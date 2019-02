"La España que quiere" el riojano que ha acompañado a Sánchez en precampaña

Voz 1 00:00 tardes lo están escuchando aquí en la Cadena Ser el Partido Socialista ha comenzado la precampaña electoral con un acto multitudinario en Madrid en el que ha intervenido Pedro Sánchez ya ha estado precedido por seis expertos de distintos ámbitos ahí estaba José Manuel Gutiérrez riojano de cincuenta y tres años y licenciado en Ciencias Matemáticas y primer doctor en Matemáticas por la Universidad de La Rioja docente e investigador aquí en nuestra universidad José Manuel Gutiérrez qué tal como está buenas tardes bueno y ustedes han estado precisamente allí en este acto de precampaña del Partido Socialista para aportar una visión sobre el modelo de país y en concreto sobre la educación no

Voz 0662 00:38 eso es pues él hemos estado seis persona repetido tantos a distintos colectivos de la sociedad cada uno aportando nuestro punto de vista nuestro la percepción de este modelo de país que pues que perseguimos y queremos

Voz 1 00:52 el lema que va a utilizar en esta campaña electoral el Partido Socialista es la España que quieres como es esa España que ustedes los docentes quieren en este terreno educativo

Voz 0662 01:04 bueno pues queremos una España en la cual pues pues la docencia sea uno de los pilares básicos no de de la sociedad de bienestar pero que no sea sólo megas palabras sin que esto vaya apoyado de hechos no y en concreto pues me lo que les he comentado porque mi intención es que necesitaríamos por ejemplo un pacto de Estado en materia de educación que vaya más allá de lo que son la legislatura son los vaivenes políticos que esté por encima de estas cuestiones políticas

Voz 1 01:34 Incluso José Manuel Gutiérrez usted ha ido más allá no un pacto de Estado por la educación sin ese componente político que además implique una reforma laboral donde bueno pues al final los estudiantes puedan a llegar a tener el trabajo que se merecen no

Voz 0662 01:51 eso eso es ver como una segunda fase es decir que cuando pues un estudiante pues hallada digamos si terminando todo su ciclo desde la educación infantil primaria secundaria universitaria etcétera pueda acceder al mercado laboral pues unas condiciones a mí en mi sólo ir acorde al digamos el esfuerzo que han tenido que realizar muchísimos años

Voz 1 02:13 como no hay que caer en la autocomplacencia ha dicho sobre todo ha dejado el mensaje positivo o no de que hay margen de maniobra para mejorar por un lado y bueno pues aceptando esas reivindicaciones de los profesores por otro lado no pues valorando también el papel que tienen que jugar los estudiantes no

Voz 0662 02:32 eso es cómo se cuenta que todo lo que queramos pensar en modelos docente tiene que ir encaminado a que los a los estudiantes a la figura del presidente que es la figura sin ningún modelo docente tendría sentido entonces por supuesto que hay que tener en cuenta las reivindicaciones de los docentes pero sobre todo tenemos que mirar siempre el bienestar y el progreso de los estudiantes pues cuanto heridos detesto atención a una discapacidad etcétera

Voz 1 03:01 José Manuel Gutiérrez queríamos de alguna manera pues se tener también su testimonio aquí porque bueno pues ha sido un riojano José Manuel Gutiérrez profesor de la Universidad de La Rioja el que he estado allí en este acto de precampaña electoral del Partido Socialista y esperemos que los políticos

Voz 2 03:20 que escuchen a los expertos a que es lo importante germano

Voz 0662 03:24 Nuestros programas porque digamos mi participación aquí no tiene nada que ver con la política pieles son más bien como representante un experto el mundo de la educación en este caso lo mismo ha pasado con otros representantes de la facilidad mejor o personas que son jubilados investigadores bueno pues entonces esperemos que eso es que los políticos hagan más caso a la sociedad y que no creen problemas donde no los hay

Voz 1 03:47 José Manuel Gas Gutiérrez muchas gracias buenas tardes