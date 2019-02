Escucha las noticias de las 16:00 (18/02/2019)

tres asegura José Ángel Hevia que antes de la solicitud de intervención ya ahora su intención siempre ha sido cumplir con la ley y que si no lo han hecho es porque bien hay asuntos como el reparto de derechos que están en los tribunales bien porque sus reglamentos anteriores impedían el voto electrónico bien porque no se han logrado mayorías suficientes para los cambios

Voz 4

00:38

a mí me ayudaría mucho que el señor ministro me dijera que hay que arreglar exactamente porque a través de los periódicos y de la prensa no no tenemos más noticias pero desde luego estamos a arreglar lo que diga el señor ministro