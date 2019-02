SER Deportivos 18 de febrero de 2019

Voz 1 00:00 yo García frente al Marchamalo Pedro buenas tardes la verdadera esperate Piqué buenas tardes Pedro P que

Voz 2 00:23 un empate que llegó muy al final Ike no

Voz 3 00:26 si te sabe a victoria o te sabe a derrota que te sabes te empate

Voz 4 00:33 era el empate me sabe a perder dos puntos en la clasificación no porque mi equipo fue muy superior al al contrario y bueno e el problema alguno lo dejaremos lastrando las ocasiones de gol que tenemos que no somos capaces indemne me me ha tiene Alicia las eso es lo que nos está lastrado no pero que fuimos muy superiores a ese tipo

Voz 1 00:54 para ven ustedes otros ir

Voz 2 00:56 el partido se puso un poco cuesta arriba en el minuto trece os hacen el primer gol en prácticamente el primer acercamiento supongo o casi el único acercamiento que tuvo el Marchamalo esto moralmente lastra al equipo verdad

Voz 4 01:10 pues sí como bien ha dicho tú fue el acercamiento que que tuvieron prácticamente durante todo el partido no iría a nosotros nos costó un gol nosotros tuvimos seis siete ocasionen colación apuntadas versiones Multi claras no fue capaz de materializar no entonces eso pues pues sí clara poquito pero bueno nosotros tenemos que seguir trabajando e las ocasiones las tenemos nada el día que digan intentar no vamos a tener problemas ganar

Voz 2 01:40 luego también hay que destacar la actuación del árbitro porque viendo aquí el acta y las fichas amarillas rojas se que algunas fueron a a jugadores del banquillo que no afectaron tanto en lo numérico al al partido pero fue el partido tan tan bronco para todas estas tarjetas amarillas y rojas que aparecen en la ficha

Voz 4 02:00 pues no la verdad es que al final el partido estuvimos hablando tanto su entrenador como yo

Voz 5 02:07 si el partido una tú

Voz 4 02:09 yo vamos no tuvo tanto para tarjeta lo que para que el árbitro decidió que cada vez que el hablaba tarjetas todas las acciones así un poquito todos los galones en juego luchas tal pensaba que eran tarjetas llevado eh ya te digo no dejó contento ni un equipo a otro cuando un árbitro no dejar contenta con un equipo al no se debe de mirar el también

Voz 2 02:33 de todas maneras para que los oyentes haga una idea es que hay cuatro rojas doce amarillas yo qué sé cuánto cuesta un amarillas y uno roja en la Tercera División esto también es un pico eh para los equipos

Voz 4 02:44 pues si ellos no lo es decir que no son conscientes de Wall de intentar llevar el partido de otra manera no porque en los jugadores los entrenadores todo el mundo puede esto lógicamente sabiendo lo que se juegan pues también hay que tener un poquito más no cualquier protesta siempre que no le falte es la respetará nadie cualquier protesta no puede ser siempre tarjeta no ello decidieron que sí pues nada tenemos que aceptarlo y ya está hay ser ser más comedidos es en las protestas las cosas ya está la tender de los Reyes

Voz 2 03:21 luego también hay que destacar pues que bueno los enfrentaban expulsaron a algún jugador del Marchamalo ellos con uno menos se facilitó un poco las cosas al final empató de penalti ya en los últimos último minutos

Voz 4 03:33 sí bueno no es que sea facilitó o no el equipo contrario con uno menos pues intentó Se replegó bastante su campo Yllera aunque parece dice uno menos pero es muy complicado no detrás sí que es verdad que estuvo moviendo el balón a una banda otra banda dejamos tres defensas

Voz 5 03:51 sólo y bueno ya te digo ahí

Voz 4 03:53 ese tiempo tuvimos tres cuatro ocasiones muy claras sus ante el de la jugada del penalti y otra que se quedó solo con el portero mis jugadores igual pero le pegó al muñeco ni nada ya te digo creo que conoce fuimos superiores Icon diez también fuimos superiores no entonces seguir trabajando porque el equipo Derek esto ello eso normalmente estoy muy muy contento no baja los brazos hasta que no pita el árbitro en el minuto noventa noventa y cinco nada nosotros yo mi labor creo que es esa de seguir inculcando el ex eso bueno intentar mejorar para para sacar el partido ya a los tres puntos

Voz 2 04:34 no es lo importante no empezar a sumar de tres en tres sobretodo para para coger un poco de aire y alejarse de esas posiciones de abajo para que los jugadores vuelvan a tener moral porque lleva mucho mucho tiempo el Quintanar del Rey sin ganar un partido

