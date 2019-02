Escucha las noticias de las 17:00 (18/02/2019)

los datos oficiales sobre incendios y superficie quemada se han disparado en lo que llevamos de año respecto al mismo periodo de dos mil dieciocho y en estos datos ojo no están incluidos los fuegos de Cantabria que se declararon desde el pasado jueves el Gobierno de esa comunidad desactivado ya el plan especial de incendios forestales aunque se mantiene la alerta del operativo propio Ester Bazán llegara

el Gobierno español insiste en lamentar que González Pons y otros tres eurodiputados hayan sido expulsados de Venezuela pero no tomará medidas adicionales porque la prioridad mantiene el ministro Borrell es celebrar elecciones como garantía de una solución pacífica

hay que distinguir entre una misión del Parlamento Europeo y un viaje que organizan los eurodiputados representando sea asimismo o en todo caso a los grupos políticos a los que pertenecen no es lo mismo no es lo mismo que el señor Puigdemont vaya a tomar café en el Parlamento de verlo posterior Torra a que esté invitado a visitar el Parlamento de Verdún

los partidos empiezan a fijar estrategias solo con las encuestas hoy Ciudadanos ha decidido no pactar con Pedro Sánchez ni con el PSOE después de las elecciones del veintiocho de abril el secretario de Organización socialista y ministro José Luis Ábalos poco después respondía

Voz 3

02:07

es que eh no va a pactar con socialdemócratas de cuesta menos hacerlo con extremistas de derecha con eso le cuesta a pactar con socialdemócratas se ve que se pone un poco nervioso es un poco extraño eso en el contexto europeo no sé si es una particularidad eh eh nacional pero en Europa eso no tiene ningún sentido