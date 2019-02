Escucha las noticias de las 09:00 (19/02/2019)

qué tal buenos días el caso está bajo secreto de sumario como sabes pero según fuentes de la UCO el móvil del asesinato no es político es sentimental es decir el asesinato no tiene nada que ver con la función de urbanismo de concejal de Urbanismo que desarrollaba la víctima ya estaría relacionado con un tema muy claros sentimental de momento tres detenidos los tres en Vizcaya y uno señalado en Suiza ya se están esperando se están realizando los trámites para extraditar a esta a esta persona ante la justicia española

se lo estamos contando en la SER la Comunidad de Madrid ha dejado sin atención sanitaria a una mujer embarazada porque no puede certificar que lleva tres meses viviendo en España un caso que no es nuevo en la comunidad de Radio Madrid Laura Gutiérrez

Voz 7

02:26

entonces yo me he acercado y me han dicho que no me corresponde porque yo tengo que pasar los noventa días tengo que venir de empadronamiento mi por