Voz 4 04:49 llevaba mucho sin ganar lo bueno es que ella también aquí hace también con la positivo que que la las últimos cinco jornadas de jornada que no perdimos el Almansa lo hemos vuelto a perder ya te digo que si tuviéramos una pizca de la definición ser acertados te digo yo que hubiéramos ganado por lo menos dos tres partidos deberíamos ganado pero bueno ahora no notan entrando esperamos como agua de mayo la recuperación de Matías ni nada y a seguir trabajando

Voz 1 05:19 chao porque lo que nos toca a todos los toca no

Voz 2 05:22 lo cierto es que me en estos momentos el equipo iba décimo quinto XXXI puntos

Voz 3 05:27 estáis a tres del descenso

Voz 2 05:31 todavía se coquetea bastante no hay una distancia solvente es verdad que muchos equipos en poco puntos y que en cuanto gane en dos o tres partidos pues el equipo pegaría un salto grande en la clasificación pero de momento la situación no es para dormirse en los laureles

Voz 4 05:46 no no no eso bueno no jugadores lo saben que no no es que no nos paramos debiese no nos vamos a dormir no nosotros ellos son conscientes yo soy consciente aunque saquemos Un dos partidos seguiremos hasta hasta el último momento para intentar eh llevar al equipo lo más arriba posible no que que creo que al final cuando acabe la temporada el equipo estará bastante más arriba de lo que está ahí

Voz 2 06:13 importantísimo el siguiente partido es fundamental vital va al San Marcos el Carrión que ahora mismo es penúltimo tiene veintiún puntos la verdad es que lo tiene complica brillo el Carrión no hay que darle alas ni aire en el San Marcos hay que ganar sí o sí ahí sino vale otra cosa Clancy

Voz 4 06:30 pues si nosotros desde el primer minuto tenemos que salir a Valdés como como estamos haciendo sobre todo en casa que estamos embotellado prácticamente a los equipos ingleses a no nosotros vamos a apretar el máximo desde el inicio del partido si hacemos lo que tenemos que hacer y al final en alguna de las vacaciones que generadoras entra no hay ningún problema que sacaremos la partida de las

Voz 2 06:57 por cierto recupera esa Matías o no

Voz 4 07:00 pues no lo sé esta semana lo haremos y que donde oculares hay que tener muchísima precaución no no no ir más rápido de lo que se debe pero bueno yo creo que que que lo recuperaremos yo creo eh es por lo menos tengo la confianza de de él está entrenando bien en aunque a sólo es el ya corrió bien hace cambios de ritmo bien en fin esperemos de recuperarlo también una Cristo que lo tenemos también una pequeña lesión muscular haber sido podemos recuperar en fin porque ya es domingo hemos vuelto a perder otros dos futbolistas uno por tarjetas y es el vino y el otro pulsado el el otro central que tenía una Tahir está ahí en el aquí el sacaron no te hagas una de las rojas volvemos a perder dos jugadores para la semana de recuperar algunos

Voz 2 07:49 pues ojalá ojalá y seguí vayáis recuperando a jugadores y sobre todo recuperar la senda de la victoria que ahora mismo en lo que más necesita el equipo de Quintanar del Rey Pedro Carreño Mister quintanareño suerte para ese próximo partido

