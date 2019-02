Las noticias de Canarias, 09:03 (19/02/2019)

Voz 2

00:31

en Canarias nosotros es hoy que es un lugar de mejor donde se vives mejor gracias a la acción del Gobierno de Clavijo y obviamente las respuestas que ha el mayor éxito de Clavijo adquiera sido mantenerse en el poder por una visión meramente personal seguimos sin saber todavía cuál es hubo derrota para Canarias creemos que que se puede comprobar a través de los datos que te lo cual editado decir no Canarias creo que no mejora mucho la situación de paro pobre esa precariedad desigualdad de la poca calidad el servicio público Nos apena muchísimo no me apena muchísimo pero también llena de esperanza el que tengamos tan cerquita esa posibilidad de de poner en marcha una alternativa