rojillos están a cuatro puntos del descenso directo a Tercera División la ventaja sin duda se va reduciendo ahora para optimistas los seguidores del atletismo riojano tras los éxitos de Patricia Urquía Patricia Ortega en los Campeonatos de España de pista cubierta ambas estarán hoy en SER Deportivos La Rioja para conocer cómo se sienten tras lograr la primera el oro en doscientos metros y la segunda la plata en pentatlón y el bronce en sesenta metros valla también son optimistas los amantes de la pelota Víctor conjunto Albisu ganó en Soria a Lezcano según y para clasificarse para las semifinales del torneo de Parejas de Primera escuchamos a Víctor

Voz 7 05:50 en realidad ya lo hablamos el otro día banderillero partido de de de cambio de chip de los Donosti fue digamos era imposible a nadie un partido debía hacer las cosas bien Jon Ander hoy me ha dado muchísima confianza creo que ha hecho creo yo por mi parte creo que será retransmitido también a él era la clave de poder ganar y ya se ha sido

Voz 0995 06:11 con mucho que contar y analizar este mediodía en SER Deportivos y nosotros siempre optimistas no siempre optimistas más sonrisa de oreja a oreja Sergio Marín

Voz 1915 06:18 muchas gracias de escuchamos a partir de las tres y veinte y hasta las cuatro de momento en portada Nos quedábamos también con la información de servicio y el tiempo que nos espera para esta jornada Agencia Estatal de Meteorología Carlos Asensio qué tal buenas tardes buenas tardes arrancamos

Voz 1971 06:31 la semana en La Rioja con cielos despejados y temperaturas máximas sin cambios significativos rondando los dieciséis grados en general en toda la comunidad la situación de mañana ya va a cambiar un poco ya que en el Vallès esperan nubes bajas matinales que pueden ocasionar bancos de niebla durante la jornada se mantendrán intervalos de nubes altas en el cielo riojano las mínimas se mantienen prácticamente sin respecto a hoy las máximas bajarán en la Ribera y se mantendrán sin cambios en la Ibérica tanto en Logroño como

Voz 8 06:59 Haro Arnedo Calahorra y Haro no bajarán

Voz 1971 07:01 los catorce grados en las horas centrales del día es una información de la Agencia Estatal de Meteorología

Voz 1915 07:07 y en estos momentos tenemos doce grados en el centro de Logroño así comenzamos esta Hora catorce aquí en la Cadena Ser de La Rioja se lo estamos contando Diego García el Partido Popular y Ciudadanos han presentado ya esa proposición de ley de medidas urgentes

Voz 0496 07:23 Tanto Jesús Ángel Garrido como Diego Ubis dicen que hoy es un buen día para La Rioja porque las medidas que contiene esa iniciativa van a beneficiar a más de ciento veinte mil riojanos iban a inyectar en el bienestar de las personas veintidós millones y medio de euros esta proposición de ley incluye la impacta la implantación de la gratuidad de cero a tres años que será según los grupos universal gradual que incluye la libertad de elección de centro y que garantiza la igualdad el portavoz popular habla de un sistema que será una revolución pedagógica

Voz 3 07:48 creo que puede ser calificado como una auténtica revolución en el ámbito pedagógico de nuestra comunidad existen evidencias científicas eh que ponen de manifiesto que una educación temprana implica siempre mejores resultados pedagógicos y eso de alguna manera revierte en una mecanismo o mejor dicho en el mejor mecanismo para reducir las desigualdades sociales y permitir el desarrollo social por eso yo creo que entender es un auténtico revolución pedagógica nuestro sistema riojano Iggy también por otra parte es plenamente coherente concordante con las políticas de al reto poblacional que de las cuales tanto estamos hablando no

Voz 0496 08:27 mientras el portavoz de Ciudadanos recuerda que esta gratuidad comenzará por los municipios de menos de cinco mil habitantes además Diego Ubis dice que se van a financiar las horas pedagógicas que tienen los programas educativos de los centros

Voz 4 08:37 comedor en cuanto a la implantación de esa de esa educación infantil de primer ciclo de decirle a tres pues nosotros considerábamos vital empezar en los municipios más pequeños de la vieja también contra con el objetivo de ese de la lucha contra ese reto demográfico y por tanto mejoramos mejoramos la propuesta inicial eh con esa implementación total a los municipios de menos de cinco mil habitantes en los municipios de cinco mil habitantes a partir del próximo curso el Ministerio de mil veinte tendrán la gratuidad total para todo el ciclo