Voz 1 08:02 muchísimas gracias que tengamos Mendía igualmente hasta luego

Voz 6 08:11 muy buenas tardes empieza aquí SER Deportivos gracias por elegirnos un lunes más por escucharnos aquí en la noventa y cuatro punto tres hasta las cuatro de la tarde vamos a recorrer la comarca de La Mancha velas sus campos de fútbol vamos a hablar con sus protagonistas de todo el deporte no empezamos en Tercera División Nacional Grupo XVIII donde el Quintanar ganó por dos a uno al Atlético Tomelloso el líder es el Socuéllamos con sesenta y dos puntos segundo Villarrubia con cincuenta y dos tercero Villarrobledo con cuarenta y nueve cuarto La Roda con cuarenta y cinco puntos esto es jugarían play off de ascenso quinto el Toledo con cuarenta y cuatro VI el Albacete con cuarenta y uno séptimo Madridejos con XXXVIII octavo Calvo Sotelo Puertollano con treinta y siete noveno clasificado con treinta y cinco puntos está el Club Deportivo Quintanar del Rey por detrás de él les sigue el Ciudad Real con XXXIII el Azuqueca con treinta y dos o el Tarancón con treinta puntos ahora mismo el Quintanar es noveno por ejemplo pues trece puntos por encima del descenso Green colchón bastante abultado es en Tercera División en Primera Autonómica Preferente El Campillo ganó dos a cero al Atlético Puertollano el líder es el Pedroñeras con cincuenta y tres puntos que ascendería segunda Almansa con cincuenta y dos que jugaría playoff de ascenso tercero al azote Cuarto La Gineta quinto Manzanares que a partir de aquí ya empieza la liga del Campillo podríamos decir sexto Miguelturreño contra cinco puntos séptimo está El Campillo con XXXII puntos empatado con San Clemente y Carrión por detrás con treinta puntos está la fuente ICOM veintiocho están Daimiel ya Alcázar ahora mismo el Campillo está once puntos por encima del descenso así que un colchón también bastante cómodo para el equipo de la Manuela en Primera Autonómica aquí han estado las cosas muy interesantes con un Atlético Jareño uno Amalia uno Munera tres Motilla tres el Bonillo uno casa Simarro cero en líderes del Tarazona contra veintinueve puntos según el Atlético Jareño con XXXVIII estos ascenderían tercero casa Simarro con treinta y cuarto cuarto la osa contra veintidós puntos quinto Provencio con treinta los mismos que La Roda séptimo clasificado con veintinueve puntos está el Motilla que por ejemplo el Motilla para que se haga una idea pues ahora mismo está once puntos también por encima de las posiciones de descenso pasamos a Segunda Autonómica donde destacamos Santa Cruz dos Le daña uno L arrumbar dos Quintanar B uno min glam y a uno Mora uno INI extensa tres Valera cero el líderes el ahora que ascendería con cuarenta y nueve puntos segundo Almansa B con cuarenta y cuatro también ascendería tercero de adivinos cuarto Chinchilla quinto está en contra indie seis puntos sexto está Alto Júcar séptimo Iniesta Rense con XXXV puntos octavo Quintanar ve con XXXII noveno Ming planilla con XXXI décimos Santacruz décimo primer Aguas Nuevas décimo segundo Tobarra decimotercero a la Toth décimo cuarto Valera décimo quinto le daña con doce puntos y cierran la clasificación Yruela Rayo Fuentealbilla pasamos ahora en la categoría juvenil Motilla uno la red AVE dos Ciudad de Cuenca B uno casa Simarro cero Valera cuatro Minguell anilla cero Quintanar cuatro Iniesta dos el líder es La Roda segundo tercero Ciudad de Cuenca ve cuarto Villamanrique a quinto conquense sexto Tarazona séptimo está el Quintanar con XXXII puntos octavo Valera noveno La Roda B X Motilla con quince puntos décimo primero extensa con catorce décimo segundo Madrigueras décimo tercero casa Simarro con ocho puntos décimo cuarto San José Obrero hijo ultimo clasificado el mil anilla con seis puntos en fútbol femenino hemos tenido un derbi comarcal que se llevó el Quintanar del Rey ganando tres a cero al Motilla el Quintanar femenino ocupa la séptima posición con veintisiete puntos laísmo Diana son X primeras con seis puntos en fútbol femenino las chicas de Iniesta ganaron seis a uno en fútbol sala en Primera Autonómica ganaron seis a uno al Almansa y ocupan la séptima posición con tres puntos y en baloncesto el Global Caja Quintanar ganó por sesenta y nueve A67 al Lanzarote líderes el Gran Canaria con XXXVII puntos segundo Real Madrid con XXXVI tercero Tenerife con XXXIV puntos cuarto Alcobendas con XXXIII Icon XXXI puntos empatados están Guadalajara in Global Caja Quintanar pitor importante para el global en Primera Autonómica en el filial del en el filial del Quintanar pues no ha jugado esta jornada porque se ha celebrado Lacko en categoría junior masculino el Global Caja Quintanar perdió por treinta y cinco A44 frente al Tobarra y sigue siendo último clasificado yen Voleibol las chicas de emotiva no han jugado esta jornada porqué adelantaron el partido frente al Almansa ella ganaron cero a tres y que han jugado sus rivales y a falta de una jornada el Motilla es segundo clasificado con veintiún puntos pues este es el repaso por resultados y clasificaciones le ponemos voz a estos números a estas cifras escuchamos a los protagonistas empieza a ser deportivos la manchega

Voz 2 14:24 empezamos hablando de Tercera División hablando del Club Deportivo Quintanar del Rey que ayer venció por dos goles a uno al Atlético Tomelloso dos goles casi seguidos al empezar la segunda mitad dan la victoria al equipo de la comarca de La Mancha en la tenemos por línea telefónica el entrenador quintanareño José Escudero buenas tardes

