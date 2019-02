Escucha las noticias de las 13:00 (19/02/2019)

por lo demás acaba de reanudarse la declaración del ex conseller Jordi Turull en el juicio del proceso independentista segunda semana del juicio que empieza hoy y lo hace con la confirmación de las fechas en las que han sido citados los primeros testigos por ejemplo el ex presidente Mariano Rajoy el próximo martes vamos al Supremo Alberto Pozas buenas tardes buenas tardes él

el cuarenta por ciento de los encuestados opina que el resultado de las pasadas elecciones autonómicas que depararon la primera mayoría de derechas en el Parlamento andaluz fue malo o muy malo si lo valoraron positivamente el veintiocho por ciento de los encuestados si mañana se celebrarán las elecciones generales el veinticuatro por ciento de los andaluces votaría por el PSOE casi cuatro puntos menos que las autonómicas el PP perdería diez puntos con respecto al dos de diciembre ciudadanos perdería siete puntos Vox y Unidos Podemos la mitad de sus votos el once por ciento no votaría ya hay un dieciséis por ciento de electores indecisos el sondeo resultado de dos dos mil novecientas entre

buenas tardes y tras dos años de trabajo en la reunión decisiva no ha sido posible un acuerdo final según la mayoría de los grupos por la advertencia de Unidos Podemos de que haría votos particulares a la mayoría de las recomendaciones que es conveniente que salgan por consenso desde este grupo político se argumenta que el texto que estaba sobre la mesa no estaba maduro Mercè Perea PSOE Aina Vidal Unidos Podemos

Voz 3

04:01

me parece una falta de respeto al consenso y a la democracia que hoy se venga con cien mil recomendaciones que no que no las hemos visto votos particulares no referir