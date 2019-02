Escucha las noticias de las 12:00 (19/02/2019)

sí Villacís asegura que el cese de la Administración de esa sociedad que compartía con su marido está en el portal de la transparencia desde el año pasado que no se había incluido antes dice por un error que se subsanó cuando ya se publicó una información similar en su momento la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid asegura que lo que publica hoy el diario ABC no es verdad ella dice que no ha ocultado ninguna sociedad porque no tienen ninguna sociedad no la tiene asegura desde seis años antes de haber entrado en política no la cambio dice pocos días antes de presentarse a la alcaldía como sostiene el periódico las

Voz 3

03:18

vamos no no ojo no es cierto sea tuviese insisto no tendría ningún problema en declararlo porque bueno hay partidos que tienen esos complejos nosotros no los tenemos yo lo estaría encantada si la tuviese pues que no la tengo sí que no es verdad