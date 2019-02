bueno los días nueve millones de euros en ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo Se da luz verde a las mismas es lo que se ha aprobado en el Consejo de Gobierno celebrado este martes ayudas a las que podrán optar las explotaciones ecológicas o con denominación de origen además surge también la convocatoria de ayudas a las explotaciones porcinas con dotación de uno con ocho millones de euros es parte de los acuerdos alcanzados en Consejo de Gobierno de los que ha dado cuenta tras la celebración del mismo el presidente Guillermo Fernández Vara por cierto que en la comparecencia a respuestas de los periodistas señalaba en torno al futuro de la central nuclear de Almaraz que no es Garaña hay que no va a permitir que se cierre sin alternativas

Voz 0739

00:45

lo que tenemos que hacer creo todos es trabajar trabajar aprovechar estos nueve diez años que probablemente tendremos por delante desde ahora para trabajar hoy vamos a presentar dos proyectos importantes para la comarca de campo arañó Si hacemos eso todos los trimestre seguramente la preocupación que todos tenemos y la tenemos no existirá lo que sí he dicho y repito y lo diré mil veces esto no es Garoña nosotros vamos a permitir que se cierre sin alternativas