Voz 0165 14:44 hola buenas tardes contento con la mía

Voz 2 14:46 torea de ayer supongo satisfecho con el partido no

Voz 0165 14:51 sí sí he hicimos un gran esfuerzo sabíamos que teníamos un rival enfrente que veía con una mala una mala dinámica y que y que bueno e iba a ser un partido difícil porque ellos

Voz 7 15:03 el iban a a Un buen partido tienen que tenía que además hay no supuso un un gran esfuerzo la verdad y al final bueno pues

Voz 0165 15:13 lo que no nos había pasado en otros partidos que era ese material es a esas situaciones de gol ayer lo lo tuvimos muy contento contemplan final quedan tres puntos y conocen el

Voz 2 15:24 Quintanar empezó bien en el encuentro con varias varios disparos en esos primeros quince minutos pero se fue tienes hinchando un poco en la primera mitad que pasó ahí

Voz 0165 15:37 bueno pues a ver al final un partido son noventa minutos y son fases entonces

Voz 8 15:42 he el Tomelloso

Voz 0165 15:45 bien imprimió un poco más de intensidad nosotros en esta segunda fase del partido bueno pues bajamos un poquito de ritmo nos hicieron una presión más alta ahí condicionó un poco nuestro juego pero bueno luego salió en la segunda parte salimos otra vez como en la primera Hay esta vez sí que que cojan esas jugadas teníamos también un poco de quizás no sé si llamar la ansiedad nerviosismo de de de otros partidos que venían atrás que hayan generado muchísima situaciones de gol no habíamos metido ese gol que esperábamos ya o quizás fue un poco el punto ansiedad que no dio la segunda fase

Voz 2 16:22 ah a lo mejor fue un poquito esa por eso

Voz 0165 16:25 en él

Voz 2 16:25 ese gol de Amalio el uno cero donde tuvo que ser a la segunda en la segunda porque vio al palo del portero dio al palo y el rechace fue capaz de anotar casi seguido llega el gol de Manzano también en otro mano a mano delante de Sergio Arenas muy seguidos los goles muy parecidos los dos

Voz 0165 16:46 sí sí muy parecidos sí sí la verdad que en el mejor momento porque en en ese momento que veníamos de ya te digo de una determinada la primera parte y el regular injusta empezar la segunda parte metemos todo gordas he seguido si la edad que nada nos dan un buen respiro y a los dos goles bando rebotes así te hacen fallo defensivo de de ellos bueno pues ha ayer decidió honrar esos partidos que que no entra entonces

Voz 2 17:20 a lo largo plazo creo que justo es tiene ese puntilloso de fortuna en esos dos goles es cierto aunque también vienen precedidos de fallos defensivos del Atlético Tomelloso el dos a uno que lo hace Buitrago de penalti en un penalti bajo mi punto de vista bastante claro de López no sé si tú piensas igual

Voz 0165 17:39 fue fue Carles creo está entrar el que dictó el el penalti yo lo yo desde mi posición no lo veo bien pero sí que es cierto que luego bueno pues jugadores si me dicen que sí que que era penalti que llegó un poco tarde y penalti penalti justo

Voz 2 17:56 a por la victoria pero el resultado porque aún queda un cuarto de hora aunque daba tiempo para para que el Tomelloso apretara

Voz 0165 18:05 pues en ese momento cuando uno mete en el gol del del penalti evidentemente ya empieza a tener un poco más que otra cosa por porque por lo que decía porque nosotros llevamos unos partidos atrás que no estamos jugando mal pero no estamos de él no el resultado quizás que que no merecemos cuando te pones con dos goles por delante llevábamos tiempo sin estar por delante con una diferencia dos goles he pues tampoco sé cómo podemos reaccionar a nivel la anímicamente hablando hay pues cuando no me tener gol pues ya empiezas a recordar un poco lo que había pasa en partidos anteriores entonces simplemente miedo por eso por la por la situación de qué capacidad de reacción íbamos a tener

Voz 1 18:51 el equipo Bono estuvo bien no en general

Voz 2 18:54 Tomelloso tampoco género mucho peligro en ese último cuarto de hora a veinte minutos

Voz 0165 19:00 no la de las subimos contrarrestada bien es algo que no yo he como era de espera también mandará muchas muchos jugadores a arriba intentaron eh bueno pues materializar y buscar el dos dos lo más rápido posible y eso va a cambiar nosotros no dejó muchos espacios a su espalda si no lo supimos aprovechar pero bueno el partido era para para ver aprovechar esas situaciones a lo comprometido algún gol más

Voz 2 19:25 a verlo terminado antes no para para venir dio más tranquilidad en esos últimos minutos cómo ves la clasificación noveno el Quintanar XXXV