Voz 0496 09:13 y además populares y formación naranja también destacan que esta proposición de ley recoge nuevas bajadas de impuestos deducciones por nacimiento de hijo Jesús Ángel Garrido

Voz 3 09:21 todos y cada uno de estos años nuestras formaciones políticas han aprobado las medidas para que se puedan reducir los impuestos en La Rioja y este año dos mil diecinueve también de ahí la importancia para nosotros de esta medida que se concreta en dos puntos esenciales la reducción del tipo de cero coma cinco puntos del Impuesto de la Renta en la escala más baja en cualquier caso afectará a todos los riojanos Hypo rota parte también esa nuevas esas nuevas deducciones por nacimiento de hijo que crecen sustancialmente ya las teníamos previstas nuestra legislación pero ahora crecen eh bueno de una manera muy notable no pasan a ser de unas deducciones de seiscientos por el primer hijo setecientos cincuenta y novecientos euros por el tercer hijo

Voz 0496 10:04 a esta proposición se llevará al pleno del veintiocho de febrero para que se apruebe por lectura única

Voz 1915 10:09 ya en relación a este asunto el Partido Socialista ha dicho que tanto PP como ciudadanos están dando demasiados bandazos si tienen poca seriedad en los planteamientos además de que ha hablado hoy el Partido Socialista de actualidad política ya en clave electoral lógicamente el secretario general del PSOE de La Rioja ha dicho que La Rioja se puede gobernar mejor y que Concha Andreu está preparada para presidir esta Comunidad Francisco Coll

Voz 5 10:31 Loja Se puede gobernar mejor el futuro de nuestros hijos e hijas depende de ello porque ellos son nuestro futuro nuestro partido está preparado para esta tarea y Concha Andreu está preparada para asumir la tarea de presidir esta Comunidad de volver a esta tierra el empuje la ilusión y la esperanza perdida después de un cuarto de siglo de gobiernos del Partido Popular

Voz 1915 11:00 además Ocón ha añadido que las próximas elecciones se confrontan dos modelos por un lado el del Partido Socialista dice que quiere seguirá ampliando libertades y derechos y por otro lado el de aquellos que quieren restringir los

Voz 5 11:11 en las próximas elecciones se confrontan dos modelos dado el modelo que defiende el Partido Socialista para seguir ampliando los derechos y las libertades de la ciudadanía española y riojana y por otro lado el de aquellos que quieren restringir los derechos y las libertades que no les importa pactar con aquellos que directamente quieren eliminarlas como es el caso de Vox esto es lo que nos jugamos los españoles y los riojanos en las próximas confrontaciones electorales es verdad que no es una batalla exclusiva de nuestro país de España es verdad que está batallas está jugando en todo Europa en todo el mundo por último el Secretario

Voz 1915 11:53 Peral del Partido Socialista ha dicho que el único acuerdo ha sido el de la derecha española con el independentismo catalán para acabar con los presupuestos más sociales y seguimos con temas políticos el Partido Riojano ha dicho que se presenta a las elecciones generales con el objetivo de que al fin alguien defienda los intereses de La Rioja en el Congreso y el Senado

Voz 0496 12:11 el presidente de los regionalistas asegura que independientemente del color del Gobierno central nuestra comunidad ha resultado siempre pero

Voz 0125 12:17 indicaba Rubén Antoñanzas destaca que el Partido Riojano

Voz 0496 12:19 no no va a centrar la campaña en izquierdas o derechas sino en los problemas que tienen en nuestra comunidad autónoma ya en las posibles soluciones

Voz 10 12:26 eso es momento de que los riojanos puedan elegir un diputado en una linterna que realmente defiende a esta tierra y por eso hoy les anuncian que el Partido Riojano va a concurrir a las elecciones generales a ver a los riojanos tener un diputado que vote lo que interesa realmente a La Rioja no lo que interesa a un partido político yo creo que es ya así lo queríamos saber el momento riojano que es el momento de tener en las Cortes en el Senado Alien quiero hablar de manera autónoma independiente defendiendo los intereses de La Rioja

Voz 1915 13:04 por su parte también en clave política hoy Ciudadanos La Rioja a través de su grupo parlamentario nacional ha trasladado la situación que se vive en el centro penitenciario de Logroño al Congreso de los Diputados Pablo Baena

