Voz 1 00:00 Tico y muchos se abrazan ramas

Voz 1275 00:03 la vida de tardarán alguno también lo he leído yo tengo que decir es consuelo de Sevilla

Voz 2 00:07 hola buenos días apoyos si yo suelo leer los libros de los político porque así vemos su versión leí de Alfonso Guerra de Leguina de Rosa rosaría de Zapatero también también en fin suelen ser bastante interesante porque vemos su versión de los hechos un saludo

Voz 1275 00:23 aquí la tienen ustedes vivito y coleando después del atracón muchas gracias Consuelo terminamos con el único fuera de Andalucía buenos días

Voz 3 00:30 soy Raúl desde Fuenlabrada me he leído las Memorias de un beduino de José Antonio Labordeta considero hacen falta muchos más como él también están aquí los libros de Eduard Punset que por más que sean de divulgación científica el no deja de ser una persona que también les tu política y también tengo aquí el último libro que me leí de Felipe González con Juan Luis Cebrián un libro que ahora estoy a ver siguiendo con guapo

Voz 4 01:05 gracias a todos son las siete menos diez La

Voz 1275 01:08 al menos diez en Canarias Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días tiempo sin cambios en Madrid cielos poco nubosos mínimas un poco más baja menos dos grados por ejemplo se espera en Alcalá de Henares pero las máximas de nuevo en ascenso llegaremos a los diecisiete dieciocho grados en casi toda la comunidad el PSOE ha evitado que Cifuentes y Pablo Casado tengan que con parecer en la comisión de la Asamblea que investiga los másteres fraudulentos de la RAE Juan Carlos una comisión a la que le queda una sola sesión se pasaron dos en la que el PP sale claramente vencedor ha conseguido que los socialistas se abstengan en la petición de Podemos que sí ha apoyado Ciudadanos la formación morada ahora anuncia que se levantará de esta comisión Javier Bañuelos el único que lo quería esta comisión el PP es quién ha salido encantado han conseguido que Podemos se vaya creyéndose cita Casado que tampoco sería me Cifuentes de paso que el Partido Socialista se lleve todas las críticas por no haber impedido el veto del Partido Popular critica sobre todo de Podemos Eduardo de Robinho vemos una vez más como el Partido Popular y el Partido Socialista a la hora de la verdad se ponen de acuerdo para salvarse los muebles es una estafa a los madrileños es una estafa que hayan querido hacer de la comisión un auténtico paripé importando nosotros nos retiramos inmediatamente de esta comisión cierto es que Podemos al final retiró su propuesta para citar a Cifuentes sólo propuso a Casado el diputado

Voz 5 02:31 lista Ricardo Peña trataba de justificar su abstención Pablo Casado es un alumno del Máster pero digamos responsabilidad directa está en la universidad en la Consejería nosotros ahora mismo no nos parece urgente de pero no nos negamos a a que venga el señor casado

Voz 1275 02:45 no se niegan pero lo cierto es que cuando se preguntó a los socialistas si apoyarían una comparecencia Cifuentes de Casado en una hipotética sesión extraordinaria no dijeron que sí diversidad de Juan Carlos qué pasa ahora por otro momento delicado los estudiantes han convocado esta semana una huelga por la reordenación de algunas titulaciones en el campus de Aranjuez que el consejo rector ha va a aprobar el viernes la universidad asegura que el objetivo es racionalizar el gasto que los grados afectados no se van a eliminar quedarán en otros campus que habrá un plan para que los estudiantes puedan cursar todas las asignaturas con las mismas garantías que el resto Consejo de Estudiantes no se fía dice que el nuevo plan discrimina a los alumnos de ese campus organizado varias protestas a lo largo de esta semana Fernando García ex vicerrector Luis Ramos portavoz de los estudiantes

Voz 6 03:31 lo que se planteaba la entrada de nuevos a estudiantes que no estén matriculados y castiga pero digamos que nos vamos a asegurar que los estudiantes que están ya matriculados en la Universidad hay que están cursando bueno pues puedan terminar sus estudios sonará con total normalidad