Voz 9 19:33 puntos ya no sé es si decirte mirar para arriba mirar para abajo está ahora mismo

Voz 2 19:39 la competición en un punto de inflexión no de colocar a cada equipo fue en su posición y por los objetivos que va a luchar

Voz 0165 19:46 pues la verdad es que sí la verdad es que semanalmente vamos viendo la clasificación si sube son puesto bajas uno a su vez estás ahí que no termina de de arranca la cosa para arriba para abajo porque bueno con lo que vamos viendo también todos los resultados son aún poco impredecibles en esta en esta tercera cada semana no sorprende más ay bueno pues nosotros partido a partido es decir nosotros lo que tenemos que hacer es mejorar nosotros nuestra como le digo yo es muchas veces a los jugadores nuestra que nuestro rival somos nosotros mismos mejorar lo que hicimos la semana anterior ya los resultados y hace las cosas cada vez un poquito mejor al final los resultados acabarán llegando

Voz 2 20:24 pese a partir con más mala suerte pero al final

Voz 0165 20:27 el resultado es

Voz 2 20:29 contra nosotras y el siguiente rival que es el Mora un Mora que ayer perdió frente al

Voz 10 20:35 no perdón a parar malo Marchamalo el siguiente

Voz 2 20:38 igual que Marchamalo qué qué partido espera su Marchamalo que está también la posición de abajo que supongo necesitará a los puntos más más acuciantes sobre todo cuando juegan en casa qué partido esperar José

Voz 0165 20:50 pues bueno Un partido guarda ya juegas fuera ya tienes y ese plus añadido de de intensidad todos los todos los equipos que juegan en casa al final saben que dependen de ganar los partidos de casa para para asegurarse la la permanencia entonces eso está te dan valor añadido y a parte pues los equipos que viniera una dinámica regular como estamos viendo en espacios atrás y bueno pues están están sacando sus mejores armas están teniendo ese plus de motivación oí junto con con la afición y con la con la gente que que que les apoya pues no me espero un partido para nada fácil al revés uno de los más difíciles de los que no pueden que era de cara a esta segunda vuelta

Voz 2 21:33 pues José Escudero entrenador del Quintanar del Rey gracias por habernos atendido y suerte para ese próximo partido

Voz 11 21:38 hay muchas gracias

Voz 2 21:50 y hablamos ahora de Primera Autonómica hablamos del Atlético Jareño que empató a uno frente a un Atlético Jareño que llevaba seis jornadas consecutivas ganando y que este pasado sábado rompió su buena racha tenemos a Telefónica el entrenador Jareño Juan Antonio Xàtiva buenas tardes

Voz 1 22:07 hola Antonio buenas tardes qué le pasó a la

Voz 2 22:09 Jara porque ese truncó esta racha tan buena de seis partidos consecutivos ganando

Voz 7 22:15 bueno pues no no soy un partido un poco como un poco trabado el equipo empezamos bien marcamos pronto por así decirlo tuvimos quince veinte minutos que el equipo jugó más bien tuvimos ocasiones no materializados el segundo Lee bueno pues el otro equipo en una llegar al final del primer tiempo nos me empató y luego en el segundo tiempo pues nosotros tampoco poco acelerados y la verdad es que tuvimos ocasiones pero no supimos materializar

Voz 2 22:48 y eso que como bien decías el partido se puso de cara con ese gol de Manuel en el minuto dieciocho según la ficha como fue este tanto

Voz 7 22:58 sí fue un una jugada de estrategia de una falsa a balón parado oí buscando el segundo palo una jugada que hacemos mucho entró el desde atrás oí marcó

Voz 2 23:11 y a partir eso sí a partir de ahí el equipo me tuvo la tranquilidad para jugar mejor sabemos que el gol que más cuesta es el primero y a partir de ahí pues se puede desarrollar otro fútbol

Voz 7 23:23 sí la verdad es que tuvimos tuvimos diez quince minutos que que jugamos bien el equipo llegaba por banda tuvimos ocasiones y también nos anularon un gol ello desde mi sitio claro no lo puedo ver pero parece ser que no estaba en fuera de juego que podía haber sido el dos cero y entonces pues lo hubiese habido más tranquilidad pero bueno ellos tampoco llevaron en el cuarenta bueno otra jugada anteriormente que Josema sacó en en un córner lo que fue hizo una buena parada y luego el gol ya está tampoco crearon muchas ocasiones de gol pero esto es fútbol ya saben cuando no marcas tu pues los demás equipos Evans haciendo oí Italia juega claro

Voz 2 24:08 en la segunda mitad tuvo el Jareño ocasiones para haberse quedado los tres puntos