Voz 11 13:15 tienen problemas laborales tienen problemas de diferencias salariales problemas de también de falta de personal problemas incluso de agresiones ir en esta línea nosotros entendemos que no es un problema político de ideología sino que es un problema que hay que solucionarlo en ese sentido pues hay que hacer todo el esfuerzo desde los diferentes partidos políticos para que para que así sea también les les hemos expuesto una pregunta parlamentaria que hemos registrado en el Congreso de los Diputados para preguntar al Gobierno de la Nación ya sea que responda el actual Gobierno saliente au el siguiente Gobierno lo entrante que qué medidas van a tomar para solucionar esta situación del centro penitenciario de Logroño junto con la respuesta que obtengamos y también en el punto de vista por supuesto de los trabajadores del centro vamos a

Voz 2 14:05 a valorar qué medidas podemos tomar

Voz 11 14:07 para para intentar que que esta situación se se soluciones o cuando menos mejore de una manera sustancial

Voz 1915 14:15 si dejamos los asuntos políticos para contarles también que la Federación de empresas de La Rioja ha comenzado este mes su plan de formación bonificado con más de ciento treinta cursos que se podrán realizar hasta noviembre de este año

Voz 0125 14:26 son cursos cien por cien online flexibles y atractivos no solo para los trabajadores también para los empresarios ya que se trata de una formación bonificado allí es que las empresas disponen de un crédito de formación a través de las cuotas que se pagan a la Seguridad Social sin embargo se trata de una acción poco utilizada por los empresarios riojanos lo dice José Luis del Rincón responsable de desarrollo de la plataforma de teleformación de la Federación de Empresas

Voz 12 14:48 pero lamentablemente en La Rioja tenemos un porcentaje de utilización de este Credito muy pequeño de hecho el último informe de funda es de dos mil diecisiete nos pone penúltimos de tal manera que somos los penúltimos en el consumo de este crédito primero los últimos está Extremadura y después estamos nosotros es una mala noticia porque qué duda cabe que los trabajadores formados infiere en productividad de las empresas y las empresas productivas son más competitivas yp persisten informa la formación de los trabajadores es crítica claro los las empresas los empresarios tienen que ser conscientes de que tienen un crédito anual de formación que sino lo consumen en formación lo van a tener que pagar a la Seguridad Social y qué duda cabe que es una buen idea el formar a los trabajadores que los trabajadores Forner

Voz 1915 15:38 son las dos y veinte asuntos municipales el Ayuntamiento de Logroño concedió dos mil setecientas cuarenta y cinco Ayudas de Emergencia Social durante el pasado dos mil dieciocho las

Voz 0125 15:50 ayudas económicas de carácter extraordinario transitorio no periódico y están destinadas a paliar situaciones de urgencia a personas afectadas por un estado de necesidad la concejala de Familia Paloma Corres asegura que el esfuerzo económico que realiza el Ayuntamiento para estas personas es prioritario

Voz 6 16:06 ese abrieron dos mil setecientos cuarenta y cinco expedientes yo quiero resaltar este dato porque contrasta de alguna manera con el que se produjo en dos mil diecisiete ya que en dos mil diecisiete se ofrecieron ayudas a un número ayudas de tres mil ciento una ayudas frente a las dos mil setecientas cuarenta y cinco de dos mil dieciocho con lo cual ha habido trescientos cincuenta y seis expedientes menos también hay que reseñar que la cuantía es decir el presupuesto destinado en dos mil dieciocho de un millón doscientos veintitrés mil trescientos ochenta y nueve coma sesenta y tres euros contrasta con el de

Voz 1915 16:43 un millón trescientos treinta y seis mil seis

Voz 6 16:45 cientos noventa y cuatro con cuarenta y uno euros menos ciento trece mil trescientos cuatro con setenta y ocho euros menos se han concedido en rehacer el presupuesto de dos mil dieciocho frente al de dos mil diecisiete

Voz 0125 16:59 al programa destinado a evitar los cortes de suministro de energía se suman el resto de ayudas cuyos principales fines son la vivienda y la manutención

Voz 6 17:06 pero obedecen a a una tipología de intervención para dar respuesta a situaciones que requieren una actuación integral continúa nada es decir la inmensa mayoría de las ayudas de emergencia social van dirigidas a personas son miles colas que se está interviniendo de una manera continuada en el tiempo a estas ayudas de emergencia habría que sumar también las que con las ayudas de luz gas e estas diríamos que van en otra partida presupuestaria diferente pero que también se gestionan de una manera similar e lo que ocurre es que las ayudas de lucidas van directamente dirigidas a evitar el corte de suministro de luz o de gas