Voz 7 03:45 le tengo a la Comunidad de Madrid lo tiene que estamos estoy como te porque no no toda públicamente sería una cornada de que no se a ninguno de esos derechos de los estudiantes que viene año años universidad

Voz 1694 03:58 Martes diecinueve de febrero más noticias en titulares con Virginia Sarmiento Clece ha despedido a las trabajadoras que denunciaron en la SER la falta de material de limpieza y cuidados en una residencia de la Fundación Reina Sofía en Vallecas podemos pedirá la comparecencia de la consejera de Asuntos Sociales para que dé explicación

Voz 1275 04:12 la última sesión hoy del juicio del caso espías tras la presentación de informes definitivos la fiscalía sigue sin ver motivos para acusar a nadie ni siquiera las revelaciones sobre Manuel Moix el que fuera fiscal superior de Madrid que reconoció que si prevaricó en investigación

Voz 1694 04:25 los cuatro precandidatos socialistas para optar a la alcaldía de Madrid pueden ya comenzar a recoger los avales necesarios antes de la votación de la militancia comienza la carrera para Pepu Hernández Chema Dávila Manuel de la Rocha y González

Voz 1275 04:35 deportes la ACB ha retirado las fichas de El base FACUA hoy del pívot Felipe Reyes tras la polémica final de la Copa del Rey por llamar ladrones a los árbitros por decir que había sido un robo la sanción puede ir desde una multa económica hasta la suspensión de partidos vamos a echar un vistazo a las carreteras DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1694 04:59 buenos días retenciones las más madrugadoras sobre todo en los accesos a dos Torrejón a cuatro Pinto y han votar que a cuarenta y dos en Parla a cinco en Alcorcón y la A6 también ya en la zona de El Plantío a la M cuarenta en los tramos vaga drogadictas como decimos lo hace a las seis baile Marín y túneles del Pardo en sentido A uno en la zona sur desde Vallecas hasta Coslada esa heredados como es habitual

Voz 8 05:22 mantenerse es duro

Voz 1275 09:04 la plataforma antidesahucios tiene un plan para intentar al menos colarse en el debate político en la próxima campaña electoral la nacional Illa de las elecciones autonómicas y municipales lapa ha presentado una campaña con la que quiere evitar los desahucios a las familias personas más vulnerables Elena Jiménez

Voz 0152 09:19 hace unos días la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid Marta Higueras hablaba de que la ciudad se producen una media de tres desahucios al día sólo de los que tiene conocimiento el Samur Social porque en Delegación del Gobierno luso aumentan hasta diez con un escenario como ese la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el sindicato de inquilinas han puesto en marcha la campaña por el derecho a la vivienda quieren situar en el centro del debate ahora que vienen las elecciones el problema del acceso a una casa el artículo cuarenta y siete de la Constitución Paco Morote es portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca

Voz 22 09:51 que se establezcan compromisos que sirvan para que el derecho al acceso a la vivienda pueda ser una realidad

Voz 0152 09:57 quieren empezar una ronda de reuniones con todos los partidos con representación en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid y no descartan volver a realizar escraches

Voz 1275 10:06 el alcalde de Coslada el socialista Ángel Viveros compareció ayer en rueda de prensa tras conocerse que la Fiscalía pide casi cuatro años de cárcel para él por haber dado luz verde a la construcción de un centro comercial en una finca de alto valor arqueológico viveros asegura que no ha cometido ningún delito y achaca el asunto a la cercanía de las elecciones en la vida no existen casualidades

Voz 8 10:26 que se enteren ante los medios de comunicación que la parte afectada me parece una falta de respeto

Voz 23 10:31 Ilbo que esto ocurra a tener meses de las elecciones

Voz 1275 10:34 esto tiene un tufo político más

Voz 23 10:37 qué jurídico el PSOE de Coslada postparto