Voz 7 24:14 sin tiempo en el segundo tiempo pues practicamente estuvimos en tu campo en el área tuvimos dos o tres ocasiones claras delante el portero que el chaval hizo buenas paradas y mucha llegada muchos córner pero nada cuando no cuando vine de no entrar pues no pues luego muy acelerado también pero bueno el equipo luchó hasta el final que lo que lo que yo quiero ahí bueno después de todo pues puto pues después de todos los resultados pues

Voz 1 24:47 vamos a verlo como bueno por así decirlo que por cierto veo por aquí por ejemplo

Voz 2 24:51 no

Voz 9 24:51 a Melilla en el banquillo uno de los

Voz 2 24:54 goleadores de esta categoría si tenía algún problema si fue por por rota por descansar

Voz 7 25:00 no no tenía la verdad es que no he tenido ningún problema está está bien ahora hay pensamos en en que no jugase de principio oí bueno luego salió en el segundo tiempo tuvo dos ocasiones que lo sacó el portero oí no pudimos no pudimos mas no pudo materializar por como suele hacer normalmente

Voz 2 25:20 hay eso levantando la cabeza viviendo otros resultados de esta jornada pues casi casi la podríamos dar por buena porque por ejemplo el Jareño les saca un punto al tercero al casa Simarro que perdió está cuatro puntos por encima ya cuatro puntos de este ascenso en esta posición de ascenso el Tarazona también empató la osa empató el Provencio empató la da por buena casi la jornada después aunque el sábado seguro que cuando termine el partido no estarías tan contento pero después de haber visto esto

Voz 7 25:50 hombre la verdad es que el sábado pues la verdad es que no estaba muy contento claro porque lleváramos toda la semana preparando sabíamos que hayamos ha cortado de la semana anterior puntos hizo bueno el equipo estaba super motivado pero bueno los partidos hay que tener en cuenta que yo le le ha dicho que la semana anterior habían empatado en casa nuestros máximos rivales que cualquier equipo Si tú no estás fino ni atrás ni alante te puede dar puntos qué fue lo que ocurrió en otra hilo pues el domingo pues bueno pues la salida ya sabemos que cuando sales fuera de casa es complicado ganar porque todos los equipos se hacen fuertes Si bueno punto más de una jornada menos vamos a lo por bueno porque tampoco podemos lamentarnos y hay que seguir seguir ya está

Voz 2 26:38 que cerrará esta esta primera Autonómica por ejemplo ayer los dos equipos que están en descenso Bonet y barras ganan sus partidos de los seis primeros cinco primeros no gana ninguno esto la verdad es que lo compre quien lo entienda eh porque llevamos una jornada no entendemos nada casi

Voz 7 26:56 claro ahora pues quieras que no ahora ya se van los puestos el equipo ya ya va teniendo supuesto pues los Cabana bajo evidentemente quiere salvar la categoría como Sean y se agarran a cualquier cosa pelea lucha Ícaro Si tú no estás tú tú sales confía hoy nos alejó la intensidad que debe salir pues cualquier equipo te puede empatar e incluso ganar y entonces pues esa es la esta sitúe los como tú hubieras dicho los equipos que van arriba que tienen salidas pues las salidas practicamente no gana nadie fuera de casa muy poco esta jornada no se siga no Bonet que ganó fuera iba penúltimo entonces

Voz 0165 27:35 lo que

Voz 7 27:35 en la Liga muy este año está todo muy igualado y hay que no te puedes decidan

Voz 4 27:41 según partida hablando de Salinas

Voz 2 27:43 el siguiente partido está marcado en rojo porque es un derbi es un casas Simarro Tarazona segundo y tercero con morbo en los banquillos porque ya lo dijimos en la primera vuelta el año pasado tú estabas entrenando a casa Simarro Cifu estaba en el Jareño dos localidades tan cercanas encima con esta rivalidad que hay ahora en la clasificación pues partido de alto voltaje casi podríamos decir no como en caras toda esta semana

Voz 7 28:11 bueno pues es un partido como como aquel que se dices no jugamos mucho es un partido que puede decidir muchas cosas pero bueno al yo jugaba como si fuera uno más porque no es tampoco el último partido de Liga Ny y entonces pues hay que ir con nosotros vamos a ir a intentar ganar claro está ahí bueno pues luego las rivalidades que hayas pues al final se quedarán en en el K en el campo oí ya sabes no ocurrirá nada yo pues la verdad que estuve muy contento allí bueno pues saludaremos a toda la gente que que hemos dejado allí ya está el lo que dura el el partido se da en el campo y después fuera del campo bueno pues los amigos que que tenemos para seguir estando

