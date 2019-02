Escucha las noticias de las 11:00 (19/02/2019)

qué tal buenos días después de varios enganchones con el fiscal el exconseller de Presidencia desarrolla la línea de defensa común a todos los acusados no eran conscientes de estar cometiendo ningún delito al desarrollar el proceso independentista el Tribunal Constitucional no hizo una advertencia explícita instrumentaliza a lo lo escuchamos a la población en Cataluña

Voz 0993

00:42

que me parece que es una auténtica falta de respeto a los ciudadanos de Catalunya los ciudadanos de Cataluña no son ovejas no son gente que están militarizada eso dice aquí allí no no es esto la gente en Cataluña sea independentista o no sea independentista de derechas o de izquierdas tiene criterio estamos en el siglo XXI