Voz 0125 17:45 estos son los perfiles de las personas receptoras de estas ayudas

Voz 6 17:49 la mayor parte de las ayudas han ido dirigidas a familias ordinarias es decir en las que haya dos progenitores eh a continuación ese sería un total de mil ochocientos sesenta y nueve ayudas frente a las ayudas dirigidas a familias monoparentales en las cuales el la madre está al frente de la familia serían ochocientos treinta y seis y cuarenta aquellas en las que el que está al frente de la familia monoparental es el padre también resaltar algunos conceptos no la inmensa mayoría de el presupuesto que se gestiona en ayudas de emergencia va dirigido a la manutención al concepto de manutención en dos mil dieciocho ese concepto de manutención en lo que se presupuesto ejecutado asciende a novecientos sesenta y cuatro mil quinientos diez euros frente a lo que se destinó en dos mil dieciséis que fue un millón setenta mil cuatrocientos sesenta y uno euros a que ha habido un descenso importante que yo creo que también hay que tener en cuenta

Voz 1915 18:47 y también en el Consistorio logroñés el grupo municipal del PSOE ha criticado que no se haya ejecutado nada de la remodelación de las calles previstas en el barrio de La Villanueva durante esta legislatura pese a haberlo prometido la alcaldesa ha dicho la concejala Beatriz Arráiz que además ha señalado que la Villanueva es una de las grandes mentiras de este mandato y ha denunciado que para algo ese consiguió la ayuda europea

Voz 13 19:07 dado nada no se ha hablado de ello no conocemos exactamente el proyecto bajaremos saberlo detenida afectaría a correspondiente pero lo cierto es que no se ha hecho nada por parte de la quitándole el Partido Popular en donde la había llevado en toda la legislatura pese a que sea como habéis podido comprobar prometido año tras año es la misma estival

Voz 1915 19:31 ir a les contamos que la central de esterilización del Hospital San Pedro incorpora los sistemas más novedosos del mercado para garantizar la máximas

Voz 0125 19:39 seguridad el paciente la consejera de Salud ha señalado que esta central es una unidad fundamental para garantizar la seguridad del paciente especialmente de las personas que son intervenidas quirúrgicamente María Martín muy poco se trata de un sistema para comprobar en menos de esos treinta minutos y todo el material está estabilizado y un sistema informático de trazabilidad del material Fernando Gómez ex supervisor de esta central

Voz 14 20:43 son procesos cortos en todos los cuarenta y siete minutos sin hasta los veinticuatro un ciclo esperes que tenemos nos permite Sterling propia cuando era el resultado de la prueba así es positivo negativo eliminando así la subjetividad que teníamos antes tardaban cuarenta y ocho horas en Cuba se y que teníamos que interpretar los resultados en función de cómo cambiaba él

Voz 1915 21:48 buenas noches y casi un treinta y cuatro por ciento de los participantes en el programa Juntos por el empleo que desarrollan de forma conjunta la Universidad Internacional de La Rioja la Fundación Cáritas Chavicar han encontrado empleo la iniciativa puesta en marcha en dos mil quince ha logrado

Voz 0125 22:02 que sesenta y cuatro personas se hayan insertado en el mundo laboral principalmente en sectores de las residencias de personas mayores y la industria Manuel Peiró es director de Formación de Empresas y salidas profesionales de unir

Voz 15 22:12 para mí básicamente tener cursos online que ayuden a en podrá el currículum de estas personas y ayuden también a mejora de sus Skil pues como digo a buscar empleo impartir la mejor formación universitaria en Mallorca día posible pero también ayudar a las entidades económicas sociales de cada una de las ciudades países donde compartimos formación a mejorar la sociedad para mejorar el futuro de muchos profesionales que también aquellos por ejemplo que están dentro de este programa todavía no tienen la posibilidad a la formación universitaria pero que pueden optar a una serie de cursos que les preparen y como digo les pongan en mejor disposición para pagar siempre

Voz 0125 22:55 en estos años han sido ciento ochenta y nueve participantes XXXVI técnicos de ocho voluntarios formados para una búsqueda efectiva de empleo uno de ellos ha sido Samara ven

Voz 16 23:03 el ayudo a la gente a apuntarse en el curso si la gente que no tiene acceso a Internet pues que hacen realizan allí los cursos hay en cursos de Cáritas Chavicar pues que me que a mí me encabezaron y iré al hice dos cursos uno de cómo esta comunicación interpersonal y otro de orientación al cliente y me han ayudado muchísimo y en tanto como tema ver mundo laboral como persona algo también

Voz 17 23:37 a mí

Voz 1915 23:40 el cierre de este Hora catorce la edición de Primavera de Teatre a dos mil diecinueve que va a incluir siete representaciones familiares del tres de marzo al catorce de abril Fernando Moreno es el representante de la compañía organizadora el perro azul