Voz 2 29:04 también mirando de reojo a ese Tarazona Munera Un Tarazona que después del partido de ayer tiene muchísimos expulsado y además jugadores bastante importantes tiene esa esperanza en el Munera o no

Voz 7 29:18 si te sintieron tampoco me gusta mirar lo de otros equipos prefiero tener a mi equipo tener a todos los jugadores eh que no cometemos errores de expulsiones y todo eso porque luego te castigan mucho un partido por lo que sea tienes decisiones arbitrales rara Si ya sabes tú que futbolista protesta te expulsan ellos tienen tienen el poder y si te expulsan estando arriba ahora mismo con no sé si hubo tres o cuatro expulsados lo que tuvieron en el partido de ayer pues el castigo que van a tener para la siguiente jornada pues es una carga entonces bueno pues poco yo nosotros vamos a mirar nuestro partido vamos a intentar ganar ir ya está que es lo que se trata nosotros y sumando y los demás equipos pues

Voz 1 30:05 ellos pero aún no se preocupa de lo suyo pues Juan Antonio

Voz 2 30:09 atisba entrenador del Atlético Jareño muchísimas gracias por habernos atendido que tenemos buen día

Voz 11 30:13 de hecho añadió Antonio buenas tardes

Voz 2 30:24 hablamos ahora de Segunda Autonómica ya hablamos pues no sé si decir sorpresa pero si resultaba llamativo el que ha conseguido el la anilla que ha empatado a uno en casa frente al Athletic como ahora el ahora que es el líder de la competición que ha ganado muchísimos partidos para que se haga una idea pues llevaba ahora mismo una racha de casi nueve partidos seguidos ganando tenemos a Telefónica al entrenador England Sillero cata buenas tardes

Voz 10 30:51 hola buenas tardes Santa pues es una hazaña

Voz 2 30:54 no lo que ha conseguido el Milan Illán este pasado fin de semana no

Voz 10 30:58 sí la verdad que que para para estar contentos por la actitud de los chavales ir por supuesto por empatar al primero

Voz 2 31:08 empate frente al ahora que incluso el Milan y ya se adelantó en el marcador como como salió tu equipo al partido cata porque supongo que cuando viene el líder es más fácil motivar a los jugadores no casi casi no hay un el que hace el charla

Voz 10 31:22 sí practicamente lo que tu dices el primero pues siempre se el

Voz 7 31:27 el equipo en el equipo que todo el mundo

Voz 10 31:29 quiere ganar ahí por supuesto nuestro caso ayer pues pues fue igual es sabíamos de la dificultad de del partido y ellos tienen un buen equipo un equipo que está hecho pues para para intentar subir sabíamos que si no salíamos al ciento veinte por cien pues era muy complicado que hable pudiéramos hincar el diente y la verdad es que bueno y los chavales salieron muy motivados y controlando el juego en la primera parte de la verdad bueno durante todo el partido fue muy igualado pero tuvimos la suerte de de ponernos por delante y eso nos dio tranquilidad ellos prácticamente no llegaron una vez o dos eh con peligro a a portería y bueno nos fuimos al descanso así sabiendo que que teníamos que no que no bajar la guardia muy muy aguantarle las las embestidas porque ellos no les quedaban otros que que en tirarse para adelante

Voz 2 32:32 y en esa en ese paso por vestuarios con temas uno cero ganando quiere decir que por lo menos así estado más acertado que el rival lo sea algo bienes estaba haciendo pero ahora el líder después de nueve partidos consecutivos ganando las inercias lo importante que son en fútbol las rachas e empató el partido por medio de Jesús como fue el empate catado

Voz 10 32:53 pues vamos a de fue una jugada bastante dudosa a mi mi jugadores reclamaron yo desde el banquillo es muy difícil verlo el árbitro puedo entender que no lo hubiese si es que existió de verdad pues fue un rebote y que que le da a un jugador de ellos sin le llega otro a este chaval al número veintidós

Voz 0165 33:17 clarísima bajo un mes

Voz 10 33:20 chavales los reclamaron el fuera de juego yo ya te digo desde mi sitio no se puede ver el llega en un pase de ellos ir bueno y consigue pues prácticamente fusilar al puerto

Voz 2 33:34 el gol pequeña

Voz 10 33:36 eh chavales ya te digo reclamaron el fuera de juego porque ellos dicen lo vieron muy claro pero bueno también para entender y no que el árbitro no lo viese en caso de que fuese verdad

Voz 7 33:48 Iban tampoco le tengo que dar más más vueltas es un juego

Voz 2 33:54 sí lo estoy viendo también por aquí una expulsión en el minuto sesenta y tres roja directa a Miguel González que pasó

Voz 10 34:03 sí eh fue un poco el detonante que a lo mejor la remontada no se no se pudiera conseguir eh que se quedasen los tres puntos en casa en este chaval pues bueno la verdad que el número cuatro de ellos se le da le da un puñetazo sin que el árbitro lo vea ir por parte de mi jugador cosa muy mal hecha pues revolvió y le dio un puñetazo en el pecho eh se escuchó perfectamente el árbitro lo vio lógicamente pueblos expulsó este cuatro eh te sacan tarjeta amarilla y otra de las cosas que le reclame al árbitro es que anteriormente en la en una de las jugadas en la primera parte ya le habían sacado tarjeta amarilla por lo cual lo tenían que haber expulsado el árbitro yo los reclame no con muchísima insistencia el arbitro me dijo que no que no había sido al cuatro cuando todo el mundo dijo que había sido el cuatro se lo apuntó el número dos y no pudimos hacer nada pero legalmente este jugador también debería de haber sido expulsado

Voz 0165 35:10 sí bueno he como digo fue

Voz 10 35:14 quedarnos con diez durante tanto tiempo pues solamente pudimos dejar un punta arriba ya aún así pues bueno tuvimos nuestras oportunidades ellos también que podíamos haber acabado dos dos tres tres encinas resultado porque el partido se rompió bastante

Voz 2 35:30 lo lo que marque este partido no es la única

Voz 9 35:33 la el único resultado con

Voz 2 35:36 positivo que ha sacado del Minguell venía con los rivales de arriba es que compites sabe competir pero quizá no es capaz de mantener una regularidad os sobre todo cuando se enfrenta a lo mejor a rivales de mayor entidad que pasa cata con con otro tipo de rival es cuando nos viene lideró un equipo de arriba

Voz 10 35:54 bueno la verdad es que no sé si será a lo mejor no site no le espere pretendo que se confíen por supuesto porque todos los partidos son difíciles pero a lo mejor ellos lo ven un poco más fácil cosa que es un error en ultimamente la verdad es que bueno llevábamos la segunda vuelta eh que que no hemos perdido y parece que el equipo va cogiendo e sufrir con los equipos grandes por supuesto no fiarnos con los pequeños con los pequeños lo que sí es cierto que nos falta un poco de veteranía igual que el sábado anterior en toda esa nos empataron el tercer gol faltando cuatro minutos pues hay sí es cierto que nos falta un pelín de veteranía y saber aguantar los minutos y ayer pues eso es lo mismo es saber de morderse la lengua aunque él dio primero pero sabes que si te velas expulsar a independientemente de que ese tipo de acciones no hay que hacerlas ellos son el GEO che aunque aunque ellos hagan porque vamos a ver eh lo que pretenden es buscar la expulsión y lo consiguieron

Voz 2 37:06 el siguiente rival si hablamos de rivales complicados el Chinchilla que también acumulado ocho partidos consecutivos ganando esta jornada se truncó la racha con un empate a uno frente al Teatinos otro equipo de los que va arriba el Chinchilla es uno de los equipos más en forma podríamos decir de esta segunda Autonómica sea tampoco va a ser un partido nada fácil te lo digo porque se lo digas a los jugadores que no se confíen

Voz 10 37:31 sí sí por supuesto por supuesto lo sabemos ya sabemos que aquí en mi Planilla me parece que ganamos por cero dos uno no recuerdo ahora bien y nos costó muchísimo y entonces el equipo de Chinchilla no iba también ahora como tú dices ha cogido una racha bastante buena Isabel a llevas va a ser súper difícil sacar algo positivo eh

Voz 7 37:54 pero bueno el fútbol es

Voz 10 37:57 cada partido es una historia hinojo vamos por su puesto pues a intentar sacar eso eh un empate intentar ganar luego pues bueno pasara pasará lo que pasará pero sabemos que va a ser muy difícil sabemos que va a ser muy complicado

Voz 2 38:12 pues muchísima suerte para este partido cata que tengan un buen día

Voz 11 38:16 igualmente Antonio hasta luego adiós

Voz 2 38:28 vamos a terminar hablando de fútbol femenino y es que ha habido un derbi comarcal este pasado fin de semana entre el Quintanar y el Motilla que se llevaron las quintanareño niñas por tres goles a cero tenemos Polonia Telefónica a su entrenador Miguel pero hay le buenas tardes

Voz 4 38:42 hola buenas tardes Antonio qué tal como ha hecho bien

Voz 2 38:44 llena aquí analizando el fútbol de la comarca de la Manuela este derbi comarcal de fútbol femenino cómo fue cuéntanos un poquito